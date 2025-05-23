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Дома в Подгорице, Черногория

виллы
10
50 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 5 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Современная, современно оборудованная трехкомнатная вилла с бассейном и частным двором в ком…
$787,878
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Вилла 6 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 6 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Современная, современно оборудованная трехкомнатная вилла с бассейном и частным двором в ком…
$900,836
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Вилла в Подгорица, Черногория
Вилла
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 492 м²
Предлагаемая на продажу новая роскошная вилла, площадь 492 м2, с бассейном, дополнительным в…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Вилла 8 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 8 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 498 м²
Роскошно меблированная современная вилла в тихой части Подгорицы с открытым бассейном. Вилла…
$2,09 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Дом 10 комнат в Подгорица, Черногория
Дом 10 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 960 м²
Количество этажей 3
Продажа ID3705. Продается роскошная вилла в Подгорица. На участке площадью 1000м2 расположен…
$2,09 млн
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Дом 3 комнаты в Подгорица, Черногория
Дом 3 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Уютный дом с участком 357 м² в Подгорице Площадь: 80 м² + подвал 18 м² 2 спальни, гостин…
$161,171
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Вилла в Подгорица, Черногория
Вилла
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 308 м²
Представляем вам исключительный четырёхкомнатный дом в районе Толо́ши, тихом пригороде Подго…
$786,512
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Adria Stone
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English, Русский, Crnogorski
Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Таунхаус площадью 160 м² на участке 181 м². Основной уровень включает просторный холл, светл…
$194,675
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Дуплекс 2 спальни в Подгорица, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4
Продается полностью меблированный дуплекс на берегу реки Морача, Подгорица.Квартира имеет пл…
$304,985
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продаётся дома на большом участке в пос.Рогами, Подгорица. Участок можно разделить 6а неско…
$142,476
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Дом 5 комнат в Подгорица, Черногория
Дом 5 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 212 м²
Подгорица Толоши Год постройки: 2024 Спальни: 4 Ванные комнаты: 2 Жилая площадь: 212 м…
$672,543
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Дом 2 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается дом 90м2, Донья Горица. Расположен на участке 510м2, в непосредственной близости о…
$154,659
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Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Продается земельный участок площадью 25 000 м2 недалеко от аэропорта Подгорицы, с впечатляющ…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается дом с двумя этажами общей площадью 300 м² на участке 250 м² в Загориче. Удачное со…
$302,828
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Дом 4 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Дом 212м2 на земельном участке 700м2: 4 спальни (каждая с террасой), 2 ванные комнаты. Гараж…
$681,364
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Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Площадь дома 80м2 + летняя кухня 40м2 с кладовой. Площадь участка составляет 744 м2. В доме:…
$114,642
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Дом 3 комнаты в Подгорица, Черногория
Дом 3 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Дом с тремя спальнями в районе Забьело, Подгорица. Площадь дома 110 м2 Площадь участка 300…
$184,918
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Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Продается участок под застройку с бизнес- и складскими помещениями, расположенный непосредст…
$806,516
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Подгорица, Черногория
Дом 4 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Продается новый роскошный дом площадью 170 м2 в Толоши. Он расположен на участке площадью…
$334,876
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Дом 4 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Дом системы "Умный дом" в районе Старый Аэродром. Умный дом, построенный по немецким техноло…
$443,134
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Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Площадь 300 м²
Подгорица Дом 300 м2 на участке 500 м2 Дом состоит из трех отдельных квартир и, по желанию…
$404,969
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Дом 7 спален в Подгорица, Черногория
Дом 7 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Этаж 2
Мы представляем вам исключительную возможность приобрести два прекрасных дома в сердце Старо…
$1,69 млн
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Площадь 330 м²
Подгорица Златица Спальни: 6 Ванные комнаты: 2 Жилая площадь: 330 м2 Площадь участка: …
$378,714
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Дом 2 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Дом с возможностью объединения двух отдельных жилых единиц, окружённый ухоженным садом с раз…
$171,501
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Дом 5 спален в Подгорица, Черногория
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся просторный и функциональный семейный дом в Подгорице, площадью 240 м², с двором 30…
$372,760
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Подгорица, Черногория
Вилла
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
возможность воспользоваться городской жизни, но в тоже время наслаждаться тишиной и свежим в…
$786,512
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Adria Stone
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English, Русский, Crnogorski
Дом 6 комнат в Подгорица, Черногория
Дом 6 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Продажа Подгорица № 2907. Продается двухэтажный дом в Подгорице. Дом состоит из 5 спален , 3…
$324,527
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Коттедж 6 комнат в Подгорица, Черногория
Коттедж 6 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 739 м²
Количество этажей 2
#Подгорица #продам #дом   Продается шикарный двухэтажный дом районе Доляне (Муртовина)…
$400,550
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Дом 5 спален в Подгорица, Черногория
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом 210м2, участок 500м2. В доме есть 2 ванные комнаты. 1-й этаж: две комнаты и …
$292,013
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Дом 2 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Просторный дом в непосредственной близости реки Морача, в тихом спокойном месте пригорода По…
$130,836
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Параметры недвижимости в Подгорице, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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