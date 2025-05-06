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Продажа новостроек в Municipality of Agia Paraskevi

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Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
от
$745,622
Gounari — любимый дом в роскошном и спокойном районе Афин и надёжный актив в ваш инвестиционный портфель  Уникальный спокойный и зелёный район для шумных Афин. Агиа Параскеви — тихий семейный район на севере города. Он популярен среди греков и экспатов — здесь нет шумных туристов, как в цент…
Агентство
TRANIO
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