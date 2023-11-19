Новостройки в периферийной единице Западные Афины, Греция

Предлагаются апартаменты с собственными садами и бассейнами.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечный водонагреватель
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 200 метров
Супермаркет - 19 метров
Начальная школа - 750 метров
Детская площадка - 700 метров
Главная площадь Петруполи - 900 метров
Предлагаются квартиры с балконами.
Некоторые апартаменты имеют парковочные места.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловые насосы
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с центром Перистериона и станцией метро.
Станция метро - 800 метров
Центр Перистериона - 350 метров
Магазины и рестораны - 200 метров
Школа - 200 метров
Аэропорт - 37 км
Больница - 1,1 км
Предлагаются квартиры с балконами.
Некоторые апартаменты имеют парковочные места.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловые насосы
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с Бурнази и станцией метро.
Станция метро - 800 метров
Центр Перистериона - 1 км
Площадь Бурнази - 250 метров
Магазины и рестораны - 200 метров
Школа - 250 метров
Аэропорт - 37 км
Больница - 1,4 км
Предлагаются квартиры с балконами.
Некоторые апартаменты имеют парковочные места.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловые насосы
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с Бурнази и станцией метро.
Станция метро - 1,3 км
Площадь Бурнази - 700 метров
Магазины и рестораны - 200 метров
Школа - 300 метров
Аэропорт - 39 км
Больница - 1,4 км