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Колашин
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Дома в Колашин, Черногория
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12 объектов найдено
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Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
207 м²
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся трёхуровневы…
€950,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
127 м²
ДВУХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся двухуровневы…
€650,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
73 м²
РОСКОШНЫЕ ШАЛЕ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся Дуплекс-лофт в комплек…
€350,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Дом 1 спальня
Колашин, Черногория
1
ID 942 Продается дом в Веруше, Колашин Verusa, 10 минут езды до известного курортного …
€57,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 3 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
3
139 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€350,000
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Вилла 2 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
2
121 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€320,000
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Дом 3 комнаты
Колашин, Черногория
3
164 м²
Шале расположено в долине реки Плашница (приток Тары) Площадь дома около 164 м2 + мансарда …
€398,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
4
3
3
From: €950,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s bre…
€950,000
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Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
2
1
2
From: €650,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s breath…
€650,000
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Шале 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
2
1
2
1.5 Bedroom (with loft space) From: €350,000 - Welcome to the epitome of luxury living in th…
€350,000
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Дом 3 спальни
Колашин, Черногория
3
220 м²
NUM 4958 Этот потрясающий трехэтажный дом расположен в живописном горном городке Колашин и я…
€562,000
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Дом 3 комнаты
Колашин, Черногория
3
101 м²
Новый дом 101м2 на участке 757м2. Расположение: - 10 минут ходьбы до центра Колашина; -…
€148,000
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