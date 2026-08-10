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Дома в Баре, Черногория

;
виллы
69
214 объектов найдено
Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$219,621
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Продается зарегистрированный двухэтажный дом площадью 100 м², расположенный на участке 236 м…
$138,231
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Monteonline
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Дом 2 спальни в , Черногория
Дом 2 спальни
, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Площадь дома 44 м2, площадь земельного участка 103 м2. Планировка: 2 спальни, гостиная, объе…
$64,742
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TekceTekce
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Продается просторный семейный дом площадью 183 м² на участке 204 м², расположенный в тихом и…
$456,662
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Monteonline
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Дом 5 спален в Улица IV. пролетарской бригады, Черногория
Дом 5 спален
Улица IV. пролетарской бригады, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Дом с великолепным видом на море, расположенный всего в 200 метрах от пляжа. Зарегистрирован…
$138,733
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Дом 4 спальни в , Черногория
Дом 4 спальни
, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Общая площадь дома 88 м2, площадь земельного участка 227 м2 (два отдельных кадастровых участ…
$127,172
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Предлагается к продаже отличный семейный дом в тихом районе Бара. Тупиковая улица. Отличные …
$368,498
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Monteonline
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Дом 2 спальни в 36 a, Черногория
Дом 2 спальни
36 a, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Представляем вашему вниманию уникальную возможность обладать прекрасным домом на Барской рив…
$215,971
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пре…
$2,16 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом в Бар, Черногория
Дом
Бар, Черногория
Площадь 145 м²
🏡 Дом на полуострове Луштица: Ваш уголок уединения рядом с морем 🌊 Представьте себе уютны…
$159,143
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MONTBEL D.O.O.
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Дом в Бар, Черногория
Дом
Бар, Черногория
Площадь 663 м²
Приглашаем рассмотреть покупку участка с видом на море под строительство виллы (дома) Участ…
$140,420
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Уникальный дом с просторным двором, обустроенный как одна из самых красивых туристических до…
$1,77 млн
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Привлекательный дом в престижном районе Бара в центре города доступен для приобретения! …
$789,864
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Представляем вашему вниманию великолепную возможность стать обладателем совершенно нового до…
$319,456
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 000 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$270,622
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 462 м²
| 199 м² | участок 462 м² | 3 уровня | 5 спален | 3 ванные | бассейн 3×6 м | гараж | вид на …
$438,192
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Вилла на продажу на трех уровнях в муниципалитете Бар. Вилла имеет общую площадь 420 м2 и ра…
$376,805
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Продается просторный дом в городе Бар, Черногория, площадью 252 м², с земельным участком 582…
$632,057
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Площадь 2 415 м²
Участок площадью 2415 м2 на первой линии в пригороде Бара. Сосновый лес на самом берегу! Ши…
$1,13 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Вилла вашей мечты в Будванской ривьере Черногории: Добро пожаловать в мир абсолютной роск…
$3,51 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вашему вниманию двухэтажную виллу на Адриатическом побережье. Вилла находится в г…
$406,448
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Дома построены в 2015 году Каждый дом в 2 этажа С одинаковым внутренним расположением комнат…
$409,559
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 6 спален в Шушань, Черногория
Дом 6 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Уникальное предложение: продаются 2 дома в оазисе Зеленого пояса, г. Бар Дома - прекрасны…
$374,454
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Дом в Бар, Черногория
Дом
Бар, Черногория
Общая площадь земли 655 м2 По кадастру это 2 отдельных участка расположены на тупиковой улиц…
$199,269
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Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Площадь 170 м²
Номер объекта: 538704. УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУ…
$416,103
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в тихом месте среди раскидистых сосен в 500 м от моря. Это равновесие между …
$199,528
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Дом 2 спальни в Бар, Черногория
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 8
В современном жилом комплексе в районе Бар, Илино, на верхнем, девятом этаже находится экскл…
$298,465
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Двеновыевиллы расположенные на склоне горы в посёлке клубного типа в непосредственной близос…
$611,162
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Продажа: Новая вилла с видом на море в Черногории Дом площадью 230 м2 на участке 500 м2 …
$702,101
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Площадь 396 м²
Вилла с бассейном в Черногории. Вилла расположена в поселке Поди, Герцег-Нови, на расстоянии…
$614,338
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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