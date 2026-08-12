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Дома в Жабляке, Черногория

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виллы
15
20 объектов найдено
Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Продается уютный загородный дом площадью 58 м² с большим земельным участком 4 671 м², состоя…
$219,379
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Ваш горный дом с панорамой Aльп! Продается уютный дом 100 м² в селе Вирак (Žabljak), всего в…
$255,646
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Продаётся уютный и полностью меблированный дом в живописном районе Борье, всего в 5 км от це…
$310,921
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается полностью оборудованная люксовая вилла в престижном районе Борье, всего в нескольк…
$689,783
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Представляем вашему вниманию великолепный 4 этажный дом Savoja Žabljak, который идеально под…
$665,025
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продаётся половина дома общей площадью 130 м² с двумя террасами, расположенного всего в 1,5 …
$143,945
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Дом 2 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$325,101
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продаётся уютный, полностью легализованный дом в одном из самых красивых мест Черногории - в…
$491,847
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Дом 2 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этот дом площадью 60 м2, включая террасу, расположен всего в 4 километрах от центра Жабляка …
$122,103
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается действующий бизнес по аренде новых коттеджей в живописном районе Разврше, который …
$310,921
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 168 м²
Продается привлекательная недвижимость в самом центре Жабляка, включающая каменный дом площа…
$1,07 млн
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Предлагаются к продаже два полностью готовых к проживанию дома, расположенные в одном из сам…
$260,065
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
На продажу предлагается уютный дом расположенный в живописном месте – поселке Питомине, Жабл…
$362,741
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 283 м²
Предлагается уникальная по масштабу и концепции вилла премиум-класса, расположенная в одном …
$2,88 млн
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продается уютный и просторный дом площадью 200 м² с террасой 33 м², расположенный на ухоженн…
$329,490
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
На продажу предлагается меблированный трёхэтажный дом площадью 164 м², расположенный в споко…
$253,343
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Продаётся уютный двухэтажный дом площадью 96 м², расположенный на участке 525 м², всего в 3 …
$166,976
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Дом 6 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 6 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Роскошно обставлен четырехкомнатный дом с сауной возле Черного озера в Забляке.Первый этаж д…
$558,995
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Дом 4 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Площадь 192 м²
Описание Жабляк, центр. Четырёх этажный дом с четырьмя спальнями Площадь 192 кв.м. Площадь у…
$454,085
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Дом 3 комнаты в Жабляк, Черногория
Дом 3 комнаты
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается действующий бизнес по аренде в Жабляке:  дом для отдыха Семейный дом в очень живо…
$332,424
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