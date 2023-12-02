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Черногория
Жилая
Podi-Sasovici
Дома
Дома в Podi-Sasovici, Черногория
виллы
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Дом
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7 объектов найдено
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Дом
Podi, Черногория
ID 826 Продается дом в Херцег Нови В районе Поди по дороге в сторону границы Боснии и …
€160,000
в месяц
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Podi-Sasovici, Черногория
3
4
232 м²
К продаже предлагается панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в соврем…
€1,30 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни
Podi-Sasovici, Черногория
3
4
232 м²
В продаже панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в современном стиле с…
€1,30 млн
в месяц
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Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море
Podi, Черногория
4
200 м²
2
Д7-009. Продается дом в ПодиНезавершенный дом на продажу в деревне Поди, Герцег Нови. Ноус …
€150,000
в месяц
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Podi, Черногория
3
3
252 м²
2
Компактная и функциональная вилла в клубной деревне недалеко от Герцег-Нови. Деревня состои…
€1,30 млн
в месяц
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Дом 2 спальни
Podi, Черногория
2
71 м²
NUM 4653 Дом на первом этаже в Херцег-Нови с возможностью модернизации на той же основе. Д…
€65,000
в месяц
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Вилла 6 спален с predostavlyaetsya VNZh
Podi-Sasovici, Черногория
6
396 м²
Площадь: 396м2, с террасами; Площадь земельного участка: 1200м2; Спальни: 6; Санузлы: 3;…
€530,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Podi-Sasovici, Черногория
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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