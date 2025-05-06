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Продажа новостроек в Sithonia Municipal Unit

Никити
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Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Никити, Греция
от
$193,286
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 83 кв. Метров в Ситонии, Халкидики Дуплекс расположен на первом и втором этажах. Первый этаж состоит из одной спальни, гостиной с кухней, одного душа. Второй этаж состоит из одной спальни. Вид на город открывается из окон. Есть солнечные батареи для нагрева воды и …
Агентство
Grekodom Development
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Агентство
Grekodom Development
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