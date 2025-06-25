  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Kallithea
  4. Квартира в новостройке KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы

Квартира в новостройке KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы

Municipality of Kallithea, Греция
от
$291,311
BTC
3.4650878
ETH
181.6200652
USDT
288 014.7907202
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
Оставить заявку
ID: 27428
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Kallithea

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

О проекте

KALLITHEA VEERDEE — это современный жилой комплекс из 8 апартаментов, созданных в соответствии с последними стандартами комфорта и функциональности. Просторные планировки, современные отделочные материалы и продуманные дизайнерские решения обеспечивают высокий уровень жизни, подходящий для профессионалов, пар и небольших семей.

Локация — район Каллифея

Живите в тишине и уединении на спокойной улице, всего в нескольких минутах от Культурного центра фонда Ставроса Ниархоса и станции метро Kallithea. В шаговой доступности находятся магазины, кафе и все необходимые для жизни сервисы.

Архитектура

Автор: Александр Свердлов, сооснователь нидерландского архитектурного бюро SVESMI (Роттердам).
Проект гармонично сочетает современный дизайн с природным окружением района. Простые формы и натуральные материалы создают атмосферу уюта и приватности, при этом квартиры остаются максимально функциональными и открытыми к взаимодействию с окружающей средой.

Интерьеры

Автор: Карен Карапетян, основатель дизайн-студии Alexander Tischler.
Интерьеры разработаны с акцентом на комфорт и простоту использования. Каждое пространство создано для людей — чтобы отвечать их повседневным потребностям и приносить радость через продуманную планировку и лаконичную эстетику.

Доступные квартиры

  • Lilac — 68,47 м², 1 спальня, €300,000, ROI 2,5%, 2-й этаж (MF)

  • Yellow — 36,61 м², 1 спальня, €250,000, ROI 2,7%, 1-й этаж (GF)

Управление недвижимостью

Полный комплекс услуг по управлению для инвесторов, ориентированных на результат:

  • динамическое ценообразование

  • управление отзывами

  • профессиональная уборка (рейтинг 9,34 на Booking.com)

  • прозрачные ежемесячные отчёты

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 41.0 – 63.0
Цена за м², USD 4,809 – 7,105
Цена квартиры, USD 291,311 – 302,964

Местонахождение на карте

Municipality of Kallithea, Греция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Греция
от
$289,001
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Никити, Греция
от
$193,286
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Municipality of Piraeus, Греция
от
$276,530
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Греция
от
$148,162
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Греция
от
$417,482
Вы просматриваете
Квартира в новостройке KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Municipality of Kallithea, Греция
от
$291,311
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Никити, Греция
от
$193,286
Количество этажей 1
Для продажиДуплекс 83 кв.м в Ситонии, Халкидики Дуплекс расположен на первом и втором этажах. Первый этаж состоит из одной спальни, гостиной с кухней, одного душевого WC. Второй этаж состоит из одной спальни. Вид на город открывается из окон. Существуют солнечные панели для нагрева воды и ко…
Агентство
Grekodom Development
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
от
$289,001
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Bel Air Residences расположены в Эллинико, высококлассном пригороде, расположенном в очаровательной афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося новаторского проекта стоимостью 8 миллиардов евро для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а …
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
Жилой комплекс 🌊 Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Жилой комплекс 🌊 Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Municipality of Alimos, Греция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Serenity — это новый бутик-комплекс в элитном районе Алимос, всего в 3 минутах от побережья Афинской Ривьеры. Панорамные виды на море, изысканная архитектура, террасы с видом на закат и высокий стандарт жизни делают этот проект идеальным для жизни, отдыха и инвестиций. 📍 Локация: Alimos, …
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Греции
«Греция обходит Турцию и Кипр». Почему греческая недвижимость переживает бум и как на этом заработать
25.06.2025
«Греция обходит Турцию и Кипр». Почему греческая недвижимость переживает бум и как на этом заработать
Какие цены на жилую недвижимость установились в Греции на конец 2024 года? Данные REALTING
17.01.2025
Какие цены на жилую недвижимость установились в Греции на конец 2024 года? Данные REALTING
ТОП самых перспективных городов Греции для переезда на ПМЖ
05.08.2024
ТОП самых перспективных городов Греции для переезда на ПМЖ
Особенности жизни в Греции на материке и на острове
29.05.2024
Особенности жизни в Греции на материке и на острове
«Золотая виза на Крите по-прежнему доступна за 250 000 евро». Эксперт о том, почему спрос на недвижимость Греции неуклонно растет
12.01.2024
«Золотая виза на Крите по-прежнему доступна за 250 000 евро». Эксперт о том, почему спрос на недвижимость Греции неуклонно растет
Греция готовится к интеграции нелегальных мигрантов: так власти страны хотят восполнить дефицит рабочей силы
29.09.2023
Греция готовится к интеграции нелегальных мигрантов: так власти страны хотят восполнить дефицит рабочей силы
Греция объявляет войну изменению климата после летних пожаров и наводнений: план действий и поддержка от Евросоюза
21.09.2023
Греция объявляет войну изменению климата после летних пожаров и наводнений: план действий и поддержка от Евросоюза
Все инвесторы сейчас — в Греции? Агент по греческой недвижимости о повышении порога по программе «Золотая виза», скачках цен и популярных регионах для покупки
20.09.2023
Все инвесторы сейчас — в Греции? Агент по греческой недвижимости о повышении порога по программе «Золотая виза», скачках цен и популярных регионах для покупки
Показать все публикации