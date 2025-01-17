Жилой квартал ARTEMIS

AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. М. со старым раздетым домом 55 кв.м. М. Вечеринки с одеждой и могут быть отозваны для дома на день рождения. Это также ценный заказ для нового дома в лучшей зоне Артемиды с очень хорошими перспективами развития всех распутников. Это также может стать профессиональной крышей из-за ее расположения на Центральной дороге, соединяющей Артемиду и Рафи с Ашальтом. С SD 0.4 и SC 70 % LEGALIZATION 300 МЕТЕРОВ С моря. AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDAS, PLOT 355 SQ. М. со старым раздетым домом 55 кв.м. М. Вечеринки с одеждой и могут быть отозваны для дома на день рождения. Это также ценный заказ для нового дома в лучшей зоне Артемиды с очень хорошими перспективами развития всех распутников. Это также может стать профессиональной крышей из-за ее расположения на Центральной дороге, соединяющей Артемиду и Рафи с Ашальтом. С SD 0.4 и SC 70 % LEGALIZATION 300 МЕТЕРОВ С моря.