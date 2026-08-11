  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейские острова

Новостройки на Эгейских островах, Греция

;
периферия Северные Эгейские острова
1
периферия Южные Эгейские острова
1
периферийная единица Лесбос
1
Municipality of Mytilene
1
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Показать все Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Галисас, Греция
Цена по запросу
Количество этажей 3
Обзор недвижимости: Комплекс апартаментов Syros IslandРасположение: Остров Сирос, ГрецияТип: Квартирный комплексВсего: 21 квартира и студияРазмеры единиц: от 20 м2 до 50 м2Ценовой диапазон: €85 000 - €220 000Описание:Расположенный на живописном острове Сирос, этот тщательно отремонтированный…
Агентство
JP & Partners Ltd
Оставить заявку
Туристический комплекс Urban Oasis Greece — инвестиция в комфорт и рост
Туристический комплекс Urban Oasis Greece — инвестиция в комфорт и рост
Туристический комплекс Urban Oasis Greece — инвестиция в комфорт и рост
Туристический комплекс Urban Oasis Greece — инвестиция в комфорт и рост
Туристический комплекс Urban Oasis Greece — инвестиция в комфорт и рост
Туристический комплекс Urban Oasis Greece — инвестиция в комфорт и рост
Пломарион, Греция
от
$114,003
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс в самом сердце Пирея, который меняет представление о городской жизни. Проект объединяет современную архитектуру, экологичное мышление и развитую инфраструктуру, формируя уникальную точку притяжения как для резидентов, так и для инвесторов. 📍 Идеальное расположение …
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти