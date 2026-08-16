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Новостройки в Municipality of Athens, Греция

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Афины
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Жилой комплекс Премиальная редевелопмент / реконструкция Athinum 9
Жилой комплекс Премиальная редевелопмент / реконструкция Athinum 9
Жилой комплекс Премиальная редевелопмент / реконструкция Athinum 9
Жилой комплекс Премиальная редевелопмент / реконструкция Athinum 9
Жилой комплекс Премиальная редевелопмент / реконструкция Athinum 9
Показать все Жилой комплекс Премиальная редевелопмент / реконструкция Athinum 9
Жилой комплекс Премиальная редевелопмент / реконструкция Athinum 9
Municipality of Athens, Греция
от
$445,656
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Проект   — Подходит под Золотую Визу и ВНЖ в Греции Описание проекта Локация: Центр Афин, престижный и оживленный район Панграти (Pangrati), улица Filolaou 168. Транспортная доступность: 1 минута пешком до ближайшей автобусной остановки, 14 минут пешком до станции метро A…
Агентство
Invest Cafe
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Многоквартирный жилой дом Квартира в центре Афин для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Квартира в центре Афин для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Квартира в центре Афин для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Квартира в центре Афин для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Квартира в центре Афин для Golden Visa
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Многоквартирный жилой дом Квартира в центре Афин для Golden Visa
Municipality of Athens, Греция
от
$298,016
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
🏡 Квартира в центре Афин для Golden Visa Современная квартира с 1 спальней в новом жилом доме премиального класса, расположенном в одном из самых перспективных районов Афин. Проект сочетает выгодное расположение, качественную отделку и высокий инвестиционный потенциал. 📍 Расположение …
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
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Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Греция
от
$417,482
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Наш проект «Мелиссия Кислород» расположен в северном пригороде греческой столицы. Муниципалитет Мелиссии — это район, характеризующийся густой растительностью. Хотя он принадлежит городской ткани города, он обманывает вас, предлагая вам «расслабляющие изображения» загородного курорта. Больши…
Застройщик
VITRUVIUS INVESTMENTS
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TekceTekce
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Municipality of Athens, Греция
от
$184,652
Наш проект - это современный шестиэтажный жилой дом с лифтом и коммерческим помещением на первом этаже. В доме 11 квартир и студий сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной мебелью. Идеальны для сдачи в аренду. Прогноз доходности - 2,9–3,8% с одного юнита. У каждой квартиры есть ба…
Агентство
TRANIO
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