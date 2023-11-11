Новостройки в периферии Центральной Македония, Греция

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Продажа новостроек в периферия Центральная Македония

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Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Никити, Греция
от
€195,000
Агентство: Grekodom Development
Продается дуплекс площадью 83 кв. Метров в Ситонии, Халкидики Дуплекс расположен на первом и втором этажах. Первый этаж состоит из одной спальни, гостиной с кухней, одного душа. Второй этаж состоит из одной спальни. Вид на город открывается из окон. Есть солнечные батареи для нагрева воды и кондиционирования воздуха. В отеле есть общий бассейн. Bomo Nikiti Apartments - это комплекс из 38 апартаментов, расположенный на экологически чистом морском курорте Греции, сочетающий в себе стиль и комфорт! Проект, расположенный в популярной туристической деревне Никити на полуострове Ситония, Халкидики, состоит из трех зданий и предлагает 38 квартир различных размеров и планировок. Апартаменты Bomo Nikiti располагают детской площадкой, бассейном и зоной отдыха. Апартаменты оформлены в светлых, спокойных тонах, планировка эргономична и полностью соответствует высоким стандартам. При строительстве и отделке квартир используются материалы высокого европейского качества. Никити - популярный курорт на полуострове Халкидики. Деревня расположена в 37 км от деревни Неа Мудания. Расстояние от аэропорта Салоники составляет 90 км. Главный пляж Никити простирается на 4 км, его ширина составляет 10-15 м. Море здесь почти всегда спокойное, а вход в него очень нежный и ровный. Идеально подходит для семей. Благодаря своим характеристикам и отличным условиям, каждый год этот пляж награждается голубым флагом ЕС. В деревне Никити есть вся необходимая инфраструктура, которая обеспечивает комфортное пребывание и долгосрочное проживание круглый год: магазины, рестораны, кафе, таверны, зоны отдыха, аптеки. У Никити тоже прекрасный воздух. Деревня окружена с одной стороны хвойным лесом, с другой - морем, благодаря этому для жителей создается замечательный и полезный микроклимат! Bomo Nikiti Apartments - это умное жилое пространство, сочетающее в себе непревзойденный комфорт, изысканный дизайн и высокие технологии. Покупка недвижимости в этом комплексе идеально подходит для инвестиций, круглогодичного проживания, а также для отдыха всей семьей. Комплекс предлагает дополнительные услуги: разработка индивидуального дизайна интерьера и меблировка строительным отделом Grekodom Development, а также все комплексные услуги по техническому обслуживанию от отдела продаж компании. Bomo Residence - это новая инвестиционно-строительная компания, основанная в 2019 году, основной задачей которой является строительство жилых комплексов и развитие рынка недвижимости в Греции. Концепция Bomo Residence: проектирование и строительство жилых комплексов и вилл по всей Греции. Использование только экологически чистых материалов в строительстве. Создание единого стиля для всех комплексов: высокие технологии, высококачественный дизайн и внимание к мельчайшим деталям. Полное комплексное обслуживание всех проектов компании. Создание оптимальной инфраструктуры всех комплексов: бассейнов, зон отдыха, игровых площадок, парковки и т. д. Bomo Residence осуществляет реализацию всех жилых комплексов при поддержке своего эксклюзивного партнера Grekodom Development of Mouzenidis Group. Первым проектом Bomo Residence является комплекс квартир Bomo Nikiti Apartments, расположенный в деревне Никити, Ситония, Халкидики. Кроме того, Bomo Residence в сотрудничестве с сетью отелей «Bomo Hotels» будет осуществлять разработку жилых проектов, в рамках которых можно будет арендовать наших клиентов »' квартиры как на длительный, так и на короткий срок, под управлением сети отелей.
