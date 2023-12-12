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Дома в Жабляк, Черногория

38 объектов найдено
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Легальный дом с камином в хвойном лесу Жабляка Двухэтажный деревянный дом площадью 90 м2, с…
€120,000
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Шале 2 спальни с мебелью в Жабляк, Черногория
Шале 2 спальни с мебелью
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Деревянный дом с двумя спальнями в Жабляке, Черногория Замечательный небольшой домик площ…
€63,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продаются строящиеся квартиры над рестораном Парма в Будве. Строительство началось 15 сентяб…
€319,000
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 5 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Дом в 500 метрах от Црно Езеро в районе Иван До, Жабляк. Площадь дома 140м2. Площадь участка…
€140,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€157,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Дом с шикарным видом на горы в Жабляке!!! Продается дом с тремя спальнями, общей площадью…
€150,000
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Дом 3 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 3 спальни
Жабляк, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Легальный дом с гаражом вблизи Жабляка Площадь дома 86м2. Площадь земельного участка 340м…
€75,000
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Дом 2 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
ДВА ДОМА каркасного типа формы A-Frame в Жабляке. Площадь каждого дома - 73 м2., площадь …
€75,000
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Дом в Жабляк, Черногория
Дом
Жабляк, Черногория
Площадь 68 м²
ID 631 Продается каменный двухэтажный дом в Жабляке. Дом находится в 5,5 км от центра …
€56,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 1 спальня в Жабляк, Черногория
Дом 1 спальня
Жабляк, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
ID 630 Продается двухэтажный деревянный дом в Жабляке. Дом находятся в 7,5км от центра…
€56,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
ID 623   Продается  трехэтажный дом Жабляке. Дом площадью 84м2 и участок 600м2. Дом на…
€83,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
ID 622   Продается дом Жабляке. Двухэтажный деревянный дом в Жабляке. Площадь дома 65 …
€64,500
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Легальный новый дом вблизи Жабляка Двухэтажный дом площадью 80м2, стоящий на участке 203м2.…
€86,500
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Дом 4 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Площадь 82 м²
NUM 5137 Продается дом на севере Черногории, в городе Забляк. Дом расположен недалеко от ц…
€150,000
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Дом 5 спален с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой в Жабляк, Черногория
Дом 5 спален с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой
Жабляк, Черногория
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дом с террасой в горной деревне недалеко от Жабляка. Двухэтажный кирпичный дом площадью о…
€148,000
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Дом в Жабляк, Черногория
Дом
Жабляк, Черногория
Дом с 3 апартаментами рядом с горнолыжным центром в Жабляке, Мотички Гай 3-х этажный дом с …
€160,000
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Дом 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Двухэтажный дом в Жабляке, Ковачка долина  Дом площадью 84 м2. Участок 300 м2, обнесенный н…
€90,000
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Дом 3 спальни с мебелью в Жабляк, Черногория
Дом 3 спальни с мебелью
Жабляк, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Дом в небольшой роще вблизи Жабляка Меблированный семейный дом с тремя спальнями в Жабляк…
€95,000
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с видом на горы, с центральным отоплением в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с видом на горы, с центральным отоплением
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Это красивый деревянный дом общей площадью 140м2 на урбанизированном участке 300м2. Дом р…
€130,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, в центре города, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом 3 спальни со стеклопакетами, в центре города, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
This two-storey house has an area of 100 m2 and a land plot of 258 m2. The house is locat…
€160,000
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Дом 2 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Лыжный дом в прекрасном месте недалеко от Жабляка. Продается дом 97 м2 + 2 террасы, на учас…
€180,000
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Дом 2 спальни с парковка в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни с парковка
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Крепкий дом в долине с летней кухней в Жабляке. Продается одноэтажный дом общей площадью 75…
€120,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой
Жабляк, Черногория
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Дом с террасой в горной деревне недалеко от Жабляка. Двухэтажный кирпичный дом площадью око…
€148,000
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Дом с мебелью, с видом на горы, с парковка в Жабляк, Черногория
Дом с мебелью, с видом на горы, с парковка
Жабляк, Черногория
Площадь 84 м²
Небольшой дом в 3-х уровнях, 4+1, 84 м2 недалеко от Жабляка. Продается стильный и компактны…
€81,000
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Дом 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с парковка в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с парковка
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Туристический дом в 3-х уровнях недалеко от Жабляка. Дом продается как действующий арендный…
€127,000
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Дом в Жабляк, Черногория
Дом
Жабляк, Черногория
Площадь 600 м²
Отель 600м2 рядом с горнолыжным центром (серая стадия строительства) в Жабляке. Продается ж…
€310,000
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Дом с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой в Жабляк, Черногория
Дом с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой
Жабляк, Черногория
Площадь 270 м²
Комплекс из 3-х деревянных домов с 2-мя банями в Жабляке. Три дома построены на участке 878…
€220,000
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Дом 4 спальни с гаражом, с парковка в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни с гаражом, с парковка
Жабляк, Черногория
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Большой семейный дом общей площадью 190м2 с 4 спальнями, гаражом, террасой и камином выставл…
€158,000
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Дом с мебелью, в центре города, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом с мебелью, в центре города, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Площадь 210 м²
Многоквартирный дом 210м2 в центре Жабляка Готовый арендный дом с 3 отдельными квартирами, …
€205,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Современный дом 160м2 в 3-х уровнях, 3+1 в тихом природном районе. Общая площадь дома 160 м…
€250,000
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