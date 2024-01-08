Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Рисан
  5. Дома

Дома в Рисан, Черногория

виллы
9
19 объектов найдено
Дом 3 спальни в Рисан, Черногория
Дом 3 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Двухэтажная вилла с потрясающим видом на залив. Площадью 140м2 с просторной эксплуатируемой …
€299,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Рисан, Черногория
Дом 3 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 3
Количество этажей 1
ID 1127 Продается дом с великолепным видом в Рисане. Количество спален:3 Количество с…
€299,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Рисан, Черногория
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рисан, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Двухэтажная вилла, площадью 140 м2 с просторной эксплуатируемой крышей 100 м2, и с потрясающ…
€299,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Рисан, Черногория
Дом 3 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Двухэтажный дом 101м2 всего в 150 метрах от моря. За домом парковка на 2-3 автомобиля. На пе…
€279,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Вилла 5 спален в Рисан, Черногория
Вилла 5 спален
Рисан, Черногория
Число комнат 5
Площадь 554 м²
В одном из красивейших мест Боко-Которского залива, предлагается роскошная вилла класса люк…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 7 спален в Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 554 м²
Потрясающая вилла на набережной с собственным причалом в Которе, Рисан  Площадь дома: 554 …
€3,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Вилла с видом на море, с видом на горы в Рисан, Черногория
Вилла с видом на море, с видом на горы
Рисан, Черногория
Продажа: Участок в Боко-Которском заливе с проектом строительства виллы. Участок располо…
€95,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Рисан, Черногория
Дом 4 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 4
Площадь 221 м²
NUM 4936 Этот дом в Ризане представляет собой просторную и роскошную недвижимость с тремя эт…
€580,000
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Рисан, Черногория
Вилла 5 спален
Рисан, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
NUM 1103 Трехэтажная вилла прямо на побережье Адриатического моря с пляжем и пирсом. Из окн…
€2,20 млн
Оставить заявку
Дом 9 спален в Рисан, Черногория
Дом 9 спален
Рисан, Черногория
Количество спален 9
Площадь 300 м²
NUM 1414 An old stone house for sale, in the heart of the town of Risan, in the old town.…
€400,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Рисан, Черногория
Дом 5 спален
Рисан, Черногория
Количество спален 5
Площадь 150 м²
NUM 2117 Продается частный дом, расположенный в тихой части Рисана с видом на море и с б…
€800,000
Оставить заявку
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с двором в Рисан, Черногория
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с двором
Рисан, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 554 м²
Этаж 2
Котор, Рисан — Вилла на берегу моря с частным причалом в Бококоторском заливе Прекрасная вил…
€3,50 млн
Оставить заявку
Вилла 11 спален у моря в Рисан, Черногория
Вилла 11 спален у моря
Рисан, Черногория
Количество спален 11
Площадь 380 м²
Вилла расположена в 20 м от главной дороги и моря, перед домом есть понтон и пляж; Площа…
€770,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Рисан, Черногория
Дом 2 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 2
Площадь 280 м²
Каменный дом под реставрацию и участки с руинами расположены в пос. Доне Леденице, в 15 км …
€110,000
Оставить заявку
Дом в Рисан, Черногория
Дом
Рисан, Черногория
Площадь 221 м²
Продается современная новая вилла в Рисане с фантастическим панорамным видом на Которский за…
€620,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в Рисан, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
Рисан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 669 м²
Современная вилла на первой береговой линии с приватным пляжем и причалом для яхт, расположе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 7 спален с видом на море в Рисан, Черногория
Вилла 7 спален с видом на море
Рисан, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 554 м²
Потрясающая вилла, общей площадью 554м2 на участке 605м2 предлагается к продаже в Рисане. Ви…
€3,50 млн
Оставить заявку
Дом 10 спален с видом на море в Рисан, Черногория
Дом 10 спален с видом на море
Рисан, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
Продается реконструированный старый каменный дом в Которе, район Стрп. Дом расположен на вто…
€800,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни с террасой в Рисан, Черногория
Дом 4 спальни с террасой
Рисан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Продается реконструированный дом, в самом центре городка Рисан, в части старого города. Дом …
€350,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти