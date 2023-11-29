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254 объекта найдено
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бар, Черногория
4
2
170 м²
2
Новая вилла на продажу в районе Старого бара. Смотрите вид и вид на горы. Бассейн 6х4 метр…
€320,000
2
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Дом 2 спальни с парковкой, с мебелью
Бар, Черногория
2
1
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€131,500
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 5 спален с парковкой, с мебелью, новое здание
Бар, Черногория
5
3
200 м²
Продается уютный трехэтажный дом в самом сердце города Бар, Черногория. Этот дом расположен…
€165,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом новое здание, с видом на море, с парком
Бар, Черногория
930 м²
Виды на море и дворики с небольшим домиком перед проектируемым бассейном (бассейн строится …
€800,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бар, Черногория
4
2
210 м²
Продается новая двухэтажная вилла с бассейном в Баре, Зелени Пояс. Есть разрешение на строит…
€330,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бар, Черногория
4
2
150 м²
Изысканный дом с бассейном в Зеленом поясе Бара! Непревзойденное расположение! Всего 10 м…
€260,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 4 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Бар, Черногория
4
3
235 м²
Отличная возможность приобрести уютный дом на стадии строительства в живописном городе Бар,…
€350,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Бар, Черногория
2
1
99 м²
Прекрасный одноэтажный дом с привлекательным зеленым участком расположен в живописном район…
€120,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 1 комната
Бар, Черногория
1
99 м²
Одноэтажный дом с зеленым участком в районе Полье, Бар. Площадь дома 99м2. Площадь участка 3…
€120,000
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Дом 1 комната
Бар, Черногория
1
80 м²
Одноэтажный дом с участком в районе Полье, Бар. Площадь дома 80 м2, площадь участка 600 м2. …
€125,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бар, Черногория
4
2
210 м²
Продается новая двухэтажная вилла с бассейном в Баре, Зелени Пояс. Есть разрешение на строит…
€330,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
4
200 м²
Двухэтажный дом в районе Полье, Бар. Площадь дома 200 м2. Площадь участка 200 м2. Структура:…
€135,000
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Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
4
199 м²
Семейный двухэтажный дом с фруктовым садом в районе Рена, Бар. Площадь дома 199 м2 Площадь …
€440,000
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Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
4
160 м²
Строящийся дом в районе Полье, Бар - площадь дома 160м2 - площадь земельного участка 320м2 …
€150,000
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Дом 3 спальни
Бар, Черногория
3
150 м²
Новый дом 150 м2 с бассейном в «Зеленом поясе» Бара. Уникальная локация! 10 минут ходьбы до …
€305,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бар, Черногория
4
2
400 м²
3
Large 4-bedroom family house with sea view, close to the center of Bar. This cozy house i…
€235,000
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Дом 7 спален
Бар, Черногория
7
2
ID 916 Продается дом в Баре, Шушань Шушань, на равнине, 10 минут до моря пешком Кол…
€240,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 7 спален с видом на море, с видом на горы
Бар, Черногория
7
2
240 м²
Добро пожаловать в ваш новый дом, где комфорт и простор сочетаются с близким расположением …
€240,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 3 комнаты
Бар, Черногория
3
150 м²
Новая двухэтажная семейная вилла в Полье в городе Бар Площадь виллы 150м2 Площадь земельног…
€150,000
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Вилла
Бар, Черногория
ID 889 Продается новый дом в Баре, Бартула. Количество спален: 2 Площадь: дома 160 м…
€265,000
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Peters Group Real Estate
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Дом 3 комнаты
Бар, Черногория
3
186 м²
Новая просторная двухэтажная вилла в Полье, Бар - площадь здания 186м2 - площадь земельного…
€260,000
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Вилла с парковкой, с мебелью, с лифтом
Бар, Черногория
Вилла вашей мечты в Будванской ривьере Черногории: Добро пожаловать в мир абсолютной рос…
€3,00 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бар, Черногория
7
5
497 м²
3
На самом берегу Адриатического моря в местечке Утеха в 8 км. от г. Бар построена вилла обще…
€1,25 млн
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Дом 4 спальни
Бар, Черногория
4
3
ID 877 Продается большой 3х этажный дом в Баре, Зеленый пояс. Дом расположен в тихом …
€320,000
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Peters Group Real Estate
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Дом
Бар, Черногория
3
ID 859 Продается трехэтажный дом в Баре, Шушань. Площадь: площадь дома 380 м2, площад…
€440,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
3
390 м²
На участке расположен бассейн 4м*8м с диодной подсветкой в разной цветовой гамме и с различн…
€395,000
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Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Бар, Черногория
2
2
120 м²
Таунхаусы и виллы с видом на море и горы в Черногории от 275 000 € Расположен поселок в …
€270,000
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Бар, Черногория
4
3
213 м²
Спрятанный у подножия природной красоты Черногории, этот прекрасный дом - идеальное место д…
€320,000
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 2 комнаты
Бар, Черногория
2
160 м²
Новый двухэтажный семейный дом в Баре, район Полье. Площадь дома 160м2 +терраса 60м2 Площа…
€260,000
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Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Бар, Черногория
6
2
400 м²
Эксклюзивная вилла в Баре, Черногория: идеальное место для Вашей мечты Представляем вам …
€550,000
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MONTBEL D.O.O.
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