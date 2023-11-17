Новостройки в периферии Южные Эгейские острова, Греция

Municipality of Thira, Греция

от €428,000

Предлагаются меблированные виллы и коттеджи в резиденции с ухоженными садами. Преимущества Гарантированный арендный доход 3% в год в течение 3 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа и гавани, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Песчаный пляж, удостоенный Голубого флага - менее 200 метров Тира - 10 минут Международный аэропорт - 5 минут езды Пиргос - 10 минут