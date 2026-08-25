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Дома в Луштица, Черногория

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виллы
31
47 объектов найдено
Вилла в Луштица, Черногория
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Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 184 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,53 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$5,86 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$4,85 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 185 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,05 млн
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Дом в Луштица, Черногория
Дом
Луштица, Черногория
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,70 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На продажу предлагается эксклюзивная вилла с видом на море, расположенная во втором ряду от …
$3,46 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Эксклюзивная вилла на набережной предлагается для продажи, расположенная в первом ряду у бер…
$4,39 млн
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Дом 9 комнат в Луштица, Черногория
Дом 9 комнат
Луштица, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 357 м²
Площадь: 357 м2Площадь земли: 774 м2Спальни: 5Ванные комнаты: 4Частная парковкаСовременно ме…
$1,01 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла 7 комнат в Луштица, Черногория
Вилла 7 комнат
Луштица, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Площадь: 350м2земельный участок: 544м2 (или необязательно - 1200м2, с дополнительным земельн…
$2,07 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 492 м²
Продаются два красивых участка общей площадью 985 м2 в солнечной деревне Мркови, на полуостр…
Цена по запросу
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Замечательная вилла, которая расположена на первой линии моря и имеет собственный выход к пл…
$1,16 млн
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Дом 4 спальни в Луштица, Черногория
Дом 4 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Дом на продажу в Роуз, Херцег-Нови - 260 м2Очаровательный семейный дом доступен для продажи …
$1,82 млн
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Mbroker
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Вилла 15 комнат в Луштица, Черногория
Вилла 15 комнат
Луштица, Черногория
Число комнат 15
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
Площадь дома: 560 м2 (504 м2 + 56 м2 терраса)Вспомогательная площадь здания: 219 м2Площадь з…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На продажу предлагается эксклюзивная вилла с видом на море, расположенная во втором ряду от …
$3,46 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Эксклюзивная продажа - Luxury VILLA с приватным печом, MIRIŠTE (LUŠTICA) Расположенная в о…
$4,39 млн
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Дом 4 спальни в Луштица, Черногория
Дом 4 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается небольшой уютный дом площадью 120 м2 в поселке Жаница на полуострове Луштица. В до…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Луштица, Черногория
Дом 4 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,51 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
Цена по запросу
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,97 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
Цена по запросу
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 3/3
На продажу выставлена изысканно отремонтированная вилла общей площадью 240 кв.м., расположен…
$574 833
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Дом 5 спален в Луштица, Черногория
Дом 5 спален
Луштица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Продается дом на полуострове Луштица, вдали от городской суеты, в сельской местности, тихом …
$363 238
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Дом 5 спален в Луштица, Черногория
Дом 5 спален
Луштица, Черногория
Количество спален 5
Погрузитесь в богатую историю и пленительную красоту, расположенную в очаровательной деревне…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Луштица, Черногория
Дом 2 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Дом расположен на двух уровнях, каждый из которых состоит из одной спальной квартиры. Дом тр…
$245 387
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Montenegro Properties
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На одном из самых эксклюзивных мест на черногорском побережье, на полуострове Луштица, в неп…
$5,54 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$5,24 млн
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Дом 5 комнат в Луштица, Черногория
Дом 5 комнат
Луштица, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Площадь: 120 м2Спальни: 4Ванные комнаты: 1 1Подлинный каменный дом на первой линии к морю в …
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Дом 4 спальни в Луштица, Черногория
Дом 4 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Захватывающая каменная вилла Seafront с частным причалом - Роуз, полуостров ЛустикаЖилая пло…
$2,10 млн
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Montenegro Properties
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Вилла 7 комнат в Луштица, Черногория
Вилла 7 комнат
Луштица, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Валовая площадь: 220 м2 (148 м2 нетто)Спальни: 4;Ванные комнаты: 3 +1Историческая каменная в…
$2,19 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Коттедж 2 спальни в Луштица, Черногория
Коттедж 2 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$275 124
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Параметры недвижимости в Луштица, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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