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Realting.com
Черногория
Жилая
Donja Lastva
Дома
Дома в Donja Lastva, Черногория
виллы
17
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40 объектов найдено
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Donja Lastva, Черногория
3
3
Меблированная квартира-студия в аренду в Бечичи. Квартира находится в 10 минутах ходьбы от м…
€2,50 млн
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Donja Lastva, Черногория
2
2
Меблированная квартира-студия в аренду в Бечичи. Квартира находится в 10 минутах ходьбы от м…
€483,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 5 спален с террасой, у моря
Лепетане, Черногория
5
250 м²
Описание Бока Которская бухта, район Лепетане. Трёх этажный Дом с пятью спальнями Рассто…
€550,000
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Donja Lastva, Черногория
2
3
2
Luxury Townhouses Donja Lastva: an enclave of luxury living in Donja Lastva, Montenegro. Nin…
€550,000
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Дом 4 комнаты
Лепетане, Черногория
4
146 м²
Старинный каменный дом в 20 метрах от моря в Лепетане, Тиват. Площадь дома 146 м2, 3 этажа …
€295,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Градиошница, Черногория
4
4
480 м²
Уникальная вилла в Тивате с бассейном на крыше и панорамным видом на море! Ваша идеальная с…
€1,75 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Градиошница, Черногория
6
4
480 м²
Идеальное жилье для вашей семьи: Жилая площадь в 317 кв.м. Общая площадь с террасам…
€1,75 млн
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 4 спальни с балконом, с видом на море
Лепетане, Черногория
5
3
3
Старинный дом в 20 метрах от моря в эксклюзивной локации – Лепетане Лучшее предложение по ц…
€295,000
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Вилла 2 спальни
Градиошница, Черногория
2
175 м²
Продается прекрасная вилла районе Тивата в 5 минутах езды от аэропорта и в 10 минутах ез…
€419,000
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Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
3
97 м²
Продается дом в Лепетане, Тиват. Дом площадью 97м2 расположен на участке 174 м2 и находится…
€315,000
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Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
3
218 м²
Продается дом с панорамными видами на Которский залив, в Лепетане. Трехэтажный дом площадью…
€390,000
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Вилла 5 спален
Лепетане, Черногория
5
221 м²
Продается большой трехэтажный дом с тремя отдельными квартирами, каждая с отдельным входом.…
€330,000
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Вилла 1 спальня
Лепетане, Черногория
1
53 м²
На продажу квартира с прекрасным видом на Бока-Которский залив. Квартира находится в Лепета…
€160,000
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Вилла 3 спальни
Градиошница, Черногория
3
155 м²
Продается новая двухэтажная вилла площадью 155м2 с собственым участком площадью 500м2. В…
€370,000
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Дом 10 спален
Лепетане, Черногория
10
600 м²
1-ый дом, общая площадь 180 м2: 3 этажа, на каждом есть спальня, кухня-гостиная и санузел. И…
€1,70 млн
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море
Богишичи, Черногория
4
4
172 м²
Продается уникальная вилла на первой линии моря. Двухэтажная элитная вилла общей площадью…
€1,60 млн
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First Realty
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Дом 7 комнат
Лепетане, Черногория
7
290 м²
Вилла расположена на первой линии моря, в поселке Лепетани, между Тиватом и Герцег-Нови. Ви…
€1,55 млн
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Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Богишичи, Черногория
3
2
100 м²
Продается каменный дом с бассейном и сауной на полуострове Луштица. Небольшой тихий поселок …
€350,000
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First Realty
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Лепетане, Черногория
3
2
125 м²
3
Прекрасный каменный дом можно купить в Опатово. Он находится на первой линии к морю, с собст…
€1,20 млн
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Вилла 3 спальни
Градиошница, Черногория
3
3
480 м²
Новая уникальная семейная вилла на рынке недвижимости Черногории в Тивате. В окружении сосно…
Цена по запросу
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Градиошница, Черногория
6
3
250 м²
2
D5-233. Просторный дом с видом на море, Кавац Продается дом 250м2 на участке 430м2: 1-й эта…
€390,000
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Вилла 3 спальни у моря
Градиошница, Черногория
3
220 м²
Бока Которская бухта, район Кавач. Роскошна новая вилла с тремя спальнями и с бассейном.…
€700,000
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Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Градиошница, Черногория
3
2
98 м²
2
D5-228. Новый красивый дом в ТиватеПродается этот новый дом является частью небольшого компл…
€450,000
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Дом 2 спальни с террасой, у моря
Лепетане, Черногория
2
80 м²
Бока Которская бухта, район Каменари. Двух этажный дом с двумя спальнями. Расстояние до…
€275,000
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Вилла 4 спальни у моря
Градиошница, Черногория
4
450 м²
Тиватский залив, район Кавач. Уютная вилла с четырьмя спальнями с бассейном и двумя допо…
€1,10 млн
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Дом 6 спален
Donja Lastva, Черногория
6
185 м²
NUM 4726 Двухэтажный дом на продажу в Главати, муниципалитет Котор Дом 185м2, гараж 7м2, дв…
€115,000
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Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Лепетане, Черногория
2
1
На продажу небольшой дом с прекрасным видом на Бока-Которский залив. Дом находится в Лепе…
€165,000
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Лепетане, Черногория
8
3
Продается большой трехэтажный дом с тремя отдельными квартирами, каждая с отдельным входом. …
€330,000
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Лепетане, Черногория
5
3
Продается дом с панорамными видами на Которский залив, в Лепетане. Трехэтажный дом площад…
€390,000
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лепетане, Черногория
6
3
Продается современный дом с бассейном в Лепетане, Тиватский залив. Меблированный дом площ…
€370,000
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