Туристический комплекс Urban Oasis Piraeus — инвестиция в комфорт и рост

Новый жилой комплекс в самом сердце Пирея, который меняет представление о городской жизни. Проект объединяет современную архитектуру, экологичное мышление и развитую инфраструктуру, формируя уникальную точку притяжения как для резидентов, так и для инвесторов.

📍 Идеальное расположение

Комплекс находится в шаговой доступности от метро, трамвая и центра Пирея, всего в 15 минутах от основных транспортных узлов и коммерческой зоны.

Близость к университету и промышленному району делает объект привлекательным как для студентов, так и для деловых путешественников.

🏙 Современный городской оазис

Проект включает:

зелёные общественные пространства и крыши-сад,

центральную площадь Urban Oasis Piraeus с местным рынком и зонами отдыха,

продуманное зонирование между жилыми и коммерческими пространствами.

Эта зона становится социальным центром района, открытым для мероприятий, встреч и отдыха.

🧩 Микс функциональности и эстетики

Комплекс сочетает жилую, коммерческую и развлекательную инфраструктуру, что оживляет район и делает его сбалансированным и динамичным.

💰 Инвестиционные преимущества

Полностью управляемый инвестиционный проект: полный цикл от покупки до сдачи в аренду

Прогнозируемая доходность: средняя ставка дохода — более 6% годовых

Доступный порог входа: от 100 000 €

Стабильный рост капитала: рынок Афин продолжает уверенно расти

Ранние бонусы: специальные условия для первых инвесторов и гибкие схемы оплаты

✅ Идеально для: