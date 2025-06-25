  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Kallithea
  Квартира в новостройке Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция

Квартира в новостройке Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция

Municipality of Kallithea, Греция
от
$267,047
;
8
ID: 32652
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Kallithea

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Bella Vista Golden Visa Residences — это новый бутиковый жилой проект в самом сердце Каллифеи, динамичного района Афин, всего в 10 минутах от центра города и в пешей доступности от Фонда Ставроса Ниархоса и Афинской Ривьеры.

Проект включает 10 полностью меблированных дизайнерских апартаментов — студии и двухуровневые квартиры с одной спальней. Каждый объект продуман до мелочей: стильная планировка, большие окна, много света и приватность.

Жителям доступны:
🏋️‍♀️ Собственный спортзал,
🌿 Озеленённый внутренний двор,
Рядом кафе, магазины, метро и парк.

✅ Подходит для программы Golden Visa (инвестиции от €235,000)
Срок сдачи: 3 квартал 2026 года
✅ Полностью оборудованы мебелью и техникой (LG, Bosch, Tefal)
✅ Доходность 3–10% годовых
Быстрая сделка: все документы готовы, оформление — до 1 месяца

Bella Vista — это сочетание спокойной жизни у моря и городской динамики Афин. Идеально для инвестиций и проживания.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 37.0 – 47.0
Цена за м², USD 6,423 – 7,531
Цена квартиры, USD 278,658 – 301,879

Местонахождение на карте

Municipality of Kallithea, Греция
Образование
Здравоохранение

