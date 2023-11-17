Новостройки в периферии Южные Эгейские острова, Греция

Предлагаются меблированные виллы и коттеджи в резиденции с ухоженными садами.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 3% в год в течение 3 лет.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа и гавани, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Песчаный пляж, удостоенный Голубого флага - менее 200 метров
Тира - 10 минут
Международный аэропорт - 5 минут езды
Пиргос - 10 минут
Предлагаются апартаменты и пентхаусы, таунхаусы и виллы с террасами и парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном, клубом и ухоженными садами.
Преимущества
Гарантированный арендный доход.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 12 минут
Море - 5 минут
Магазины - 7 минут
Больница - 2 минуты