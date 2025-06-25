Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции

Etolikou 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции
Etolikou 11 — современный жилой комплекс сервисных апартаментов, расположенный всего в 170 метрах от порта Пирея, в одном из самых перспективных районов Афинской агломерации.
Проект реализуется в формате реконструкции промышленного здания, что позволяет инвесторам получить греческую Golden Visa — редкое предложение в условиях роста инвестиционного порога.
Основные параметры проекта:
158 сервисных апартаментов
7 этажей
Площади: 36–61 м²
Форматы: апартаменты и дуплексы
Класс энергоэффективности A
Статус: строительство
Инфраструктура:
Общий бассейн на крыше с видом на порт
Фитнес-зал и wellness-зона
Коворкинг-пространства
Лаунж и зоны отдыха
Консьерж-сервис
Круглосуточная рецепция
Почему Пирей:
Главный порт Греции
15 минут до центра Афин
Высокий спрос на аренду
Масштабная реновация района
Отличный инвестиционный потенциал
📲 Запросите актуальные цены, доступные юниты и условия Golden Visa.