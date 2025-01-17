Туристический комплекс Urban Oasis Piraeus — инвестиция в комфорт и рост

Новый жилой комплекс в самом сердце Пирея, который меняет представление о городской жизни. Проект объединяет современную архитектуру, экологичное мышление и развитую инфраструктуру, формируя уникальную точку притяжения как для резидентов, так и для инвесторов.
📍 Идеальное расположение
Комплекс находится в шаговой доступности от метро, трамвая и центра Пирея, всего в 15 минутах от основных транспортных узлов и коммерческой зоны.
Близость к университету и промышленному району делает объект привлекательным как для студентов, так и для деловых путешественников.
🏙 Современный городской оазис
Проект включает:
зелёные общественные пространства и крыши-сад,
центральную площадь Urban Oasis Piraeus с местным рынком и зонами отдыха,
продуманное зонирование между жилыми и коммерческими пространствами.
Эта зона становится социальным центром района, открытым для мероприятий, встреч и отдыха.
🧩 Микс функциональности и эстетики
Комплекс сочетает жилую, коммерческую и развлекательную инфраструктуру, что оживляет район и делает его сбалансированным и динамичным.
💰 Инвестиционные преимущества
Полностью управляемый инвестиционный проект: полный цикл от покупки до сдачи в аренду
Прогнозируемая доходность: средняя ставка дохода — более 6% годовых
Доступный порог входа: от 100 000 €
Стабильный рост капитала: рынок Афин продолжает уверенно расти
Ранние бонусы: специальные условия для первых инвесторов и гибкие схемы оплаты
✅ Идеально для:
Долгосрочной аренды
Краткосрочной аренды (туристы, студенты, digital nomads)
Комфортного проживания
Диверсификации инвестиционного портфеля
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