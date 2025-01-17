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  4. Жилой квартал South Skra 8 & Doiranis - Kallithea

Жилой квартал South Skra 8 & Doiranis - Kallithea

Municipality of Piraeus, Греция
от
$273,984
BTC
3.2589853
ETH
170.8173507
USDT
270 883.7455324
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 25696
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Piraeus
  • Метро
    Dimotiko Theatro (~ 100 м)
  • Метро
    Piraeus (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

О комплексе

🏗 Описание проекта под Золотую Визу

📍 Локация

Kallithea — это живой и энергичный район Афин, сочетающий богатое историческое наследие и современную городскую атмосферу.

  • Известен своими термальными источниками в прошлом

  • Ныне — культурный центр с прибрежными видами, кафе, музеями и неоклассической архитектурой

  • Предлагает идеальное сочетание традиций и современности

🏢 Характеристики здания

  • 6 уровней

  • Типы объектов:

    • 9 однокомнатных квартир

    • 3 студии

    • 1 двухкомнатная квартира

    • 5 двухуровневых (maisonette) квартир

⚙️ Технические характеристики

  • Энергоэффективность: Класс B

  • Отопление: Природный газ + кондиционеры

  • Сантехника: Grohe

  • Кухни: Европейские

  • Срок сдачи: 4 квартал 2026 года

💶 Цены и метраж (выборочно)

От 250 тыс евро

💡 Примечание: Все расходы (кроме трансферного налога) покрываются компанией 
Допустимы отклонения в размерах до ±3%

🗺 Инфраструктура рядом

  • 📍 400 м — магазины и рестораны

  • 🎓 1.9 км — университет

  • 🏫 270 м — школа

  • 🚇 1.7 км — станция метро

  • 🌊 2.0 км — пляж и аквапарк

  • 🎭 1.2 км — SNFCC (центр культуры)

  • 🏥 3.6 км — больница

  • 🛥 3.1 км — марина Flisvos

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 52.0
Цена за м², USD 6,744
Цена квартиры, USD 362,286

Местонахождение на карте

Municipality of Piraeus, Греция

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Жилой квартал South Skra 8 & Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Греция
от
$273,984
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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