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Дома в Ульцинь, Черногория

8 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Ульцинь, Черногория
Дом 2 комнаты
Ульцинь, Черногория
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Одноэтажный дом в центре Ульциня Площадь дома 70м2. Площадь участка 450м2. Структура дома: …
€95,000
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Дом 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Дом 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 130 м²
НУМ 5555 Продается двухэтажный дом в поселении Donji Štoj недалеко от города Улцинь. Пло…
€170,000
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Дом 4 спальни в Ульцинь, Черногория
Дом 4 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 4
Площадь 142 м²
NUM 5229 Продается трехэтажный каменный дом с квартирой в Ульцине. Дом недавно отремонтир…
€340,000
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Дом 3 спальни в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Площадь 150 м²
NUM 5256 Новый дом в Ульцине, у подножия старого города. Площадь дома составляет 150 м2, а п…
€500,000
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Дом 9 спален в Ульцинь, Черногория
Дом 9 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 9
Площадь 234 м²
NUM 3380 Продается двухэтажный дом в деревне Дони Штой недалеко от города Ульцинь. Площадь…
€280,000
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Дом 8 спален в Ульцинь, Черногория
Дом 8 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 8
Площадь 358 м²
NUM 3851 Продается дом в районе Пиньес, город Ульцинь. Дом 358 м2 расположен на участке 3…
€309,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Ульцинь, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
D5-1117. Luxurious new villa with a swimming pool in UlcinjExclusive villa for sale with a v…
€980,000
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Дом 3 спальни с террасой в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни с террасой
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Дом в престижном, тихом районе с развитой инфраструктурой города Ульцинь, в пешей доступност…
€300,000
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