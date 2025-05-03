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Дома с садом в Черногории

Подгорица
149
Херцег-Нови
120
Улцинь
3
Рисан
27
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70 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 600 м²
Продается роскошная вилла с панорамным потрясающим видом на море в Будве, Близикучи. Общая …
$2,62 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Превосходный дом в Будве с бассейном и изумительным панорамным видом на море.   В доме 3…
$1,84 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Таунхаус в Drazin Vrt, Черногория
Таунхаус
Drazin Vrt, Черногория
Количество спален 5
Площадь 139 м²
Интересный инвестиционный проект!Большой старый дом на огромном участке на второй линии от м…
$475,153
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First Realty
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Таунхаус 4 комнаты в Skaljari, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
ID-1587  Роскошный таунхаус с бассейном и сауной в Лешевичах – 270 000 € Описание: Пр…
$292,305
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 5 комнат в Томба, Черногория
Дом 5 комнат
Томба, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
ID-1586 Просторный дом с фруктовым садом и летней кухней в зеленом районе Бара – 385 000 …
$416,805
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 4 спальнями и роскошно…
$2,17 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Особняк 6 комнат в Прчань, Черногория
Особняк 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный красивый и уютный дом расположен в приморском поселке Прча…
$1,13 млн
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First Realty
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Дом 6 комнат в Биела, Черногория
Дом 6 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
ID-2075 Продается дом в Херцег Новом, Бела, в 3-х минутах ходьбы от моря. В хорошем ме…
$312,813
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 2/2
Готовый таунхаус с 2 спальнями (K-2) и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе премиум-кла…
$652,855
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Столив, Черногория
Вилла 7 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 240 м²
Столив, Бока Которский залив. Роскошная вилла 240 м2 на участке 600 м2 с 6 спальнями на 3 э…
$889,050
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Montesale
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Дом 7 комнат в Kuti, Черногория
Дом 7 комнат
Kuti, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 3
ID-2009 Трехэтажный дом в поселке Кути, недалеко от Херцег Нови Продается трехэтажный …
$231,022
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Община Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Община Херцег-Нови, Черногория
Площадь 235 м²
Вилла 235 м2 Бока Которском заливе, Костаница стоимостью  - на 1-й линии от моря - Площа…
$887,344
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Montesale
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Вилла 8 комнат в Шушань, Черногория
Вилла 8 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
ID 1463 🌴 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В БАРЕ – ВИД НА МОРЕ И ГОРЫ! 📍 Локация: Бар, рай…
$452,147
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Peters Group Real Estate
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Вилла 7 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 7 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 5спальнями и роскошно …
$2,39 млн
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
В продаже две уникальные эко виллы в Близикучи над Свети Стефаном. Уникальный дизайн-проект…
$889,050
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Вилла 3 комнаты в Крашичи, Черногория
Вилла 3 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Новая вилла на побережье Бока- Которской бухты в поселке Крашичи. Это спокойное тихое место …
$574,772
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Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 3/3
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,79 млн
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Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Дом в тихом месте, Прчан Продается двухэтажный дом площадью 123 м² с тремя спальнями. …
$291,653
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Great offer on the market! Brand new fully furnished villa in a new residential complex in t…
$755,052
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First Realty
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Дом 10 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 10 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
ID 2209 Продается уютный семейный дом в Сутоморе, идеально подходящий для комфортного про…
$238,594
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Peters Group Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Этаж 1/1
Новая современная вилла с 3 спальнями с большим участком и гаражом на 2 машины в Херце-Нови.…
$1,47 млн
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Вилла 4 комнаты в Дженовичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Этаж 2/2
Вилла с 3 спальнями в закрытом комплексе над эксклюзивным проектом Portonovi. На закрыто…
$980,840
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Вилла 6 комнат в Столив, Черногория
Вилла 6 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 3/3
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу класса 5 звезд, расположенную в живописном районе…
$1,55 млн
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Дом в Donji Orahovac, Черногория
Дом
Donji Orahovac, Черногория
Площадь 72 м²
Продается дом в Ораховце, Которский залив, 72 м2 на участке 172 м2. Дом находится в тихом м…
$240,566
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Montesale
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Дом 5 комнат в Podi, Черногория
Дом 5 комнат
Podi, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Очаровательный дом с видом на море в Поди — на продажу   Этот прекрасно отремонтирован…
$208,402
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NLM Consultancy
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Таунхаус в Skaljari, Черногория
Таунхаус
Skaljari, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
A new settlement of 30 residential buildings, 6 km from the center of Tivat. All houses have…
$359,911
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First Realty
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Вилла 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Этаж 2/2
Новая современная вилла с 3 спальнями с восхитительным видом на море в Херце-Нови. На террит…
$1,47 млн
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Агентство
VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
ID-1794 Продается двухуровневый дом с садом и панорамным видом на море и Бар Предлага…
$377,454
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 5 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ID-2161: Элитная вилла с панорамным видом в Нижнем Морине, Котор С вашей мечтой о жизни в…
$716,975
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Проезжая по тихой прибрежной улице в Люте, вы натыкаетесь на эту замечательную, аутентичную …
$2,08 млн
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Агентство
NLM Consultancy
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English, Crnogorski

Типы недвижимости в Черногории

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