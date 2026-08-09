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Дома в Улцине, Черногория

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виллы
9
16 объектов найдено
Дом 3 спальни в Улцинь, Черногория
Дом 3 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Дом в престижном, тихом районе с развитой инфраструктурой города Ульцинь, в пешей доступност…
$345,941
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Уникальная возможность: вилла мечты в Ульцине по специальной цене! Представляем вашему вним…
$1,55 млн
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в западной части города Ульцинь около пляжа Лиман II, совсем рядом с морем в …
$173,524
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TekceTekce
Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Дом расположен в Ульцине - Лиман 2, тихое экологичное место, на участке 461 кв. м, общая пло…
$489,412
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Представляем к продаже роскошную двухэтажную виллу, расположенную в живописном районе Дони Ш…
$310,921
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Дом 4 спальни в Улцинь, Черногория
Дом 4 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается: Новый дом в современном закрытом комплексе с пандусом и видеонаблюдением, располо…
$304,056
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 3
Situated in one of the most prestigious locations, near the historic Old Town of Ulcinj, thi…
$441,286
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Вилла 1 комната в Улцинь, Черногория
Вилла 1 комната
Улцинь, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Недавно построенный трехкомнатный дом площадью 160 м2 доступен для продажи в мирном поселени…
$388,520
НДС
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Дом 9 спален в Улцинь, Черногория
Дом 9 спален
Улцинь, Черногория
Количество спален 9
Продается двухэтажный дом в деревне Дони Штой недалеко от города Ульцинь. Площадь дома 234 м…
$427,147
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Дом 4 спальни в Улцинь, Черногория
Дом 4 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Дом в Ulcinj, район Djerane, общей площадью 120 м2 на участке 150 м2. Дом состоит из 2 этаже…
$214,369
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Дом расположен в западной части города Улцинь, в 300 метрах от пляжа Лиман II, рядом с совре…
$267,648
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 389 м²
Красивый дом на вершине скалы недалеко от Ульциня теперь на рынке. Окруженный захватывающим …
$681,009
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Дом 6 комнат в Улцинь, Черногория
Дом 6 комнат
Улцинь, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
🏠 Объект: Трёхэтажный дом с панорамным видом на море, Ulcinj (Kruče) Цена: €225 000 Площ…
$261,378
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Дом 5 спален в Улцинь, Черногория
Дом 5 спален
Улцинь, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Уютный и светлый дом у моря с панорамным видом на Адриатическое море Этот уютный и ат…
$196,588
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Улцинь, Черногория
Дом 3 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
| 120 м² | 3 спальни | 2 ванные + гостевой санузел | Парковка | 1 500 м до моря | Продаёт…
$211,201
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Барская ривьера, город Ульцинь. Новый элитный мини-посёлок из четырёх вилл с экологической а…
$1,41 млн
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