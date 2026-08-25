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Новостройки в Пирее, Греция

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Многоквартирный жилой дом Современная квартира в Нео Фалиро рядом с морем для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Современная квартира в Нео Фалиро рядом с морем для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Современная квартира в Нео Фалиро рядом с морем для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Современная квартира в Нео Фалиро рядом с морем для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Современная квартира в Нео Фалиро рядом с морем для Golden Visa
Показать все Многоквартирный жилой дом Современная квартира в Нео Фалиро рядом с морем для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Современная квартира в Нео Фалиро рядом с морем для Golden Visa
Municipality of Piraeus, Греция
от
$422 802
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
🏡 Современная квартира в Афинах рядом с морем для Golden Visa Новая квартира в престижном районе Нео Фалиро — одной из самых перспективных локаций Афинской Ривьеры. Проект сочетает современную архитектуру и бережную реставрацию исторического здания 1897 года, расположенного на том же учас…
Агентство
Invest Cafe
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Многоквартирный жилой дом Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода
Многоквартирный жилой дом Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода
Многоквартирный жилой дом Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода
Многоквартирный жилой дом Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода
Многоквартирный жилой дом Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода
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Многоквартирный жилой дом Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода
Municipality of Piraeus, Греция
от
$294 818
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
🏡 Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода 💰 Стоимость: €258 000 📍 Локация: Пирей, Афины, Греция Комплекс расположен на первой береговой линии, всего в нескольких шагах от крупнейшего пассажирского порта Греции. Это один из самых перспективных районов Афинской Ривьеры с в…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
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Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Municipality of Piraeus, Греция
от
$336 198
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa Современные апартаменты в премиальном жилом комплексе на первой береговой линии Афинской Ривьеры. Отличный вариант для отдыха, инвестиций и получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa. Стоимость 💰 от 290 000 € Характеристики кварт…
Агентство
Invest Cafe
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TekceTekce
Апарт - отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa
Апарт - отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa
Апарт - отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa
Апарт - отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa
Апарт - отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa
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Апарт - отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa
Municipality of Piraeus, Греция
от
$263 746
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
🏡 Апартаменты в Пирее для Golden Visa 💰 Стоимость: €272 000 Современные апартаменты расположены в Пирее — одном из самых перспективных районов Афинской агломерации. Рядом находятся порт Пирея, станции метро, Афинская Ривьера, набережные, яхтенные марины и исторический центр Афин. Отлич…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции
Показать все Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции
Municipality of Piraeus, Греция
от
$286 554
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Etolikou 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции Etolikou 11 — современный жилой комплекс сервисных апартаментов, расположенный всего в 170 метрах от порта Пирея, в одном из самых перспективных районов Афинской агломерации. Проект реализуется в формате реконструкции про…
Агентство
Invest Cafe
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Многоквартирный жилой дом Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
Многоквартирный жилой дом Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
Многоквартирный жилой дом Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
Многоквартирный жилой дом Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
Многоквартирный жилой дом Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
Показать все Многоквартирный жилой дом Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
Многоквартирный жилой дом Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
Municipality of Piraeus, Греция
от
$389 713
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано 💰 Стоимость: €340 000 📍 Локация: Микролимано / Кастелла, Пирей (Афины), Греция 📄 Статус: Подходит для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa 🏠 Характеристики объекта Лот: Мезонет M3 Тип недвижимости: Двухуровне…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Показать все Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Municipality of Piraeus, Греция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 23–50 м²
8 объектов недвижимости 8
Портсайд Резиденция – премиальная инвестиционная возможность в ПирееРазблокируйте потенциал элитной недвижимости всего в нескольких шагах от Эгейского моря.Презентация Portside Резиденция — редкая возможность владеть полностью функционирующей высокодоходной арендованной недвижимостью в самом…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
23.0 – 50.0
186 704 – 350 069
Квартира 2 комнаты
33.0 – 44.0
256 718 – 350 069
Застройщик
Limar Homes
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Застройщик
Limar Homes
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Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Греция
от
$289 001
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Площадь 68 м²
1 объект недвижимости 1
V² РАЗВИТИЕ MARINA RESIDENCES идеально расположен в самом сердце Микролимано в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, и ищет очаровательное и живописное место, где вы можете провести свое свободное время.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
68.0
303 393
Застройщик
V² DEVELOPMENT
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Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Municipality of Piraeus, Греция
от
$276 530
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 45 м²
1 объект недвижимости 1
Skiway — современный жилой комплекс в составе флагманского проекта Piraeus Greate, крупнейшего многофункционального девелоперского проекта в Греции площадью более 85 000 м². 🏙 Что такое Skiway? 14-этажное здание с 44 резиденциями (от студий до планировок 2+1) 2 уровня ком…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.0
320 897
Агентство
Invest Cafe
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Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Показать все Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Греция
от
$285 007
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Площадь 52 м²
1 объект недвижимости 1
🏗 Описание проекта под Золотую Визу 📍 Локация Kallithea — это живой и энергичный район Афин, сочетающий богатое историческое наследие и современную городскую атмосферу. Известен своими термальными источниками в прошлом Ныне — культурный центр с прибрежными видами, кафе…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
373 407
Агентство
Invest Cafe
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