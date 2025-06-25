  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Kallithea
  4. Жилой комплекс ParkView Athens

Жилой комплекс ParkView Athens

Municipality of Kallithea, Греция
Цена по запросу
4
ID: 33069
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Kallithea

Характеристики объекта

Параметры объекта

    Кирпичный
    2026
    С отделкой
    4

О комплексе

Parkview Athens - это эксклюзивный жилой анклав, предлагающий современный афинский живой опыт с панорамным видом на парк и знаковый горизонт города. Вдумчиво спроектированные и элегантно завершенные, в разработке представлены 13 современных квартир площадью от 35 кв.м до 53 кв.м, включая хорошо оборудованные студии, 1-комнатные и 2-комнатные дома.

Каждая резиденция максимизирует естественное освещение и наружную связь, с частными балконами или садовыми зонами в зависимости от квартиры. Отдельные подразделения выходят на пышные зеленые насаждения, в то время как другие создают поразительные перспективы городского ландшафта Афин.

Удобство встроено в конструкцию, на территории имеется 8 частных парковочных мест. Будь то для домовладельцев или инвесторов, Parkview Athens сочетает в себе комфорт, стиль и расположение в действительно желаемой среде обитания.

Местонахождение на карте

Municipality of Kallithea, Греция
