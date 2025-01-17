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Жилой комплекс Skyway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее

Municipality of Piraeus, Греция
от
$147,956
от
$3,963/м²
BTC
1.7599022
ETH
92.2439970
USDT
146 281.3894972
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 25680
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Piraeus
  • Метро
    Dimotiko Theatro (~ 100 м)
  • Метро
    Piraeus (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Skyway — современный жилой комплекс в составе флагманского проекта Piraeus Gate, крупнейшего многофункционального девелоперского проекта в Греции площадью более 85 000 м².

📍 Адрес: Gr. Lambraki 24–26, Пирей, Афины

🏙 Что такое Skyway?

  • 14-этажное здание с 44 резиденциями (от студий до планировок 2+1)

  • 2 уровня коммерческих помещений

  • Просторные балконы и террасы

  • Офисные и торговые площади на первом этаже

  • Подземные уровни с парковкой и складскими помещениями

📌 Преимущества локации:

  • До метро — 900 м

  • До остановки трамвая — 190 м

  • До Университета Пирея — 700 м

  • До марины Зеас — 1,0 км

  • До порта Пирея — 1,3 км

  • До торгового района — 800 м

🌿 Комфорт и устойчивость:

  • Энергоэффективность класса A

  • Зелёные крыши и террасы

  • Просторные общественные зоны

  • Применение премиальных материалов и сертифицированных технологий

💼 Инвестиционные возможности:

  • Стартовая цена коммерческого помещения: €955,000

  • Площадь: 336,75 м² + 129,4 м² открытых зон

  • Ожидаемый годовой доход от аренды: €5,700

  • Доходность: более 8% годовых

  • Гибкая система оплаты:
    — Первый взнос: 5%
    — Оформление собственности при оплате 25%
    — Рассрочка без процентов до завершения строительства (до июня 2027)

🔑 Варианты коммерческого использования:

  • Кафе, ресторан, гастромаркет

  • Бутик, магазин локальных продуктов

  • Premium кофейня, винный бар

  • Wellness-магазин, коворкинг, дизайн-лавка

🏗 Статус проекта:

  • Строительство начнётся в июне 2025 года

  • Завершение — июнь 2027 года

  • ✅ Почему инвестировать:

  • LEED-сертификация (первый жилой квартал в Греции)

  • Устойчивый рост ВВП и интерес иностранных инвесторов

  • 🔗 Успейте воспользоваться преимуществами раннего инвестора!
    Гибкие условия, качественный продукт и отличная локация делают Skyway лучшим выбором в Пирее.

  • Дефицит нового жилья — более 210 000 объектов

  • Высокий спрос на аренду — туристы, студенты, digital nomads

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 45.0
Цена за м², USD 3,288
Цена квартиры, USD 152,839

Местонахождение на карте

Municipality of Piraeus, Греция

Видеообзор жилой комплекс Skyway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее

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Жилой комплекс Skyway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Municipality of Piraeus, Греция
от
$147,956
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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