Вилла Villa Avra
Вилла Villa Avra
Chaniotis, Греция
от
€1,40 млн
Сдача в: 2023
Вилла Aura в Ханиоти – отличная возможность жить с семьёй возле лучших пляжей Эгейского моря в Греции.  За свою чистоту они удостоены голубых флагов. Сама резиденция построена на возвышенности и имеет большую приватную территорию.  С окон открывается вид на бирюзовое  море залива Торонеос и Святую гору Афон. Вилла имеет современную эстетику в духе минимализма и построена в средиземноморском стиле с использованием современных технических решений. Часть строений декорированы натуральным камнем, травертином. Композиция из анодированного метала – архитектурное решение, которое хорошо подчёркивает современный стиль. Площадь виллы составляет 250 м2, а окружающего её участка – 3000 м2. Дом состоит из трёх уровней, в нём 5 спален и 4 ванных комнаты – здесь удобно расположиться большой семье и проживать круглый год! Также найдётся место и для  приема гостей. Площадь участка имеет ровную поверхность и практичное покрытие,  создана экономная система автоматического полива, посажены декоративные растения, среди которых можно найти укромные зоны для отдыха. Семейные качели и спортивная станция позволяют отдыхать и заниматься спортом, не покидая территорию виллы. Крытая парковка без проблем помещает четыре автомобиля. На улице спроектирована система освещения, которая выгодно выделяет силуэт дома, и благодаря этому вечером находиться на улице будет комфортно и безопасно. На первом этаже находится гостиная, обеденная зона и кухня. При входе расположена ванная комната и гардероб. Первый этаж площадью 78 м2 полностью находится на одном уровне с участком. Это упрощает доступ к нему, а главное – позволяет маленьким детям самостоятельно бегать со двора в дом и обратно. Панорамные окна в гостиной выходят на залив Эгейского моря  и городок Ханиоти. В центре расположен двухсторонний камин. Он создаёт атмосферу уюта и тепла и хорошо согревает в редкие прохладные дни. Кухня спроектирована по всем правилам эргономики.  Она оснащена лучшей техникой и имеет достаточно места. Приготовив любимое блюдо, можно выйти на летнее патио и завтракать, наслаждаясь видом на море и горы. Патио дополнительно имеет зоны отдыха барбекю и солярий. А благодаря остеклению большей части первого этажа значительно увеличивается обзор из дома. Бассейн размером 45 м2 с эффектом Инфинити создаёт впечатление, будто вы находитесь на краю обрыва, а водная поверхность – бесконечная. Вместе с тем, благодаря нескользкой поверхности из керамогранита, ходить возле бассейна будет всё так же безопасно. Площадь второго этажа также 78 м2. Он состоит из главной спальни и двух спальных для детей. Главная спальня с большими панорамными окнами и  с потрясающим видом  имеет свою ванную комнату и гардероб. Детские комнаты имеют общую ванную. Цокольный этаж площадью 88 м2 напоминает отдельную двухкомнатную квартиру и имеет отдельный вход. Здесь расположены две спальни, ванная комната, прачечная и отдельных выход во двор. Кладовая дополнительной площадью 55 м2 позволит спрятать вещи для летнего отдыха, занятий спортом или ваших хобби.  Этот этаж может использоваться и в качестве детской игровой или двух жилых комнат для гостей. Современные инженерные решения создают повышенный комфорт. Это и система климат контроля, и энергоэффективные окна, и системы сигнализации и видеонаблюдения. Японская система Daikin создаёт оптимальный климат в доме: теплые полы позволяют настраивать ту температуру, которая будет наилучшей для семьи. Вилла надёжно защищена тепло- и гидроизоляцией для приморского климата.  Система освещения  позволит выбрать основной дневной свет или мягкую подсветку вечером. Всё спроектировано так, чтобы родители не переживали о безопасности детей: здесь нет острых углов, ступенек, барьеров, а ограждения, ровные и нескользкие поверхности только повышают уровень комфорта и безопасности! Объект строится в соответствии со всеми строительными стандартами, с использованием современных технологий и будет готов к заселению в середине 2023 года.  Вилла сдаётся в готовом для проживания виде, а потому у вас есть возможность подарить своей семье незабываемый отдых на средиземноморском курорте в любое время года! И дополнительно ко всем приемушествам, вместе с покупкой дома вы получаете вид на жительство в европейской стране!
Вилла Grace
Вилла Grace
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
от
€1,60 млн
Сдача в: 2023
Прекрасная возможность стать владельцем современной виллы в Греции в престижных пригородах Салоники в Панораме! Использование передовых технологий и соответствие современным строительным стандартам, высокое качество объекта. Расположение виллы Грейс Вилла расположена вдали от дороги, в экологически чистом и спокойном месте. Это отличное решение для семей с детьми и людей, которые предпочитают тишину шумному городу. Из больших панорамных окон открывается великолепный вид на залив Термайкос и сам город Салоники. Вся необходимая инфраструктура находится в пределах досягаемости и доступности автомобиля. Международный аэропорт находится всего в 15-20 минутах езды. Рядом с виллой находится детский сад, международные школы, колледжи и университеты в 10 минутах езды. ДИЗАЙН Основная идея корпуса - дизайн единого гармоничного пространства внутренней и внешней частей дома на плоской поверхности. Создание больших функциональных террас на открытом воздухе, балконов и веранд, чтобы максимизировать преимущества и комфорт жизни в мягком средиземноморском климате. Практичность, удобство и комфорт тщательно продуманы и включены в дизайн объекта. АРХИТЕКТУРА Лаконическая архитектура виллы выражается в духе современного средиземноморского минимализма. Четкие прямые линии, спокойная и мягкая палитра цветов создают психологический комфорт. Благодаря