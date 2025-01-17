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Жилой квартал ARTEMIS

Municipality of Spata Artemida, Греция
от
$157,985
06.05.2025
$158,775
04.09.2023
$215,481
;
7
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Описание Описание
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ID: 5594
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Spata - Artemida

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

О комплексе

Перевод
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AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. М. со старым раздетым домом 55 кв.м. М. Вечеринки с одеждой и могут быть отозваны для дома на день рождения. Это также ценный заказ для нового дома в лучшей зоне Артемиды с очень хорошими перспективами развития всех распутников. Это также может стать профессиональной крышей из-за ее расположения на Центральной дороге, соединяющей Артемиду и Рафи с Ашальтом. С SD 0.4 и SC 70 % LEGALIZATION 300 МЕТЕРОВ С моря. AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDAS, PLOT 355 SQ. М. со старым раздетым домом 55 кв.м. М. Вечеринки с одеждой и могут быть отозваны для дома на день рождения. Это также ценный заказ для нового дома в лучшей зоне Артемиды с очень хорошими перспективами развития всех распутников. Это также может стать профессиональной крышей из-за ее расположения на Центральной дороге, соединяющей Артемиду и Рафи с Ашальтом. С SD 0.4 и SC 70 % LEGALIZATION 300 МЕТЕРОВ С моря.

Местонахождение на карте

Municipality of Spata Artemida, Греция

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Жилой квартал ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Греция
от
$157,985
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