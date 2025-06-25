Квартира в новостройке Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция

Bella Vista Golden Visa Residences — это новый бутиковый жилой проект в самом сердце Каллифеи, динамичного района Афин, всего в 10 минутах от центра города и в пешей доступности от Фонда Ставроса Ниархоса и Афинской Ривьеры.

Проект включает 10 полностью меблированных дизайнерских апартаментов — студии и двухуровневые квартиры с одной спальней. Каждый объект продуман до мелочей: стильная планировка, большие окна, много света и приватность.

Жителям доступны:

🏋️‍♀️ Собственный спортзал,

🌿 Озеленённый внутренний двор,

☕ Рядом кафе, магазины, метро и парк.

✅ Подходит для программы Golden Visa (инвестиции от €235,000)

✅ Срок сдачи: 3 квартал 2026 года

✅ Полностью оборудованы мебелью и техникой (LG, Bosch, Tefal)

✅ Доходность 3–10% годовых

✅ Быстрая сделка: все документы готовы, оформление — до 1 месяца

Bella Vista — это сочетание спокойной жизни у моря и городской динамики Афин. Идеально для инвестиций и проживания.