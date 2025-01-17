Жилой комплекс Skyway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее

Skyway — современный жилой комплекс в составе флагманского проекта Piraeus Gate, крупнейшего многофункционального девелоперского проекта в Греции площадью более 85 000 м².
📍 Адрес: Gr. Lambraki 24–26, Пирей, Афины
🏙 Что такое Skyway?
14-этажное здание с 44 резиденциями (от студий до планировок 2+1)
2 уровня коммерческих помещений
Просторные балконы и террасы
Офисные и торговые площади на первом этаже
Подземные уровни с парковкой и складскими помещениями
📌 Преимущества локации:
До метро — 900 м
До остановки трамвая — 190 м
До Университета Пирея — 700 м
До марины Зеас — 1,0 км
До порта Пирея — 1,3 км
До торгового района — 800 м
🌿 Комфорт и устойчивость:
Энергоэффективность класса A
Зелёные крыши и террасы
Просторные общественные зоны
Применение премиальных материалов и сертифицированных технологий
💼 Инвестиционные возможности:
Стартовая цена коммерческого помещения: €955,000
Площадь: 336,75 м² + 129,4 м² открытых зон
Ожидаемый годовой доход от аренды: €5,700
Доходность: более 8% годовых
Гибкая система оплаты:
— Первый взнос: 5%
— Оформление собственности при оплате 25%
— Рассрочка без процентов до завершения строительства (до июня 2027)
🔑 Варианты коммерческого использования:
Кафе, ресторан, гастромаркет
Бутик, магазин локальных продуктов
Premium кофейня, винный бар
Wellness-магазин, коворкинг, дизайн-лавка
🏗 Статус проекта:
Строительство начнётся в июне 2025 года
Завершение — июнь 2027 года
✅ Почему инвестировать:
LEED-сертификация (первый жилой квартал в Греции)
Устойчивый рост ВВП и интерес иностранных инвесторов
🔗 Успейте воспользоваться преимуществами раннего инвестора!
Гибкие условия, качественный продукт и отличная локация делают Skyway лучшим выбором в Пирее.
Дефицит нового жилья — более 210 000 объектов
Высокий спрос на аренду — туристы, студенты, digital nomads