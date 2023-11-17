Новостройки на Эгейских островах, Греция

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Продажа новостроек в Эгейских островов

периферия Южные Эгейские острова
2
периферийная единица Тира (Санторини)
1
периферийная единица Парос
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Municipality of Thira
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Thira Municipal Unit
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Муниципалитет Парос
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и садами в 50 метрах от моря, Парос, Греция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и садами в 50 метрах от моря, Парос, Греция
Парикия, Греция
от
€252,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и пентхаусы, таунхаусы и виллы с террасами и парковочными местами. Резиденция располагает бассейном, клубом и ухоженными садами. Преимущества Гарантированный арендный доход. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 12 минут Море - 5 минут Магазины - 7 минут Больница - 2 минуты
Жилой комплекс Красивая резиденция в 200 метрах от пляжа, Санторини, Греция
Жилой комплекс Красивая резиденция в 200 метрах от пляжа, Санторини, Греция
Municipality of Thira, Греция
от
€428,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные виллы и коттеджи в резиденции с ухоженными садами. Преимущества Гарантированный арендный доход 3% в год в течение 3 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа и гавани, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Песчаный пляж, удостоенный Голубого флага - менее 200 метров Тира - 10 минут Международный аэропорт - 5 минут езды Пиргос - 10 минут
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