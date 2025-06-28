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Дома в Gornja Lastva, Черногория

6 объектов найдено
Дом 4 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Дом 4 спальни
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
До центра города и Порто Монтенегро на машине — 5 минут. Жилая площадь дома: 148 м2. Площадь…
$429,175
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Дом 2 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Дом 2 спальни
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 286 м²
(K1) Мы представляем современный таунхаус, расположенный в жилом комплексе Lastva Park, расп…
$896,774
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Вилла в Gornja Lastva, Черногория
Вилла
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 4
Площадь 308 м²
Уютная вилла с бассейном и четырьмя спальнями, в греческом стиле в одном из лучших районах Т…
$884,560
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TekceTekce
Дом 2 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Дом 2 спальни
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 288 м²
(I2) В тихом зеленом районе Тиват, всего в 450 метрах от моря и в 1,5 км от Порто Монтенегро…
$1,16 млн
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Дом 5 комнат в Gornja Lastva, Черногория
Дом 5 комнат
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Площадь 236 м²
Этаж 3
Расположенный в зеленом и спокойном районе Тиват, всего в 450 метрах от моря и в 1,5 км от П…
$713,210
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Дом 4 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Дом 4 спальни
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 4
Площадь 522 м²
(K1 + K2) Мы представляем уникальную возможность в престижном жилом комплексе Lastva Park в …
$1,61 млн
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Параметры недвижимости в Gornja Lastva, Черногория

с видом на море
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