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Дома в Херцег-Нови, Черногория

виллы
19
318 объектов найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Каменари, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Вилла на первой линии в поселке Каменари, Херцег Нови. Площадь виллы — 118 м2. Она состоит и…
€290,000
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Vito Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Баошичи, Черногория
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Дом-мини-отель на первой линии для инвестиций или личного пользования. Херцег-Нови,  Баошич…
€470,000
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Дом 3 спальни в Суторина, Черногория
Дом 3 спальни
Суторина, Черногория
Количество спален 3
Количество этажей 2
ID 1072 Продается дом в Херцег Нови, Суторина Херцег Нови район Суторина, дом рядом с …
€286,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Зеленика, Черногория
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Зеленика, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
€920,000
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Дом 8 спален в Мелинье, Черногория
Дом 8 спален
Мелинье, Черногория
Количество спален 8
Площадь 500 м²
NUM 5685 House for sale in Herceg Novi, Meljine. The house has an area of 500m2, and …
€820,000
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Дом 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
ID 994 Продаётся дом с участком и гаражом в центре Игало.  Это одна из лучших локаций:…
€840,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Вилла 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 571 м²
Residential area: 571 m2 (396 m2 + 175 m2 terraces) Bedrooms: 3 Bathrooms: 3 + 1 Parking …
€12,00 млн
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Lustica, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Renovated stone house for sale in Lushtica, Djurashevichi. The area of ​​the house is 105…
€285,000
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Таунхаус 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Площадь 136 м²
NUM 5589 Charming three-storey townhouse with stunning sea views in Herceg Novi   …
€195,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Каменари, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Продажа виллы у моря в Черногории с тремя спальнями в поселке Каменари в Боко-Которской бухт…
€290,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Дом 3 комнаты в Зеленика, Черногория
Дом 3 комнаты
Зеленика, Черногория
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Одноэтажная вилла с бассейном рядом с Херцег Нови. Площадь дома 107 м2. Площадь участка 550 …
€250,000
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Вилла 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Вилла 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Виллы на территории одного из интересных проектов недвижимости в Черногории. Данный проект б…
€300,000
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Вилла 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Вилла имеет 2 уровня и крышу, которые можно использовать в качестве террасы. На первом уровн…
€350,000
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Leo Estate
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Дом 4 спальни в Топла, Черногория
Дом 4 спальни
Топла, Черногория
Количество спален 4
ID 959 Продается дом в Херцег Нови в районе Топла Между теннисными кортами выходит на …
€700,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Дом 4 спальни в Топла, Черногория
Дом 4 спальни
Топла, Черногория
Количество спален 4
ID 958 Продается дом в Херцег Нови в районе Топла Между теннисными кортами выходит на …
€650,000
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Peters Group Real Estate
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Дом 2 спальни в Ратишевина, Черногория
Дом 2 спальни
Ратишевина, Черногория
Количество спален 2
ID 945 Продается дом с бассейном в районе Ратисевина, Херцег Нови в 3 километрах от мо…
€258,000
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Peters Group Real Estate
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Дом 5 спален в Дженовичи, Черногория
Дом 5 спален
Дженовичи, Черногория
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Идеальный вариант для жизни и инвестиций. Местоположение: Херцег-Нови, Баошичи, первая линия…
€470,000
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Tesseris Monte
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Дом 2 спальни в Мойдеж, Черногория
Дом 2 спальни
Мойдеж, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
NUM 5077 This charming house in Moydezh offers the perfect combination of space, comfort …
€133,000
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Дом 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Дом 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Комнаты 5
Площадь 203 м²
Продаётся часть дома на Поди с участком. 2 этажа: нижний с гаражом и паркингом на несколько…
€200,000
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Дом 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Комнаты 7
ID 896 Продается дом в Херцег Нови. Херцег Нови, район Зеленика в 200 метрах от остано…
€400,000
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Peters Group Real Estate
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Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Lustica, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
Предлагаем на продажу современный дом на Луштице, Понта Весло площадью 268 на участке 324. Л…
€440,000
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First Realty
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Дом 3 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Дом 3 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Продаются два дома в Топла-3, с участком 350 м2. Находится в уютном месте, окружённым лесом …
€150,000
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Эксклюзивный Дом на первой линии моря,расположен в Савине (Герцег-Нови), его площадь 180 ква…
€950,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Lustica, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Lustica, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
Продажа – новая вилла с прекрасным видом на море, Жанице, Герцег-Нови. Площадь виллы сост…
€765,000
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Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Биела, Черногория
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Биела, Черногория
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Описание Херцег Нови, район Биела. Вилла с бассейном Расстояние до моря 250м. Вид на мор…
€630,000
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Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Топла, Черногория
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Описание Бока Которская Бухта, Херцег Нови, район Топла. Квартира с двумя спальнями с ви…
€280,000
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Дом 5 спален с террасой, у моря, с vid na more в Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 5 спален с террасой, у моря, с vid na more
Zelenika-Kuti, Черногория
Количество спален 5
Площадь 227 м²
Описание Бока Которская бухта, город Херцег Нови, район Зеленика. Четырёх этажный дом с …
€340,000
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Дом 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Баошичи, Черногория
Дом 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Баошичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Описание Бока Которский залив, район Баошичи. Дом с четырьмя спальнями Расстояние до мо…
€470,000
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Дом 5 спален с парковкой в Зеленика, Черногория
Дом 5 спален с парковкой
Зеленика, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Д11-024. Трехэтажный дом в Зеленике на хорошем местеПродается - Дом с большим двором в Зелен…
€250,000
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Дом 5 спален с парковкой, с видом на море в Мелинье, Черногория
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море
Мелинье, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 436 м²
Д11-025. Отель с 11 апартаментами для продажи в МелджинеПродается - 11 полностью меблированн…
€950,000
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