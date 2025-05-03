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Дома в Которе, Черногория

виллы
22
таунхаусы
3
70 объектов найдено
Дом 5 спален в Котор, Черногория
Дом 5 спален
Котор, Черногория
Количество спален 5
Продается трехэтажный дом общей площадью 350 м2, который расположен на участке площадью 317 …
$383,449
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Таунхаус в Котор, Черногория
Таунхаус
Котор, Черногория
Количество спален 3
Четырехэтажный таунхаус в жилом комплексе в Врановичах для вашего комфортного отдыха и прожи…
$341,995
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 5
В тихом местечке Кримовица, в 9 км от Будвы, продается вилла с прекрасным видом на море. Вил…
$2,73 млн
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Дом 2 спальни в Котор, Черногория
Дом 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Дом в Которе недалеко от Которского залива. Площадь дома составляет 138 м2, а площадь участ…
$414,540
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Красивая современная, но элегантная семейная вилла с видом на море на продажу, расположенная…
$1,34 млн
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Дом 4 спальни в Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Продается дом в Старом городе Котора. Он состоит из цокольного этажа и двух этажей с двумя о…
$678,158
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Большой, трехэтажный дом, площадью 280 м2, с прекрасными панорамными видами на весь Которски…
$515,359
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Дом 3 спальни в Котор, Черногория
Дом 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается дом, примерно в 30 м от берега / главной дороги в поселке Муо - Котор.Площадь дома…
$534,049
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Уютная, семейная вилла "Ласточка" всего в 2 минутах ходьбы от песчано-галечного пляжа. В пеш…
$563,674
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Продается роскошная вилла в комплексе, окруженном лесами. Вилла имеет шикарный вид на море, …
$777,262
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Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Продается дом с пятью квартирами внутри и коммерческим помещением на первом этаже. Дом наход…
$1,05 млн
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Дом 6 спален в Котор, Черногория
Дом 6 спален
Котор, Черногория
Количество спален 6
Продается двухэтажный дом с видом на море в городе Кримовице. Дом расположен на солнечной с…
$347,177
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 6
Две виллы с бассейном на продажу в Кримовице, недалеко от города Будва. Площадь виллы 150м2…
$984,531
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Дом 2 спальни в Котор, Черногория
Дом 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, Черногория, Котор, КостаницаПродается каменный дом с прилегающим участком на э…
$4,29 млн
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Дом 5 спален в Котор, Черногория
Дом 5 спален
Котор, Черногория
Количество спален 5
Продается дом в Боко-Которском заливе, в Столиве на второй линии от моря. Общая площадь дома…
$212,452
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Дом в Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
Площадь 300 м²
Современный высокотехнологичный дом с бассейном и большой территорией.   Первый этаж: гостин…
$611,095
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Дом 7 спален в Котор, Черногория
Дом 7 спален
Котор, Черногория
Количество спален 7
Продается дом в Которе, Скальяри. Площадь дома 280 м2, а площадь участка, на котором он рас…
$590,719
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Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Предлагается красивый двухэтажный дом площадью 265 м2 в Доброте, на берегу Которского залива…
$1,02 млн
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Красивый, добротный дом с большим двором, флигелем и бассейном в самой красивой части города…
$1,29 млн
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Дом 5 спален в Котор, Черногория
Дом 5 спален
Котор, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Продается дом в Которе, поселок Шкаляри, Которский залив с прекрасным видом на море.Вилла ра…
$565,131
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 11
$2,08 млн
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Дом 5 спален в Котор, Черногория
Дом 5 спален
Котор, Черногория
Количество спален 5
В тихом районе Котора, который называется Доброта, продается дом всего в 30 метрах от моря. …
$880,897
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Дом 1 спальня в Котор, Черногория
Дом 1 спальня
Котор, Черногория
Количество спален 1
Продается дом площадью 55 м² на просторном участке площадью 610 м². Построен в 1959 году, не…
$732,725
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Дом 4 спальни в Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Продается дом в районе Муо, муниципалитет Котор. Общая площадь дома составляет 250 м2, а рас…
$1,26 млн
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Дом 4 комнаты в Котор, Черногория
Дом 4 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 4
Площадь 450 м²
Дом с большим участком и бассейном расположена на возвышенности в районе Котора Шкаляри, в 2…
$866,600
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Дом 6 спален в Котор, Черногория
Дом 6 спален
Котор, Черногория
Количество спален 6
Продается дом в районе Муо, муниципалитет Котор. Общая площадь дома составляет 145 м2, а рас…
$569,992
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Дом 6 спален в Котор, Черногория
Дом 6 спален
Котор, Черногория
Количество спален 6
Продается дом в Кримовице, община Котор. Дом общей площадью 300 м2, расположен на участке об…
$461,175
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Дом в Доброта, Черногория
Дом
Доброта, Черногория
Площадь 572 м²
Структура виллы: Состоит из трёх отдельных квартир с отдельными входами, подвал с просторным…
$3,36 млн
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GATE Realty
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Дом 3 спальни в Котор, Черногория
Дом 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Продается дом с 14 квартирами. Дом общей площадью 1100 м2 расположен на участке общей площад…
$1,87 млн
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Дом 5 спален в Котор, Черногория
Дом 5 спален
Котор, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Продается уютный и красивый двухэтажный дом, расположенный в самом живописном пригороде Шкал…
$285,555
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