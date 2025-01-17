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Туристический комплекс Urban Oasis Piraeus — инвестиция в комфорт и рост

Пломарион, Греция
от
$109,597
от
$3,623/м²
BTC
1.3036313
ETH
68.3288892
USDT
108 356.5888407
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5 1
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Описание Описание
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ID: 25679
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Эгейские острова
  • Район
    периферия Северные Эгейские острова
  • Город
    Municipality of Mytilene
  • Город
    Пломарион

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

О комплексе

Новый жилой комплекс в самом сердце Пирея, который меняет представление о городской жизни. Проект объединяет современную архитектуру, экологичное мышление и развитую инфраструктуру, формируя уникальную точку притяжения как для резидентов, так и для инвесторов.

📍 Идеальное расположение

Комплекс находится в шаговой доступности от метро, трамвая и центра Пирея, всего в 15 минутах от основных транспортных узлов и коммерческой зоны.
Близость к университету и промышленному району делает объект привлекательным как для студентов, так и для деловых путешественников.

🏙 Современный городской оазис

Проект включает:

  • зелёные общественные пространства и крыши-сад,

  • центральную площадь Urban Oasis Piraeus с местным рынком и зонами отдыха,

  • продуманное зонирование между жилыми и коммерческими пространствами.

Эта зона становится социальным центром района, открытым для мероприятий, встреч и отдыха.

🧩 Микс функциональности и эстетики

Комплекс сочетает жилую, коммерческую и развлекательную инфраструктуру, что оживляет район и делает его сбалансированным и динамичным.

💰 Инвестиционные преимущества

  • Полностью управляемый инвестиционный проект: полный цикл от покупки до сдачи в аренду

  • Прогнозируемая доходность: средняя ставка дохода — более 6% годовых

  • Доступный порог входа: от 100 000 €

  • Стабильный рост капитала: рынок Афин продолжает уверенно расти

  • Ранние бонусы: специальные условия для первых инвесторов и гибкие схемы оплаты

✅ Идеально для:

  • Долгосрочной аренды

  • Краткосрочной аренды (туристы, студенты, digital nomads)

  • Комфортного проживания

  • Диверсификации инвестиционного портфеля

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Местонахождение на карте

Пломарион, Греция

Видеообзор туристический комплекс Urban Oasis Piraeus — инвестиция в комфорт и рост

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Туристический комплекс Urban Oasis Piraeus — инвестиция в комфорт и рост
Пломарион, Греция
от
$109,597
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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