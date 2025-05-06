Никити, Греция

Продается дуплекс площадью 83 кв. Метров в Ситонии, Халкидики Дуплекс расположен на первом и втором этажах. Первый этаж состоит из одной спальни, гостиной с кухней, одного душа. Второй этаж состоит из одной спальни. Вид на город открывается из окон. Есть солнечные батареи для нагрева воды и …