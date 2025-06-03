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Продажа новостроек в Pallini Municipal Unit

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Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Полихроно, Греция
от
$482,623
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Площадь 118–124 м²
2 объекта недвижимости 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного города Полихроно, полуострова Халкидики, располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания - магазины, супермаркеты, кафе, бары, рестораны, таверны, непосредственно в 400 метрах…
Застройщик
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
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Вилла Villa Avra
Вилла Villa Avra
Ханиотис, Греция
от
$1,54 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Вилла Aura в Ханиоти – отличная возможность жить с семьёй возле лучших пляжей Эгейского моря в Греции.  За свою чистоту они удостоены голубых флагов. Сама резиденция построена на возвышенности и имеет большую приватную территорию.  С окон открывается вид на бирюзовое  море залива Торонеос и …
Застройщик
Marina Villas development & construction
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На карте
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