Квартира в новостройке KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы

О проекте

KALLITHEA VEERDEE — это современный жилой комплекс из 8 апартаментов, созданных в соответствии с последними стандартами комфорта и функциональности. Просторные планировки, современные отделочные материалы и продуманные дизайнерские решения обеспечивают высокий уровень жизни, подходящий для профессионалов, пар и небольших семей.

Локация — район Каллифея

Живите в тишине и уединении на спокойной улице, всего в нескольких минутах от Культурного центра фонда Ставроса Ниархоса и станции метро Kallithea. В шаговой доступности находятся магазины, кафе и все необходимые для жизни сервисы.

Архитектура

Автор: Александр Свердлов, сооснователь нидерландского архитектурного бюро SVESMI (Роттердам).

Проект гармонично сочетает современный дизайн с природным окружением района. Простые формы и натуральные материалы создают атмосферу уюта и приватности, при этом квартиры остаются максимально функциональными и открытыми к взаимодействию с окружающей средой.

Интерьеры

Автор: Карен Карапетян, основатель дизайн-студии Alexander Tischler.

Интерьеры разработаны с акцентом на комфорт и простоту использования. Каждое пространство создано для людей — чтобы отвечать их повседневным потребностям и приносить радость через продуманную планировку и лаконичную эстетику.

Доступные квартиры

Lilac — 68,47 м², 1 спальня, €300,000, ROI 2,5% , 2-й этаж (MF)

Yellow — 36,61 м², 1 спальня, €250,000, ROI 2,7%, 1-й этаж (GF)

Управление недвижимостью

Полный комплекс услуг по управлению для инвесторов, ориентированных на результат: