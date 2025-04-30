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Дома в Будве, Черногория

виллы
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258 объектов найдено
Дом 6 комнат в Будва, Черногория
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Дом 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
Количество этажей 3
Семейный дом с видом на бухту в Бечичи Дом трёхэтажный (+жилой приземле) в селе Чучуци (Бечи…
$444,515
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Дуплекс 3 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 2
Продается уникальная трехкомнатная квартира-дуплекс-пентхаус в Старом городе Будвы.Эта кварт…
$1,37 млн
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 466 м²
Каменная вилла в национальном стиле 2,5 км от Петровца, в тихом районе Крушевица. Участок 5…
$896,476
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Барская ривьера, район Утеха. Новая четырёх этажная вилла с бассейном и с четырьмя спальнями…
$1,19 млн
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Дуплекс 2 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 8
Недвижимость, Черногория, Будва - Представляем вам новый элитный комплекс, расположенный на …
$701,856
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 3 спальни в Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Эксклюзивное предложение! Расположенный в живописном месте недалеко от эксклюзивного курорта…
$9,12 млн
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Дом 9 спален в Будва, Черногория
Дом 9 спален
Будва, Черногория
Количество спален 9
Площадь 282 м²
Описание Будва. Трех этажный дом с девятью спальнями, с возможностью использования в формате…
$854,112
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
0278#2161 📍 Продажа виллы с бассейном Будва, Загора Площадь Дом-350м2 Жилая площадь-15…
$604,261
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SMinvestment RealEstate
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Дом 5 комнат в Будва, Черногория
Дом 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Продажа ID3584. К продаже представлена эксклюзивная вилла класса люкс, расположенная в прест…
$1,80 млн
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Дом 3 спальни в Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Продается дом с большим двором и участком в Радановичах. Площадь дома составляет 220 м2, из…
$466,357
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Дом 27 спален в Будва, Черногория
Дом 27 спален
Будва, Черногория
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 300 м²
Представляем вам на продажу отель в Будве. Отель расположен в хорошем районе в Будве, всего …
$2,93 млн
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Adria Stone
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Дом 5 спален в Будва, Черногория
Дом 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Продается двухэтажный дом с видом на море. Дом расположен в тихом районе недалеко от Будвы. …
$766,898
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и ц…
$654,823
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 8 спален в Будва, Черногория
Дом 8 спален
Будва, Черногория
Количество спален 8
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$505,461
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 321 м²
900 000 - 1 320 000 €  На продаже две великолепные виллы, с изысканным дизайном и непревз…
$960,163
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Дом 14 спален в Будва, Черногория
Дом 14 спален
Будва, Черногория
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Продается красивая, просторная вилла в районе Мэн Будвы, недалеко от ресторана Парма.Этот че…
$1,71 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
🆘🆘УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Л…
$845,721
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Шале 5 спален в Будва, Черногория
Шале 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Площадь 210 м²
Жабляк, горнолыжный курорт Черногории, Пошченский край. Аутентичное шале в национальном парк…
$270,289
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$924,805
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 9 спален в Будва, Черногория
Дом 9 спален
Будва, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 358 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$886,550
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 4 комнаты в Будва, Черногория
Дом 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
⭐House for sale ?Location: Budva, Rezevici and 3 minutes from the sea House built in 1998, 3…
$770,031
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Дом 5 комнат в Будва, Черногория
Дом 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 292 м²
Количество этажей 3
Д4-418. Трехуровневый дом в Будве с видом на море Продается трехуровневый дом в Будве с видо…
$1,23 млн
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Red Feniks Montenegro
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Дом 5 спален в Будва, Черногория
Дом 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Продается дом в районе города Будва. Площадь дома составляет 300 м2, он расположен на участк…
$647,718
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,26 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
0162#4024📍 Продажа виллы Primavera KamenovoВилла - 240м2 на участке 380м2Подвал: 2 гаражных …
$1,31 млн
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SMinvestment RealEstate
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Дом 5 спален в Будва, Черногория
Дом 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Продается двухэтажный дом в районе Подмаине в Будве.Дом полностью оборудован.Он имеет площад…
$739,874
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AMFORA REAL ESTATE
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Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
🚨УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ! ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО…
$709,581
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 4 комнаты в Будва, Черногория
Дом 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Продажа Будва № 951 На продажу двухэтажный частный дом на круглый год, площадь 185м2. Свой д…
$497,608
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Дом 5 комнат в Будва, Черногория
Дом 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ID-731 Продается дом в Будве Этот просторный дом расположен в престижном районе Подостро…
$361,002
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Peters Group Real Estate
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Дом 3 спальни в Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Дом в Будве, Сеоце. Площадь дома 333 м2, площадь участка, на котором он расположен, 531 м2.…
$352,359
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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