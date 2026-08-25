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Дома в Светях-Стефане, Черногория

;
виллы
25
46 объектов найдено
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 4
МестонахождениеРасположенная в эксклюзивном районе Свети-Стефан, эта элегантная вилла предла…
$787 064
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
МестонахождениеРасположенная в Свети Стефан, эта вилла предлагает уединение, природу и панор…
$636 596
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Расположенная в эксклюзивном районе Близикуче, чуть выше живописного Свети Стефана, эта изыс…
$1,34 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом в Свети-Стефан, Черногория
Дом
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 650 м²
Количество этажей 5
К4-166. Красивый отель в Sv.Stefan с видом на мореПродается апарт-отель в Sv.StefanОтель име…
$2,29 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 7 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 7 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
Эксклюзивная вилла с видом на море в Близикуће, Свети Стефан Общая информация о недвижимо…
$3,34 млн
НДС
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Вилла 30 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 30 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 30
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 959 м²
Площадь виллы 1: 959 м2Площадь виллы 2: 362 м2Площадь земельного участка: ка 1400 м2Спальни:…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла 6 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 6 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 670 м²
Этаж 3/3
Новая современная вилла в комплексе из 3 строящихся  вилл в престижном районе Будванской рив…
$1,10 млн
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Агентство
VALUE.ONE
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Дом 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
| 230 м² | участок 400 м² | 4 спальни | 4 ванные | инфинити бассейн | паркинг | панорамный в…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
| 230 м² | участок 400 м² | 4 спальни | 4 ванные комнаты | инфинити-бассейн 7×5 м | паркинг …
$1,05 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Дом 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Дом 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Предлагается к покупке вилла на первой линии поселка Близикуче. Этот дом площадью 215 кв.…
$588 325
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Дом 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 126 м²
Этаж 2/2
Двухэтажная вилла в деревне Близикуче, Св. Стефан, общей жилой площадью 126м2, расположенной…
$719 993
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Дом 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Тихая зеленая зона над Свети Стефан предлагает вид на море и горы. Идеально подходит для жиз…
$1,33 млн
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Mbroker
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Дом 2 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Дом 2 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продажа дома с двориком в Свети-Стефан 🏡 ID-417 📐 Площадь: 80 м² Структура: 2 спальни…
$377 749
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Вилла 13 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 13 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 13
Площадь 774 м²
Количество этажей 4
К продаже четырехэтажная вилла площадью 774 м2 на первой линии, в 10 метрах от моря с видом …
$6,25 млн
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Аталанта
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Вилла 8 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 8 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 414 м²
Casa Dea Villa — квинтэссенция средиземноморской роскоши на берегу Адриатики Расположенна…
$1,11 млн
НДС
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Дом 5 спален в Свети-Стефан, Черногория
Дом 5 спален
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
МестонахождениеЭтот дом расположен в муниципалитете Будва, в 10 км от центра города и в 2 км…
$381 814
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Дом 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Дом 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 4
Предлагаем к продаже таунхаусы в жилом комплексе расположенном на Будванской ривьере, недале…
$634 225
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Добро пожаловать в Близикуче, живописный район на Будванской ривьере, где мы предлагаем две …
$576 393
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 304 м²
Вилла с бассейном и живописным видом на продажу в престижном районе Близикуче, Будва. Распол…
$1,76 млн
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Дом 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Площадь 223 м²
Этот современный семейный дом площадью 223 м2 расположен в закрытом районе, окруженном зелен…
$870 576
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
МестонахождениеВилла расположена в Свети Стефан, муниципалитет Будвы, примерно в 11 км от це…
$1,60 млн
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 660 м²
Представляем Вам современную  виллу с бассейном в поселке Свети Стефан недалеко от Будвы. Ви…
$4,04 млн
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Дом 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Продажа дома с бассейном с одним парковочным местом Частный бассейн площадью 15 м²  Площад…
$575 937
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
Расположенная в престижном районе Близикуце, Будва, эта великолепная вилла  олицетворяет рос…
$1,98 млн
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Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже виллу в поселке Близикуче, расположенном над Свети Стефаном, в одной из…
$2,65 млн
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Дом 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Площадь 223 м²
Откройте для себя Townhouse D — роскошная резиденция в закрытом комплексе недалеко от Будвы,…
$855 240
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Дом 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Предлагаем две потрясающие виллы, находящиеся в стадии строительства, в живописном районе Бл…
$535 357
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Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Количество этажей 2
#Продам #СветойСтефан ID 363 🔑 Продам виллу на Црвеной Главице Параметры: • Площадь:…
$1,59 млн
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Уникальная возможность – эта тщательно спроектированная, просторная вилла, построенная в сре…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Близикучи Будванская ривьера. Уникальные таунхаусы.  Общая площадь: 220 кв. м на участке пл…
$681 947
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