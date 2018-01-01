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THE MEDITERRANEAN

Zea Marina, Греция
от
€272,000
;
3
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Описание Описание
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Квартиры Квартиры
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О комплексе

In an ideal location, right in front of the Piraeus marina, a high-quality renovation of an 9-storey building with 58 equipped and furnished apartments, will function as a hotel unit of a well-known luxury brand. Starting from 29 square meters and reaching up to 88 square meters, the apartments will provide comfort and style with distinctive details and unique sea views. The impressive building will also feature a spa, conference room, gym, and swimming pool. All this makes the project an ideal investment opportunity. Estimated delivery Q1 2025.

Дополнительно

  • Охрана
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
9
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 95.0
Цена за м², EUR 6,970
Цена квартиры, EUR 665,000
Местонахождение новостройки
Zea Marina, Греция
Инфраструктура рядом
Аэропорт 40 000 м
Море 100 м
Торговый центр 500 м
Метро 1 000 м

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THE MEDITERRANEAN
Zea Marina, Греция
от
€272,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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