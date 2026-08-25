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Дома в Прчане, Черногория

;
виллы
48
72 объекта найдено
Дом 7 спален в , Черногория
Дом 7 спален
, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 3
Отличный дом площадью 263 м2 в Прчани (Которский залив) на участке 330 м2. Главная особеннос…
$502 323
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Вилла 6 комнат в Муо, Черногория
Вилла 6 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 3/3
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу класса 5 звезд, расположенную в живописном районе…
$1,74 млн
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Вилла 8 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 8 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
https://www.youtube.com/watch?v=kUb3BRt4BqoПлощадь валового здания: 456 м2Чистая внутренняя …
$2,30 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Большая вилла на первой линии в Бока Которской бухте. На первом этаже можно организовать слу…
$1,80 млн
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Вилла 5 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 5 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Площадь: 300м2Спальни: 4Ванные комнаты: 1 1Площадь земельного участка: 1 599 м2Гараж: 28м2По…
$2,07 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Площадь 497 м²
Вилла в посёлке Прчань - это четырехэтажное имение с 4 спальнями, большим садом, бассейном, …
$4,89 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла, в одном из самых красивых мест на черногорском побережье, уютном …
$3,92 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
Количество этажей 3
К продаже предлагается новая, полностью меблированная вилла класса "люкс" в Столиве. Вилла н…
Цена по запросу
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Современная новая вилла предлагается к продаже в Столиве, Бока- Которская бухта. Общая площа…
$1,96 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Площадь 180 м²
traditional stone house in Gornji Stoliv, municipality of Kotor, located in the part of the …
$1
НДС
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 479 м²
Количество этажей 3
Вилла Aquila – это исключительное предложение! Она расположена на уединенной территории, к к…
$2,55 млн
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Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 4 спальнями и роскошно…
$2,32 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
Вилла Vela – исключительное жилье на побережье Средиземного моря с захватывающим видом на Ко…
$2,32 млн
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Дом в Прчань, Черногория
Дом
Прчань, Черногория
Площадь 28 м²
Количество этажей 1
Дом в Пркандже, который имеет площадь 39 м2. На участке уже сделаны фундаменты 50 м2. Также …
$128 250
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Вилла 2 комнаты в Муо, Черногория
Вилла 2 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Charming Stone House with Breathtaking Sea Views – Bay of Kotor Discover a rare opportunity …
$1,62 млн
НДС
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Вилла 1 комната в Муо, Черногория
Вилла 1 комната
Муо, Черногория
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Традиционный каменный дом в Горни Столиве, муниципалитет Котора, расположен в той части райо…
$1
НДС
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Дом 8 спален в Прчань, Черногория
Дом 8 спален
Прчань, Черногория
Количество спален 8
150 м от моря • Частный купальный док • 3 отдельные квартиры • 3 парковочных места Редкая в…
Цена по запросу
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Вилла 20 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 20 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
Палаццо Джеровица представляет собой коллекцию из 5 зданий с жилой площадью около 800 м2, на…
$4,62 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Количество этажей 2
Два дома с рестораном на первой линии Которский залив, считающийся одним из десяти прекрасне…
$2,55 млн
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Дом 5 комнат в Прчань, Черногория
Дом 5 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
#Продажа #Прчань ID 406   🔹 Продается уютный  дом в Прчани с видом на Бока-Которски…
$577 535
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Вилла 7 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 7 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 3/3
Просторная трехэтажная вилла в Прчани, в 50-ти метрах от моря. Общей площадью 230 м2 на учас…
$731 606
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Вилла 2 комнаты в Муо, Черногория
Вилла 2 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Очаровательный каменный дом с захватывающими видами на море - Которский залив Откройте для с…
$1,62 млн
НДС
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Дом 5 спален в Муо, Черногория
Дом 5 спален
Муо, Черногория
Количество спален 5
Площадь 690 м²
Уникальная вилла продается в районе Tre Sorele, Prčanj, Котор. Расположен всего в 50 метрах …
$4,66 млн
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Вилла 10 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 10 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 251 м²
Площадь: 250 м2Спальни: 5Ванные комнаты: 5.ПарковкаИсторическая каменная вилла, построенная …
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Бока Которская бухта, район Столив. Трёхэтажная вилла с бассейном на первой линии у моря Ра…
$1,57 млн
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Дом 6 спален в Муо, Черногория
Дом 6 спален
Муо, Черногория
Количество спален 6
Площадь 104 м²
Небольшой дом в Столиве, расположенный на самом берегу Боко-Которского залива. Общая площадь…
$638 704
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Вилла 7 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 7 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 5спальнями и роскошно …
$2,55 млн
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Дом 6 спален в Прчань, Черногория
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
Количество спален 6
Которский залив, считающийся одним из десяти самых красивых заливов в мире, находящихся под …
$3,25 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Бока Которская бухта, посёлок Прчань.  Старинная трёхэтажная реконструированная вилла из нат…
$1,11 млн
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Дом 3 комнаты в Прчань, Черногория
Дом 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Площадь земли: 286 м2Площадь дома: 119 м2Спальни: 1Ванные комнаты: 2 2Семейный дом общей пло…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
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