этому объект будет оценен и долго радует. LAYOUT Макет удобный и функциональный. Площадь дома имеет максимально полезную площадь для семьи с детьми и составляет 300 м2. В нем пять спален и четыре ванные комнаты, поэтому даже большая семья будет чувствовать себя здесь комфортно: каждый найдет свой уютный уголок, и в то же время каждый почувствует единство. БЕЗОПАСНОСТЬ Особое внимание уделяется даже самым маленьким деталям: нескользящие поверхности, отсутствие острых углов, которые могут навредить ребенку, и прочные заборы делают виллу безопасной для всех членов семьи. ДОМ ТРЕХ УРОВНЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА. Три этажа дома предлагают частные, общие и гостевые зоны. На первом этаже, площадью 100м2, есть гостиная, столовая и кухня. Функциональная и эргономичная кухня оснащена техникой и фурнитурой известных брендов. Дизайнерская мебель приносит эстетику и повышает комфорт. Современный камин Piazetta добавляет уют и тепло в интерьер. На первом этаже также есть одна гостиная, которая может служить офисом или комнатой для гостей и ванной комнатой. На втором этаже 100м2 вы можете найти три спальни и две ванные комнаты. Спальня с ванной комнатой и большим шкафом. Существует также балкон площадью 16 м2, который можно использовать в качестве дополнительного места для работы, отдыха или занятий спортом. Этаж спален сделан из дубового паркета. Все спальни имеют панорамные окна с потрясающим видом на море. Первый этаж – может служить полноценным отдельным жилым пространством. Это напоминает однокомнатную квартиру. Площадь подвала 100 м2, есть отдельный вход с улицы. Этот этаж можно использовать для приема гостей или в качестве игровой комнаты для детей. Есть также ванная комната, прачечная и технические помещения. Для повышения комфорта в проект дома включено большое количество современных инженерных решений, в том числе для повышения энергоэффективности и экологичности. Таким образом, климат в доме обеспечивается автоматической системой Daikin с воздуховодом. Теплые полы и камин создают комфортную температуру в доме. Все это контролируется системой “ Smart Home ”. Питьевая и промышленная вода очищается современной системой очистки воды. Весь дом имеет высококачественное отопление и гидроизоляцию, необходимые для такого климата. Три сценария освещения создают оптимальный свет в зависимости от времени суток: основной свет, мягкое освещение и декоративные лампы. УЛУЧШЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ Вилла Грейс расположена на плоской поверхности. Площадь участка составляет до 2500 м2. На участке был посеян газон, посажены декоративные растения и деревья, создана автоматическая система полива. Отдельная зона с бассейном - еще одно удобное место для отдыха. Бассейн с подогревом можно использовать в любое время года! Размер бассейна 9/5 = 45 м2. Бассейн покрыт нескользящей керамогранитом. Для отдыха с детьми и спорта есть большой семейный качели и спортивная станция. Villa Grace in Panorama - это возможность подарить вашей семье светлый отдых в удивительном средиземноморском месте! Достаточно взять только личные вещи в дом – все остальное уже есть! И самое главное, купив дом, в дополнение к небесному месту на земле, вы получите гарантию, поддержка и вид на жительство в европейской стране для всех членов семьи в подарок !!
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Халкидики, Греция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Халкидики, Греция
Simantra, Греция
от
€2,20 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами 70 м2, зоной отдыха и зоной барбекю, парковочными местами. Окончание строительства - 2023 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пляжами, в 10 км от Агиос Николаос и в 120 км от аэропорта Салоники.
Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Polychrono, Греция
от
€455,000
Площадь 118–124 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Застройщик: GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного города Полихроно, полуострова Халкидики, располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания - магазины, супермаркеты, кафе, бары, рестораны, таверны, непосредственно в 400 метрах от моря. На расстоянии 95 км от г.Салоники, до международного аэропорта - 85 км.  Комплекс «Sea Grace» состоит из 30 двухуровневых апартаментов и вилл, c панорамным видом на море, с частной территорией, бассейном, джакузи, индивидуальное парковочное место  с возможностью установки зарядной станции для электроавтомобилей.   Апартаменты комплекса площадью от 114 - 160 м2 , вмещают в себя кухню, гостинную, 3 спальные комнаты, 2 ванные комнаты На старте продаж у вас есть возможность выбрать лучший вариант, под ваши запросы, стоимостью от 455 000 евро. Дополнительные удобства • Экологичный дизайн (А+)  • Дизайн интерьера в соответствии с вашими личными потребностями и предпочтениями на начальном этапе. • Частная парковка • Круглосуточная охрана жилого комплекса • Возможности программы «Золотая виза» Ограниченное предложение c выгодными условиями для покупателей, при старте продаж. Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации! />  
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
от
€333,200
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые квартиры в стиле минимализм с парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос Солнечные панели Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Алюминиевые окна Бронированная дверь Система "умный дом" Сигнализация Современная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном районе рядом с центром города Салоники. Банк - 550 метров Аптека - 210 метров Супермаркет - 500 метров Начальные школы - 350 метров Детская площадка - 220 метров
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