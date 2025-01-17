Жилой квартал South Skra 8 & Doiranis - Kallithea

🏗 Описание проекта под Золотую Визу
📍 Локация
Kallithea — это живой и энергичный район Афин, сочетающий богатое историческое наследие и современную городскую атмосферу.
Известен своими термальными источниками в прошлом
Ныне — культурный центр с прибрежными видами, кафе, музеями и неоклассической архитектурой
Предлагает идеальное сочетание традиций и современности
🏢 Характеристики здания
6 уровней
Типы объектов:
9 однокомнатных квартир
3 студии
1 двухкомнатная квартира
5 двухуровневых (maisonette) квартир
⚙️ Технические характеристики
Энергоэффективность: Класс B
Отопление: Природный газ + кондиционеры
Сантехника: Grohe
Кухни: Европейские
Срок сдачи: 4 квартал 2026 года
💶 Цены и метраж (выборочно)
От 250 тыс евро
💡 Примечание: Все расходы (кроме трансферного налога) покрываются компанией
Допустимы отклонения в размерах до ±3%
🗺 Инфраструктура рядом
📍 400 м — магазины и рестораны
🎓 1.9 км — университет
🏫 270 м — школа
🚇 1.7 км — станция метро
🌊 2.0 км — пляж и аквапарк
🎭 1.2 км — SNFCC (центр культуры)
🏥 3.6 км — больница
🛥 3.1 км — марина Flisvos