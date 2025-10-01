  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Сирос

Продажа новостроек в периферийной единице Сирос

Municipality of Syros and Ermoupoli
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Показать все Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Галисас, Греция
Цена по запросу
Количество этажей 3
Обзор недвижимости: Комплекс апартаментов Syros IslandРасположение: Остров Сирос, ГрецияТип: Квартирный комплексВсего: 21 квартира и студияРазмеры единиц: от 20 м2 до 50 м2Ценовой диапазон: €85 000 - €220 000Описание:Расположенный на живописном острове Сирос, этот тщательно отремонтированный…
Агентство
JP & Partners Ltd
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти