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Дома в Сутоморе, Черногория

виллы
21
163 объекта найдено
Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
Количество этажей 2
ID 1111 Продается дом в Сутоморе, Загражде Площадь: 120 м2 и участок 200 м2 1 этаж 52…
€165,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Количество этажей 2
ID 1108 Продается дом в Сутоморе Количество спален: 3 Площадь: 164 м2 и участок 352 м…
€160,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Двухэтажный дом в Сутоморе, поселок Брца. Площадь дома 100м2. Площадь участка 80м2. Структур…
€69,000
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Дом 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Легальный полумонтажный дом в Сутоморе - дом 55м2 - земельный участок 156м2 Структура до…
€53,000
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Дом 5 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 5 комнат
Сутоморе, Черногория
Комнаты 5
Площадь 78 м²
Двухэтажный дом с участком в Занковичи, Сутоморе. Площадь дома 78 м2. Площадь участка 200 м2…
€58,000
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Дом 4 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 4
Площадь 270 м²
Трехэтажная вилла с прекрасном видом на горы в центре Сутоморе. Площадь виллы 270 м2. Площа…
€315,000
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Дом с видом на море, с видом на горы, на тихой дороге в Сутоморе, Черногория
Дом с видом на море, с видом на горы, на тихой дороге
Сутоморе, Черногория
Площадь 1 370 м²
Продается участок земли в урбанизированной зоне. Расположен в пригороде Бара. До ближ…
€45,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Дом 9 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 9 комнат
Сутоморе, Черногория
Комнаты 9
Площадь 332 м²
Два отдельностоящих дома на одном участке в поселении Брца, Сутоморе. Площади домов 82 м2 и …
€220,000
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Дом 14 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 14 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 14
Площадь 174 м²
NUM 5533 House 1 (Big House): First floor layout: The first floor consists of three w…
€115,000
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Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 3
Площадь 135 м²
Двухэтажный дом над магистралью в Сутоморе. Площадь дома 135 м2. Площадь участка 222 м2. Стр…
€136,500
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Дом 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Двухэтажный таунхаус с отличным видом в Сутоморе. Площадь дома 64м2. Площадь участка 94м2. С…
€75,000
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Дом 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Двухэтажный дом с двумя студиями в Сутоморе Площадь дома 60м2 + террасы Площадь участка 34…
€60,000
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Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Площадь 100 м²
NUM 5064 House with a sea view in Sutomore, a settlement located in the municipality of …
€76,000
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Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ID 850 Продается двухэтажный дом в Сутоморе Дом на возвышенности в Сутоморе, 1900 м до…
€230,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Одноэтажный дом с тремя спальнями в Сутоморе - одноэтажный дом площадью 84м2 - земельный …
€120,000
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Дом 8 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 8 спален
Сутоморе, Черногория
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
ID 777 Продается дом в Сутоморе, район Рутка Площадь дома 245 м2, площадь участка 244 …
€180,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
Площадь 36 м²
Два легальных монтажных дома в Сутоморе рядом с морем - два монтажных дома 23м2 и 13м2 (ле…
€59,500
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Вилла 6 спален с террасой, с холодильником, с плитой в Сутоморе, Черногория
Вилла 6 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Сутоморе, Черногория
Комнаты 7
Площадь 150 м²
Дом с видом на море (5 мин пешим ходом до пляжа «Сутоморе» - входит в топ 20 лучших пляжей Ч…
€150,000
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Дом 6 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 6 комнат
Сутоморе, Черногория
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Дом с тремя квартирами недалеко от моря в Сутоморе - площадь трехэтажного дома 200м2 со в…
€200,000
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сутоморе, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом в Сутоморе, недалеко от города Бар. Площадь дома составляет 138 м2, площа…
€125,000
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский
Дом 1 комната в Сутоморе, Черногория
Дом 1 комната
Сутоморе, Черногория
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Легальный одноэтажный таунхаус в Сутоморе Дом площадью 46м2 Земельный участок 239м2 Прос…
€67,000
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Дом 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 2
Площадь 85 м²
Легальный двухэтажный дом в Сутоморе Дом площадью 85м2 Земельный участок 269м2 На перво…
€78,000
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Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Двухэтажный дом в Сутоморе с видом на море - двухэтажный дом 83м2 - земельный участок 186м…
€79,000
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Вилла 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ID 726 Продается дом в Ратаце,  пригород г. Бар Дом после полной реновации. Площадь д…
€135,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Комнаты 3
Площадь 210 м²
Продается аутентичный каменный дом после реставрации в Барской ривьере, Сутоморе. Дом площа…
€220,000
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Вилла 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Комнаты 3
Площадь 128 м²
Продается дом в Сутоморе, выполнен в стиле шале, разделен на две полностью изолированные по…
€150,000
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Вилла 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Продается дом в поселке Сутоморе, Барская ривьера. Дом площадью 70 м2 расположен на участке…
€130,000
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Площадь 250 м²
Продается большой дом в Сутоморе, Барская ривьера. Дом общей площадью 250м2, 2013 года пост…
€200,000
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Площадь 180 м²
Продается дом в поселке Сутоморе, Барская ривьера. Дом площадью 180м2 расположен на участке…
€180,000
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Вилла 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Комнаты 4
Продается дом в поселке Ратац, Барская ривьера.  Двухэтажный дом с бассейном. Два отдельных…
€370,000
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