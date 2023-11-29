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Дома в Петровац, Черногория
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51 объект найдено
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Дом 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Buljarica, Черногория
5
3
141 м²
Место: поселок Булярица. Двухэтажный дом 141м2 + участок 288м2. 1 этаж: 2 кухни, 2 спальни,…
€140,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 комнаты
Buljarica, Черногория
4
195 м²
Дом расположен в Булярице, в 1 км от отличного песчаного пляжа. Площадь дома 195 м2 Площадь…
€158,000
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Дом 5 спален
Buljarica, Черногория
5
245 м²
NUM 4733 Two houses with a perfect view of the sea. Both new ones were built: one complete…
€520,000
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Дом 4 комнаты
Buljarica, Черногория
4
140 м²
Дом расположен в 1,5 км от песчаного пляжа Булярица, на ровном участке Площадь 140 м2 Площад…
€150,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
8
5
550 м²
4/4
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту, в живописном посёлке Режевичи…
€3,50 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
5
3
220 м²
4/4
Таунхаус в новом комплексе на Будванской ривьере, в живописном месте Режевичи рядом с…
€550,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Петровац, Черногория
4
3
200 м²
Отличная возможность приобрести добротную виллу на холме с великолепным видом на море по до…
€800,000
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Дом 5 комнат
Buljarica, Черногория
5
141 м²
Продается двухэтажный дом 141м2 + участок 288м2. 1 этаж: 2 кухни, 2 спальни, 2 санузла, клад…
€140,000
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Дом 4 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4
340 м²
Площадь виллы: 340 кв. м Площадь участка: 710 кв. м Спальни: 4 (3 основные + 1 для гостей) В…
€740,000
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Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
3
167 м²
Продается вилла с тремя спальнями площадью 164м2 расположенная на участке 367м2. Красивая п…
€750,000
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Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
3
107 м²
Продается дом в городе Петровац, Будванская ривьера. Двухэтажный дом площадью 107 м2 распол…
€275,000
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Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
4
600 м²
Продается потрясающая вилла в поселке Тудоровичи, рядом с островом Св.Стефан, в 15 минутах …
€2,50 млн
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Дом со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Katun-Rezevici, Черногория
93 м²
2
Продается дом в пригороде Будвы, поселок Режевичи. Дом расположен в тихом и живописном месте…
€360,000
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Дом 6 спален
Петровац, Черногория
6
466 м²
Это вилла мечты, представляющая собой настоящий райский уголок с жилой площадью впечатляющих…
€950,000
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Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Петровац, Черногория
3
4
280 м²
Вилла в Режевичи! Современная комфортабельная вилла в окружении лесных деревьев! Площадь до…
€990,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Петровац, Черногория
3
212 м²
Петровац, центр. Двух этажный дом с двориком и видом на море Расстояние до моря 350м. …
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни
Buljarica, Черногория
4
175 м²
NUM 5147 Новая вилла в Бульярике, поселок, расположенный на границе двух муниципалитетов …
€365,000
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Дом 4 комнаты
Петровац, Черногория
4
422 м²
Вилла расположена в тихой, зеленой части города Петровац. Площадь участка - 425 м2. Площадь …
€1,20 млн
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Дом 7 комнат
Петровац, Черногория
7
210 м²
Дом расположен в г. Петровац, в 500 метрах от моря Площадь 210 м2 Участок 842 м2 Дом состоит…
€500,000
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Вилла
Петровац, Черногория
240 м²
Прекрасная нововала в элитном посёлке Режевичи.
€650,000
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Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
6
466 м²
NUM 3876 Виллы на продажу в деревенском стиле над Петровацем. Площадь виллы составляет 46…
€910,000
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Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Петровац, Черногория
3
164 м²
Будванская ривьера, район Тудоровичи. Вилла с тремя спальнями и с бассейном в престижном…
Цена по запросу
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Дом 5 спален
Петровац, Черногория
5
103 м²
NUM 727 В центре Петроваца продается дом общей площадью 103 м2, который расположен на участ…
€500,000
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Дом 5 спален
Петровац, Черногория
5
700 м²
NUM 411 New spacious villa located in a quiet, beautiful part of Petrovac on sale. The vi…
€2,40 млн
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Дом 6 спален
Петровац, Черногория
6
200 м²
NUM 1565 В развитом районе Петровац, муниципалитет Будва, всего в 250 метрах от моря, есть …
€560,000
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Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
6
560 м²
NUM 858 В тихом районе Петровац, продается красивая вилла с бассейном общей площадью 560 м…
€1,000,000
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Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
6
466 м²
NUM 4418 Ambient rustic style villa in Petrovac, Budva. The area of the house is 466 m2, a…
€900,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Katun-Rezevici, Черногория
5
3
174 м²
2
D4-334. Красивая вилла в Резевичи с бассейномПродается красивый дом в Резевичи. Общая площ…
€630,000
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Дом 4 комнаты
Петровац, Черногория
4
250 м²
Уютный дом в Петровце, раположен в 150 метрах от моря в оливковой роще Площадь дома 250м2 …
€400,000
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Дом 5 спален
Buljarica, Черногория
5
245 м²
Код объекта - 5.30.11.10326Дом в Булярице , общей площадью 245м2, 407м2 земельный участок Ст…
€480,000
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