Квартира в новостройке Роскошные квартиры рядом с морем в Алимосе, Афины

Современный жилой проект расположен в Алимосе — одном из самых престижных прибрежных районов Афин, входящем в Афинскую Ривьеру, всего в 850 метрах от моря и песчаных пляжей.
Комплекс находится на стадии строительства и представляет собой 6-этажное здание с 13 резиденциями, включающее квартиры и дуплексы с 1 и 3 спальнями с современным архитектурным дизайном и просторными планировками.
Основные характеристики
• тип недвижимости: квартиры и дуплексы с 1–3 спальнями
• здание: 6 этажей / 13 резиденций
• энергоэффективность: класс A+
• расстояние до моря: 850 м
• вид на море с 5-го этажа
Площади
примерно 70 – 210 м²
Цены
• от €641 000 + НДС
• цена за м²: от €4 546/м²
Примеры доступных объектов:
• квартира с 1 спальней — €641 000 + НДС
• квартира с 3 спальнями — €1 151 000 + НДС
• квартира с 3 спальнями — €1 214 000 + НДС
• квартира с 3 спальнями — €1 298 000 + НДС
Удобства
• парковка и кладовая для каждой квартиры
• просторные солнечные террасы
• контролируемый доступ в здание
• подготовка для зарядки электромобилей
Отделка и оборудование
• паркетные полы
• мрамор в ванных комнатах
• водяные теплые полы
• центральная система кондиционирования VRF
• алюминиевые окна с двойным стеклопакетом
• бронированные противопожарные входные двери
• кухни высокого качества
• встроенные шкафы европейских брендов
• сантехника европейских производителей
• солнечный водонагреватель
Локация
Алимос — современный прибрежный район на юге Афин и одна из точек входа на Афинскую Ривьеру.
Здесь расположены марина, пляжи, пальмовая набережная, рестораны, кафе, парки и спортивные площадки.
Рядом находятся:
• Alimos Marina
• Glyfada — рестораны, магазины и ночная жизнь (5 минут)
• культурный центр Stavros Niarchos Foundation
• проект The Ellinikon