Жилой комплекс ParkView Athens

Parkview Athens - это эксклюзивный жилой анклав, предлагающий современный афинский живой опыт с панорамным видом на парк и знаковый горизонт города. Вдумчиво спроектированные и элегантно завершенные, в разработке представлены 13 современных квартир площадью от 35 кв.м до 53 кв.м, включая хорошо оборудованные студии, 1-комнатные и 2-комнатные дома.

Каждая резиденция максимизирует естественное освещение и наружную связь, с частными балконами или садовыми зонами в зависимости от квартиры. Отдельные подразделения выходят на пышные зеленые насаждения, в то время как другие создают поразительные перспективы городского ландшафта Афин.

Удобство встроено в конструкцию, на территории имеется 8 частных парковочных мест. Будь то для домовладельцев или инвесторов, Parkview Athens сочетает в себе комфорт, стиль и расположение в действительно желаемой среде обитания.