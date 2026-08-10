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Дома в Старом Баре, Черногория

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8 объектов найдено
Вилла в 18, Черногория
Вилла
18, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продается новая вилла в Черногории, в пригороде Бара. До центра города около 10 минут автомо…
$351,652
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Дом в Старый Бар, Черногория
Дом
Старый Бар, Черногория
Площадь 15 000 м²
Площадь участка 15 000м2. Участок с видом на море в Черногории, в городе Бар Расположен в…
$179
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MONTBEL D.O.O.
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Дом в Старый Бар, Черногория
Дом
Старый Бар, Черногория
Площадь 10 500 м²
Продается участок с панорамным видом на море, головокружительными панорамами на горы, на кре…
$298
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MONTBEL D.O.O.
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TekceTekce
Дом 7 спален в Podgrad donja ulica, Черногория
Дом 7 спален
Podgrad donja ulica, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Количество этажей 3
Трехэтажный дом с пристройкой и просторным двором недалеко от Старого Бара в поселке Подград…
$652,973
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Дом в Старый Бар, Черногория
Дом
Старый Бар, Черногория
Площадь 20 000 м²
Продается земля в Черногории. Участок с видом на море и на старый город в Старом Баре. Пл…
$167
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 2 спальни в Старый Бар, Черногория
Дом 2 спальни
Старый Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Продается дом в Старом Баре, идеально подходящий для семейного проживания или в качестве инв…
$162,934
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Дом 4 спальни в Старый Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Старый Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Отличный семейный дом площадью 120м2 (по листу 71м2) в Старом Баре. Рядом залита плита для в…
$256,089
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Вилла в Старый Бар, Черногория
Вилла
Старый Бар, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Продается новая вилла в Черногории, в Баре площадью Участок площадью Расположен в рай…
$351,050
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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