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Дома в Lustica, Черногория

виллы
6
29 объектов найдено
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Lustica, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Renovated stone house for sale in Lushtica, Djurashevichi. The area of ​​the house is 105…
€285,000
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Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Lustica, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
Предлагаем на продажу современный дом на Луштице, Понта Весло площадью 268 на участке 324. Л…
€440,000
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First Realty
Языки общения: English
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Lustica, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Lustica, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
Продажа – новая вилла с прекрасным видом на море, Жанице, Герцег-Нови. Площадь виллы сост…
€765,000
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Дом 5 спален в Lustica, Черногория
Дом 5 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Площадь 200 м²
НУМ 5504 Погрузитесь в богатую историю и очаровательную красоту, расположенную в очаровател…
€220,000
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Дом 6 спален в Lustica, Черногория
Дом 6 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 6
Площадь 133 м²
NUM 5470 Дом для продажи в Радовичи, поселении, расположенном на полуострове Лустица. Площад…
€350,000
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Дом 3 спальни в Mrkovi, Черногория
Дом 3 спальни
Mrkovi, Черногория
Количество спален 3
Площадь 315 м²
Площадь виллы - 315 кв.м. Площадь участка - 450 кв.м. Структура виллы: Подвал: комната отд…
€750,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English
Дом 2 спальни в Mrkovi, Черногория
Дом 2 спальни
Mrkovi, Черногория
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Площадь виллы - 200 кв.м. Площадь участка - 330 кв.м. Структура виллы: Гараж Первый этаж :…
€530,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Замбеличи, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Замбеличи, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
D11-026. Продается вилла в Занжице, ЛюстикаПродается новая вилла с потрясающим видом на море…
€765,000
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Mrkovi, Черногория
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Mrkovi, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
D11-027. Каменный дом первой линии к морю в KakrcПродается - первая линия каменного дома в К…
€270,000
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Lustica, Черногория
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Lustica, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Количество этажей 3
D7-006. Вилла с прекрасным видом на море в Мириште, ЛюстикаБольшой дом 3 этаж 395 м2: 7 спал…
€450,000
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Дом 2 спальни в Lustica, Черногория
Дом 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
The complex is located near the sea on the Lustica peninsula, ten minutes away from Lustica …
€399,999
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Вилла 4 спальни новое здание, с кондиционером, с видом на море в Lustica, Черногория
Вилла 4 спальни новое здание, с кондиционером, с видом на море
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Спальни: 4, Санузлы: 4, Площадь дома: 330 m², Площадь участка: 400 m²Гараж: 60 m² До мор…
€1,25 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание в Lustica, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Вилла в Черногории на первой линии Площадь дома: 450м2 Площадь участка: 700м2 Причал 30м2…
€1,50 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English
Дом 2 спальни в Lustica, Черногория
Дом 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 80 м²
NUM 4982 Продается деревянный дом в поселке Мркови, расположенном в Люстице. Площадь дома со…
€170,000
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Дом 3 спальни в Lustica, Черногория
Дом 3 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Location: Veslo Villa area: 320 sq.m. Plot area: 587 sq.m. Number of bedrooms: 3 Number of b…
€960,000
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First Realty
Языки общения: English
Дом 5 спален в Lustica, Черногория
Дом 5 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продается дом на полуострове Луштица, вдали от городской суеты, в сельской местности, тихом …
€315,000
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Дом 4 спальни с видом на море в Merdari, Черногория
Дом 4 спальни с видом на море
Merdari, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
D4-389. Современная вилла в Люстике Продается недавно отремонтированная, стильно оформленная…
€510,000
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Дом 5 спален в Lustica, Черногория
Дом 5 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Площадь 300 м²
NUM 1380 House for sale, which is located 17 km from the airport of Tivat, 20 km from the …
€335,000
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Дом 5 спален в Lustica, Черногория
Дом 5 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Площадь 240 м²
NUM 4489 Three-story house in Radovići near Luštice Bay. The surface of the house is …
€280,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Merdari, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Merdari, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
D2-1097. Новый дом на полуострове Люстика с бассейном на первой линииНовый дом на продажу пл…
€400,000
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Дом 5 спален с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Merdari, Черногория
Дом 5 спален с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Merdari, Черногория
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Полуостров Луштица. Трёхэтажный дом с пятью спальнями на большом участке. Расстояние до…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Lustica, Черногория
Дом 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 275 м²
Луштица, Крашичи, район  Белица. Двухэтажный дом в коттеджном посёлке с видом на море. …
€500,000
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Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Lustica, Черногория
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Площадь: 350м2; Участок: 544м2 (или, по желанию, можно приобрести дополнительно 656 кв.м…
€1,20 млн
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Дом 7 комнат в Розе, Черногория
Дом 7 комнат
Розе, Черногория
Комнаты 7
Площадь 238 м²
Комплекс из 3-х старинных каменных домов расположен в поселке Клинцы, в 1,5 км от пляжа Росе…
€750,000
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Вилла 4 спальни с пирсом в Lustica, Черногория
Вилла 4 спальни с пирсом
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Вилла находится на первой линии у моря, на полуострове Луштица, в 10 минутах ходьбы прогулоч…
€2,50 млн
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Дом 5 спален с парковкой в Lustica, Черногория
Дом 5 спален с парковкой
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продается прекрасный трехэтажный дом в поселке Крашичи. Прекрасное место для проживания и от…
€400,000
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Дом 4 спальни с видом на горы в Lustica, Черногория
Дом 4 спальни с видом на горы
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается небольшой уютный дом площадью 120 м2 в поселке Жаница на полуострове Луштица. В до…
€75,000
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Дом 4 спальни с террасой в Lustica, Черногория
Дом 4 спальни с террасой
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается новый двухэтажный дом с видом на море в Крашичи, на полуострове Луштица, около 12 …
€330,000
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Дом 5 спален с подвалом в Lustica, Черногория
Дом 5 спален с подвалом
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продается дом, который расположен в 17 км от аэропорта г. Тиват, в 20 км от г. Котор, в 35 к…
€270,000
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Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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