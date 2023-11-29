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Дома в Прчань, Черногория
виллы
29
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110 объектов найдено
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Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
2
150 м²
Великолепное предложение для истинных ценителей истории и морских приключений! Добро пожалов…
€599,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кавач, Черногория
6
3
236 м²
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
€690,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Дом 3 комнаты
Кавач, Черногория
3
480 м²
Вилла с бассейном на крыше и панорамным видом на море, район Кавач, между Котором и Тиватом.…
€1,75 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Прчань, Черногория
6
2
209 м²
2/2
Красиво отреставрированный традиционный каменный дом в сердце Боко Которской бухты. …
€799,000
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Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
3
2
ID 924 Продается дом в Прчани с видом на море Двухэтажный дом в Прчани с большим учас…
€250,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Прчань, Черногория
9
7
230 м²
4
На продажу – Традиционный каменный дом с прекрасным садом, понтоном и невероятным видом на м…
€750,000
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Муо, Черногория
3
3
97 м²
Продается – каменный дом с отличной планировкой на первой линии моря. На участке замечат…
€725,000
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Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
3
155 м²
НУМ 4772 Виллы различных типов на продажу в районе Кавач. С вилл открывается прекрасный в…
€400,000
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Дом 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Прчань, Черногория
4
557 м²
Описание Бока Которская бухта, район Прчань. Двух уровневый дом с четырьмя спальнями и б…
€370,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Прчань, Черногория
4
2
123 м²
Предлагаем на продажу уютный дом в тихом месте площадью 123 кв метра в Прчане. Двухэтажный д…
€370,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Дом 8 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кавач, Черногория
8
637 м²
Предлагаем на продажу уникальный многоквартирный дом с огромным участком в Каваче. Жилая пло…
€750,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Прчань, Черногория
4
761 м²
Бока Которская бухта, район Прчань. Отреставрированный дом из натурального камня с четыр…
€1,60 млн
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Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
2
90 м²
Старинный каменный двухэтажный дом semidetached общей площадью 90м2 с дополнительным объекто…
€350,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
6
515 м²
Уникальное предложение - эксклюзивный не достроенный дом состоящий из двух пентхаусов всего …
€799,000
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Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Дом 1 комната
Кавач, Черногория
1
50 м²
Новые современные дома строятся в Кавач, в окружении зелени в 3 км от Тивата и 5 км Котора, …
€198,000
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Дом 5 спален с парковкой
Прчань, Черногория
6
5
250 м²
4
D11-029. Каменный дом первой линии к морю в ПрканджеПродается - Первая линия дома, расположе…
€1,40 млн
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Дом 2 спальни с мебелью, с гаражом
Прчань, Черногория
3
2
120 м²
На продажу прекрасный двухэтажный дом под реконструкцию в Которском заливе, поселок Прчань. …
€340,000
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First Realty
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Дом 4 комнаты
Кавач, Черногория
4
100 м²
Дом расположен в Кавач, Тиват в 4 км от моря с красивым панорамным видом В доме четыре спаль…
€169,000
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Дом 9 спален
Прчань, Черногория
9
230 м²
NUM 5427 Каменный дом на продажу на первой линии в Прчне. Площадь дома составляет 230 м2, а …
€840,000
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Прчань, Черногория
6
5
230 м²
4
D11-006. Каменный дом на первой линии с прекрасным садом Продается - Традиционный каменный д…
€750,000
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Дом 3 комнаты
Прчань, Черногория
3
130 м²
В прибрежной жемчужине Черногории, деревушке Прчань, продается дом 130м2 + террасы на самом …
€690,000
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Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
3
4
220 м²
2
A countryside villa in the village of Kavac with breathtaking views of the plain and the Tiv…
€700,000
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Дом 5 спален
Кавач, Черногория
5
4
236 м²
2
New villa for sale in Kavac village. Kavac is part of the Kotor municipality, but located on…
€690,000
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Дом 2 спальни с видом на море
Прчань, Черногория
3
2
130 м²
2
D5-241. Дом в Пркандже на первой линии Продается в прибрежной жемчужине Черногории, в деревн…
€650,000
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Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Прчань, Черногория
3
2
130 м²
В самом сердце Которского залива, в прибрежной жемчужине Черногории — деревушке Прчань — про…
€690,000
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First Realty
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Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Троица, Черногория
5
4
186 м²
Вилла с большим участком, бассейном и сауной расположена в поселке Дуб, община Котор. Бол…
€750,000
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First Realty
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Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
2
88 м²
NUM 5278 Продается одноэтажный дом в Которском заливе в Прчане, в тихом месте с видом на мор…
€205,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кавач, Черногория
7
3
1 220 м²
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
€650,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кавач, Черногория
7
3
576 м²
3
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
€450,000
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кавач, Черногория
6
2
440 м²
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
€330,000
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