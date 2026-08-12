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Новостройки в Македонии и Фракии, Греция

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Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
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Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Никити, Греция
от
$193,286
Количество этажей 1
Для продажиДуплекс 83 кв.м в Ситонии, Халкидики Дуплекс расположен на первом и втором этажах. Первый этаж состоит из одной спальни, гостиной с кухней, одного душевого WC. Второй этаж состоит из одной спальни. Вид на город открывается из окон. Существуют солнечные панели для нагрева воды и ко…
Агентство
Grekodom Development
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла Villa Avra
Вилла Villa Avra
Вилла Villa Avra
Вилла Villa Avra
Вилла Villa Avra
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Вилла Villa Avra
Ханиотис, Греция
от
$1,54 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Вилла Aura в Ханиоти – отличная возможность жить с семьёй возле лучших пляжей Эгейского моря в Греции.  За свою чистоту они удостоены голубых флагов. Сама резиденция построена на возвышенности и имеет большую приватную территорию.  С окон открывается вид на бирюзовое  море залива Торонеос и …
Застройщик
Marina Villas development & construction
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Вилла Grace
Вилла Grace
Вилла Grace
Вилла Grace
Вилла Grace
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Вилла Grace
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
от
$1,76 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Прекрасная возможность стать владельцем современной виллы в Греции в престижных пригородах Салоники в Панораме! Использование передовых технологий и соответствие современным строительным стандартам, высокое качество объекта. Расположение виллы Грейс Вилла расположена вдали от дороги…
Застройщик
Marina Villas development & construction
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TekceTekce
Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
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Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Полихроно, Греция
от
$482,623
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Площадь 118–124 м²
2 объекта недвижимости 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного города Полихроно, полуострова Халкидики, располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания - магазины, супермаркеты, кафе, бары, рестораны, таверны, непосредственно в 400 метрах…
Застройщик
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
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