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Продажа новостроек в Municipality of Peristeri

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Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Municipality of Peristeri, Греция
от
$423,497
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Многоквартирный жилой дом DIAMOND  расположенный в серце района Перистери западной части Афин, предлагает прекрасную возможность как для инвестиций, так и для семейного проживания.  Здание завершено в конце 2023, и было тщательно спроектировано для максимального комфорта и удобства. Копле…
Застройщик
KEG HOLDINGS EE
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