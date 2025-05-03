Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Гараж

Дома с гаражом в Черногории

Подгорица
149
Херцег-Нови
120
Улцинь
3
Рисан
27
Показать больше
276 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Пржно, Черногория
Вилла 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
ID-2360 Эксклюзивная эко-вилла в Пржно — шедевр архитектуры и технологий 🏝 Расположени…
$4,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 1 спальня в Тиват, Черногория
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Просторные апартаменты с видом на море в Porto Montenegro Предлагаем на продажу полностью…
$877,631
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Предлагаем на продажу виллу в закрытом клубном комплексе Dukley, на полуострове Zavala, Будв…
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Община Котор, Черногория
Вилла 5 комнат
Община Котор, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
wp:paragraph Эксклюзивное предложение! Вилла на Адриатическом море в поселке Крымовица! /w…
$632,315
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Дом 6 спален в Столив, Черногория
Дом 6 спален
Столив, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 277 м²
Расположение: Столив, Котор Площадь участка: 2.600 м2 Жилая площадь: 277,52 м2 (116,97 м2 …
$1,46 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 7 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Предлагаем на продажу дом с уникальным местоположением на первой линии в Доброте , площадью …
$1,94 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/3
Представляем вам уникальный жилой комплекс на живописной частной территории площадью 23 000 …
$345,781
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Дом 3 спальни в Велембуси, Черногория
Дом 3 спальни
Велембуси, Черногория
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Продается отличный семейный дом в Баре площадью 174м2 на участке 600м2. Дом расположен в…
$316,595
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается вилла площадью 402 м2 жилого помещения + гараж площадью 120 м2 (из которого входят…
$934,221
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Продается новая современная вилла в элитном поселке Костаница. Вилла находится на территори…
$715,754
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Бар, Черногория
Дом 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
ID-1589 Просторный двухэтажный дом с участком в Баре – 235 000 € Описание: Продается …
$254,413
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 4 спальни в Буртаиши, Черногория
Дом 4 спальни
Буртаиши, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Двухэтажный дом в Бар Черногория Площадь: дом – 188 кв.м., участок – 484 кв.м. Планиро…
$245,752
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 8 спален в Buljarica, Черногория
Дом 8 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Представляем вам великолепный дом, утопающий в зелени, расположенный в тихом и живописном ра…
$853,603
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 859 м²
Продаётся роскошная трёхэтажная вилла в итальянском стиле, разработанная известным итальянск…
$648,933
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом в пригороде Герцег-Нови, в Игало. Площадь 300 м2, три этажа — гостиная с кухней, 6 сп…
$238,645
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Особняк 6 комнат в Прчань, Черногория
Особняк 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный красивый и уютный дом расположен в приморском поселке Прча…
$1,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Бар, Черногория
Дом 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
ID-1787 Продается современный дом на первой линии моря в Утехе, Бар Предлагаем к прод…
$811,148
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла 8 комнат в Добра Вода, Черногория
Вилла 8 комнат
Добра Вода, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 406 м²
Количество этажей 3
ID-2343 🔥 Элитная вилла с панорамным видом на море в Доброй Воде  Роскошная современна…
$1,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Krimovice, Черногория
Вилла
Krimovice, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 150 м²
5 ванных 6 спален, Вилла площадью 1150 м2 Участок 1000 м2 На вилле четыре этажа: …
$2,17 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продажа! Вилла в живописном месте Боко-Которского залива, Прчань. Вилла расположена всего…
$1,08 млн
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Шушань, Черногория
Дом 2 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Продается дом с видом на море.в Баре (Шушань).Меблированный одноэтажный дом.Площадь дома: 54…
$88,948
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 7 спален в Прчань, Черногория
Дом 7 спален
Прчань, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 394 м²
Продается 4-х этажный дом на 1-й линии в Боко-Которской бухте, Которской общине. Площадь до…
$520,549
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 5 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Большой семейный дом общей площадью 190м2 с 4 спальнями, гаражом, террасой и камином выставл…
$165,294
Оставить заявку
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пре…
$2,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 497 м²
На самом берегу Адриатического моря в местечке Утеха в 8 км. от г. Бар построена вилла общей…
$1,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Продаётся новая вилла в Утехе, оснащённая красивым бассейном на крыше. Дом построен с исполь…
$369,466
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Дом 5 спален в Милевцы, Черногория
Дом 5 спален
Милевцы, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Дом у моря в Черногории (Сутоморе) — Снижение цены! Продается 2-этажный дом — всего 150 …
$216,076
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален в Баошичи, Черногория
Дом 5 спален
Баошичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Новая вилла в Баошичи, пригород Герцег Нови. Это новый дом, построенный с полным комплектом …
$292,406
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Продажа: Вилла в пригороде Будвы - элитная недвижимость в Черногории Площадь виллы 190 м2…
$1,19 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 6 комнат в Добра Вода, Черногория
Дом 6 комнат
Добра Вода, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
ID 1347 🏡 ПРОСТОРНЫЙ ДОМ В ДОБРОЙ ВОДЕ – ВИДЫ НА МОРЕ И ГОРЫ 📍 Локация: Добрая Вода – …
$574,139
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски

Типы недвижимости в Черногории

виллы
коттеджи
особняки
шале
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Черногории

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти