Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции

Municipality of Piraeus, Греция
ID: 33161
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Piraeus
  • Метро
    Dimotiko Theatro (~ 100 м)
  • Метро
    Piraeus (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

О комплексе

Etolikou 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции

Etolikou 11 — современный жилой комплекс сервисных апартаментов, расположенный всего в 170 метрах от порта Пирея, в одном из самых перспективных районов Афинской агломерации.

Проект реализуется в формате реконструкции промышленного здания, что позволяет инвесторам получить греческую Golden Visa — редкое предложение в условиях роста инвестиционного порога.

Основные параметры проекта:

  • 158 сервисных апартаментов

  • 7 этажей

  • Площади: 36–61 м²

  • Форматы: апартаменты и дуплексы

  • Класс энергоэффективности A

  • Статус: строительство

Инфраструктура:

  • Общий бассейн на крыше с видом на порт

  • Фитнес-зал и wellness-зона

  • Коворкинг-пространства

  • Лаунж и зоны отдыха

  • Консьерж-сервис

  • Круглосуточная рецепция

Почему Пирей:

  • Главный порт Греции

  • 15 минут до центра Афин

  • Высокий спрос на аренду

  • Масштабная реновация района

  • Отличный инвестиционный потенциал

📲 Запросите актуальные цены, доступные юниты и условия Golden Visa.

Местонахождение на карте

Municipality of Piraeus, Греция
Образование
Здравоохранение

