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Дома в Колашине, Черногория

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20 объектов найдено
Шале 3 комнаты в Колашин, Черногория
Premium Premium
Шале 3 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу рядом с горнолыжным курортом! Всего 199.000€ за дом площадью 100 м² с участк…
$232,763
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Mini Condos
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Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 243 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать в Lipovo Villas — частные альпийские дома в сердце Черногории Расположен…
$620,255
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Аталанта
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Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин, Черногория
11 000 м² | Электричество | Подъезд | Проект | Возможность коммерческого использования Пр…
$1,08 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Добро пожаловать в виллы Липово — частные альпийские дома в самом сердце Черногории Распол…
$625,164
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Дом 2 спальни в Колашин, Черногория
Дом 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Откройте для себя идеальное сочетание современной роскоши и горного спокойствия с этим потря…
$383,752
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Дом 2 комнаты в Колашин, Черногория
Дом 2 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
🏡 Дом на продажу рядом с горнолыжным курортом — всего за 139 000€! Отличная возможность п…
$167,590
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Агентство
Mini Condos
Языки общения
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Дом 2 спальни в Колашин, Черногория
Дом 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Расположенный в Колашине, Дуловина, этот спрятанный, полностью отремонтированный дом с дворо…
$174,433
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Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Kolasin, Mountain Retreat by Dukley 🏔 ID-300 Апартаменты в шале от 350 000€ 💶 🏙 Ком…
$412,404
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Шале 3 спальни в Колашин, Черногория
Шале 3 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 535 м²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$5,25 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Шале 6 спален в Колашин, Черногория
Шале 6 спален
Колашин, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 647 м²
Kolasin Valleys presents a unique opportunity with only 7 exclusive chalets that type, each …
$6,32 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
Языки общения
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Шале 6 спален в Колашин, Черногория
Шале 6 спален
Колашин, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 647 м²
Kolasin Valleys предлагает уникальную возможность с 7 эксклюзивными шале, каждый из которых …
$6,32 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
Языки общения
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Дом 3 спальни в Колашин, Черногория
Дом 3 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Расположенный в живописном горном городке Колашин, этот потрясающий трехэтажный дом является…
$653,341
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Шале 5 спален в Колашин, Черногория
Шале 5 спален
Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 402 м²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$4,07 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Дом 2 спальни в Колашин, Черногория
Дом 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Колашин, Дуловина – уютный, полностью отремонтированный дом с двором возле Ботанического сад…
$216,082
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Шале 6 спален в Колашин, Черногория
Шале 6 спален
Колашин, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 647 м²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,22 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над уровн…
$378,404
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Шале 6 спален в Колашин, Черногория
Шале 6 спален
Колашин, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 647 м²
Kolasin Valleys представляет уникальную возможность с всего 7 эксклюзивными шале этого типа,…
$6,32 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
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English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над уровн…
$345,970
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Шале 5 спален в Колашин, Черногория
Шале 5 спален
Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 647 м²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,17 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Дом 4 спальни в Колашин, Черногория
Дом 4 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Дом из натурального дерева с четырьмя спальнями и большим приус…
$405,433
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