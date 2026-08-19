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Новостройки в периферийной единице Западные Афины, Греция

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Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Municipality of Peristeri, Греция
от
$423,497
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Многоквартирный жилой дом DIAMOND  расположенный в серце района Перистери западной части Афин, предлагает прекрасную возможность как для инвестиций, так и для семейного проживания.  Здание завершено в конце 2023, и было тщательно спроектировано для максимального комфорта и удобства. Копле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
150.0
Цена по запросу
Застройщик
KEG HOLDINGS EE
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Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
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Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Греция
от
$367,695
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 109 м²
1 объект недвижимости 1
Данный жилой комплекс, расположенный в зеленых окрестностях Илиона в Афинах, предлагает прекрасную возможность как для инвестиций, так и для семейного проживания.  Здание скоро будет завершено, а именно в 2024, и было тщательно спроектировано для максимального комфорта и удобства. Коплекс…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
109.0
Цена по запросу
Застройщик
KEG HOLDINGS EE
Оставить заявку
На карте
Realting.com
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