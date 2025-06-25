Квартира в новостройке Роскошные квартиры рядом с морем в Алимосе, Афины

Современный жилой проект расположен в Алимосе — одном из самых престижных прибрежных районов Афин, входящем в Афинскую Ривьеру, всего в 850 метрах от моря и песчаных пляжей.

Комплекс находится на стадии строительства и представляет собой 6-этажное здание с 13 резиденциями, включающее квартиры и дуплексы с 1 и 3 спальнями с современным архитектурным дизайном и просторными планировками.

Основные характеристики

• тип недвижимости: квартиры и дуплексы с 1–3 спальнями

• здание: 6 этажей / 13 резиденций

• энергоэффективность: класс A+

• расстояние до моря: 850 м

• вид на море с 5-го этажа

Площади

примерно 70 – 210 м²

Цены

• от €641 000 + НДС

• цена за м²: от €4 546/м²

Примеры доступных объектов:

• квартира с 1 спальней — €641 000 + НДС

• квартира с 3 спальнями — €1 151 000 + НДС

• квартира с 3 спальнями — €1 214 000 + НДС

• квартира с 3 спальнями — €1 298 000 + НДС

Удобства

• парковка и кладовая для каждой квартиры

• просторные солнечные террасы

• контролируемый доступ в здание

• подготовка для зарядки электромобилей

Отделка и оборудование

• паркетные полы

• мрамор в ванных комнатах

• водяные теплые полы

• центральная система кондиционирования VRF

• алюминиевые окна с двойным стеклопакетом

• бронированные противопожарные входные двери

• кухни высокого качества

• встроенные шкафы европейских брендов

• сантехника европейских производителей

• солнечный водонагреватель

Локация

Алимос — современный прибрежный район на юге Афин и одна из точек входа на Афинскую Ривьеру.

Здесь расположены марина, пляжи, пальмовая набережная, рестораны, кафе, парки и спортивные площадки.

Рядом находятся:

• Alimos Marina

• Glyfada — рестораны, магазины и ночная жизнь (5 минут)

• культурный центр Stavros Niarchos Foundation

• проект The Ellinikon