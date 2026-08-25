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Дома в Сутоморе, Черногория

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виллы
6
70 объектов найдено
Дом 13 спален в , Черногория
Дом 13 спален
, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Дом общей площадью 350 м2, расположенный на земельном участке площадью 1 600 м2 в районе Rat…
$420 463
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Дом 4 спальни в 117, Черногория
Дом 4 спальни
117, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Дом площадью 82 м2 расположен на земельном участке 441 м2 в тихом районе Горелац. Из дома и …
$105 068
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Дом 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Над железнодорожной станцией продаётся дом площадью 55 м2 на участке 198 м2. К дому ведёт по…
$61 511
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Дом 5 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 5 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Этот прекрасно отремонтированный семейный дом в Сутоморе сочетает в себе комфорт, простор и …
$477 815
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Дом 2 спальни в 38, Черногория
Дом 2 спальни
38, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
| 55 м² | участок 180 м² | 2 уровня | 2 спальни | летняя кухня | парковка на 3 авто | вид на…
$85 966
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 2 спальни в 38, Черногория
Дом 2 спальни
38, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
| 68 м² | участок 109 м² | 2 спальни | 1 ванная | балкон | вид с горы | Продаётся аутенти…
$104 636
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Дом в Сутоморе с панорамным видом на море Продается: очаровательный двухэтажный дом, распо…
$303 575
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Дом 8 спален в 40 a, Черногория
Дом 8 спален
40 a, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Дом двухэтажный общей площадью 220м2 на земельном участке 217м2. На каждом этаже апартаменты…
$167 822
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Дом 4 спальни в , Черногория
Дом 4 спальни
, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Дом площадью 150 м2 расположен на участке 330 м2 в отличной локации, идеально подходящей как…
$407 668
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Дом 4 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся комфортабельный дом с видом на море в Сутоморе (Черногория), рядом с Баром. Дом…
$410 092
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Дом 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Продается первый этаж частного дома в Заградже, Бар, с отдельным входом, площадью 56 м2. Это…
$75 571
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Дом 6 спален в Милевцы, Черногория
Дом 6 спален
Милевцы, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
Количество этажей 3
Продажа: легальный просторный дом возле моря в Сутоморе — отличный вариант для жизни или аре…
$230 013
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Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже эксклюзивный таун-хаус в стиле альпийского шале в Сутоморе, сочетающи…
$232 256
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Дом 3 спальни в 15, Черногория
Дом 3 спальни
15, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 2
Откройте для себя исключительную недвижимость в Сутоморе, муниципалитет Бара, предлагая не т…
$499 928
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Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Сутоморе, община Бар | 168 м² + 12 м² кладовая | участок 638 м² | 2014 год | 3 апартамента |…
$232 525
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
🌳 Продаётся дом с садом и видом на море в Сутоморе 🌊 ID-672 📐 Двухэтажный дом площадью…
$227 529
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Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Современный дом общей площадью 100м2 на земельном участке 141м2. Дом полностью меблированный…
$274 596
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Дом 6 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Новая современная вилла 450 кв. м уютно расположилась на участке 300 кв. м и имеет фантастич…
$518 911
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Дом 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Старинный каменный дом 100м2 рaспoлaгается нa зeмельнoм участке 354м2, oкруженном лесами. То…
$82 061
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Дом 5 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Дом находится в живописном пригороде Сутоморе города Бар. В районе с развитой инфраструктуро…
$406 448
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Дом 6 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Расположен дом в тихом месте в окружении зелени и гор, в поселке Сутоморе. Дом площадью 1…
$169 106
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к продаже уютный дом в курортном районе Сутоморе, в поселке Занковичи. Объект рас…
$98 017
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Двухэтажный дом с террасой на крыше на продажу в Сутоморе. Площадь дома составляет 301 м2, …
$860 502
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Дом 8 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 8 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 8
Этот двухэтажный дом площадью 77 квадратных метров — комфортное место для проживания. Он рас…
$333 251
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Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Дом в Сутоморе с панорамным видом на море Продаётся уютный двухэтажный дом, расположенный…
$259 189
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Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Продается дом в Сутоморе, расположенный недалеко от города Бар. Площадь дома составляет 160 …
$507 959
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Коттедж 10 спален в Сутоморе, Черногория
Коттедж 10 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Исключительная инвестиционная возможность в сердце Сутоморе, ЧерногорияPrime Location | Полн…
$586 094
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Дом 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Дом в Сутоморе, расположенный на каскадном участке общей площадью 355 м2. Этот дом — отличн…
$76 193
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Дом 5 спален в 87, Черногория
Дом 5 спален
87, Черногория
Количество спален 5
Площадь 324 м²
Большая вилла в Сутоморе площадью 324 м2, ну участке 4000 м2. Планировка виллы удачная, что …
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
В продаже — дом с видом на море в Сутоморе (Zagragje). Уют и потенциал для вашего будущего.…
$158 178
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