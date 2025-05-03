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Дома с террасой в Черногории

Подгорица
149
Херцег-Нови
120
Улцинь
3
Рисан
27
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410 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Пржно, Черногория
Вилла 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
ID-2360 Эксклюзивная эко-вилла в Пржно — шедевр архитектуры и технологий 🏝 Расположени…
$4,50 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Превосходный дом в Будве с бассейном и изумительным панорамным видом на море.   В доме 3…
$1,84 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Дом 1 спальня в Ратишевина, Черногория
Дом 1 спальня
Ратишевина, Черногория
Количество спален 1
Площадь 148 м²
Херцег Нови, район Ратишевина. Трёхэтажный дом с одной спальней Расстояние до моря 1500м. …
$219,716
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Дом 2 спальни в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Бока Которская бухта, район Каменари. Дом c двумя спальнями на первой линии моря. Расстояни…
$490,035
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Таунхаус в Drazin Vrt, Черногория
Таунхаус
Drazin Vrt, Черногория
Количество спален 5
Площадь 139 м²
Интересный инвестиционный проект!Большой старый дом на огромном участке на второй линии от м…
$475,153
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID-2286 Продаются роскошные эко-виллы с видом на Будванскую Ривьеру Предлагаем к прод…
$922,978
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 5 комнат в Бар, Черногория
Вилла 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 200 кв метров на участке 400 кв метров в Барской ривьер…
$714,514
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 4 комнаты в Skaljari, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
ID-1587  Роскошный таунхаус с бассейном и сауной в Лешевичах – 270 000 € Описание: Пр…
$292,305
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 4 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 168 м²
Описание Тиватская ривьера, район Крашичи. Трёх этажный дом с четырьмя спальнями Расстояние …
$237,854
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Дом 5 комнат в Томба, Черногория
Дом 5 комнат
Томба, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
ID-1586 Просторный дом с фруктовым садом и летней кухней в зеленом районе Бара – 385 000 …
$416,805
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 11 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 11 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ID-2180 Продается двухэтажный дом в Сутоморе в 15 минутах от моря с видом на горы. Пер…
$181,638
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Представляем Вашему вниманию новую люкс виллу с бассейном, с большим садом и с панорамным ви…
$519,191
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Дом 5 комнат в Бар, Черногория
Дом 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
ID-1589 Просторный двухэтажный дом с участком в Баре – 235 000 € Описание: Продается …
$254,413
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Peters Group Real Estate
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Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 4 спальнями и роскошно…
$2,17 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
ID-1866 Продается современная вилла с бассейном с потрясающим видом на море в Близикуче. …
$1,56 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 2 спальни в Krimovice, Черногория
Дом 2 спальни
Krimovice, Черногория
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Описание Будванская ривьера, община Котор, район Кримовица, деревня Вишнево. Новые дома от З…
$283,106
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Дом 4 спальни в Кунье, Черногория
Дом 4 спальни
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Поселок Утеха, расположенный в южной части Барской Ривьеры, природа постаралась больше, чем …
$207,677
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Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$253,743
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Вилла в Krimovice, Черногория
Вилла
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла в традиционном стиле, Будва-Котор в Кримовица. Вилла имеет 4 спальни (в каждой спальне…
$513,999
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Вилла в Morinj, Черногория
Вилла
Morinj, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Villa in the Bay of Kotor, Morinj A villa located on the first line of the sea in a pictu…
$729,133
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Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Тиват. Двухэтажный каменный особняк времён Австро-Венгерской империи с четырьмя спальнями Р…
$746,083
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Дом 5 комнат в Братешичи, Черногория
Дом 5 комнат
Братешичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Количество этажей 2
Продается вилла, расположенная в долине Грбалж, село Сутвара. Этот отдельно стоящий дом - ид…
$674,949
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First Realty
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Трехэтажный дом в замечательном, живописном местечке Ратац близко к городу Бар. На первом эт…
Цена по запросу
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Особняк 6 комнат в Прчань, Черногория
Особняк 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный красивый и уютный дом расположен в приморском поселке Прча…
$1,13 млн
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Агентство
First Realty
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Дом 6 спален в Муо, Черногория
Дом 6 спален
Муо, Черногория
Количество спален 6
Площадь 585 м²
Отличное предложение для любителей эксклюзива и спокойствия! Просторная, четырехэтажная вилл…
$1,87 млн
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Дом 6 комнат в Биела, Черногория
Дом 6 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
ID-2075 Продается дом в Херцег Новом, Бела, в 3-х минутах ходьбы от моря. В хорошем ме…
$312,813
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Peters Group Real Estate
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Дуплекс 2 комнаты в Будва, Черногория
Дуплекс 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Эта просторная двухуровневая квартира расположена в самом центре Будвы, предлагая отличное р…
$183,892
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NLM Consultancy
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Дом 5 комнат в Бар, Черногория
Дом 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
ID-1787 Продается современный дом на первой линии моря в Утехе, Бар Предлагаем к прод…
$811,148
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Peters Group Real Estate
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Вилла 8 комнат в Добра Вода, Черногория
Вилла 8 комнат
Добра Вода, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 406 м²
Количество этажей 3
ID-2343 🔥 Элитная вилла с панорамным видом на море в Доброй Воде  Роскошная современна…
$1,24 млн
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Radenovici, Черногория
Вилла
Radenovici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Located in the scenic village of Tudorovići, just minutes from Sveti Stefan and the Budva Ri…
$885,708
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First Realty
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Типы недвижимости в Черногории

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Параметры недвижимости в Черногории

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