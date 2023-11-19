Новостройки в периферийной единице Западные Афины, Греция

периферия Аттика, Греция

от €245,000

Предлагаются квартиры с балконами. Некоторые апартаменты имеют парковочные места. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с центром Перистериона и станцией метро. Станция метро - 800 метров Центр Перистериона - 350 метров Магазины и рестораны - 200 метров Школа - 200 метров Аэропорт - 37 км Больница - 1,1 км