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Продажа новостроек в Municipality of Nea Smyrni

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Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Греция
от
$307,296
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в …
Застройщик
V² DEVELOPMENT
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