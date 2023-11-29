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Дома в Тиват, Черногория

виллы
67
таунхаусы
4
162 объекта найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2.  Площадь виллы 1…
€600,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом в Тиват, Черногория
Дом
Тиват, Черногория
ID 928 Продается участок с домом в Тивате, Донья Ластва Площадь участка 548 м2, площад…
€350,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
На продажу – Красивая вилла, расположенная в Опатово, Тиват. Вилла расположена на первой лин…
€1,20 млн
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Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 164 м²
Описание Тиват. Новый двух этажный дом с потрясающим видом на Тиватский залив Расстояние…
€435,000
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Дом в Тиват, Черногория
Дом
Тиват, Черногория
ID 839 Продается старинный дом в Лепетане, второй ряд от моря.  До набережной 15 метро…
€350,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален с террасой, у моря, с vid na more в Тиват, Черногория
Дом 5 спален с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Описание Тиват, район Донья Ластва. Четырёх этажный дом с пятью спальнями Расстояние до …
€550,000
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Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Д4-411. Модерн Штадтхаус в ТиватеЗу веркауфен Модернес Штадтхаус в Тиват мит Берг- унд Меерб…
€710,000
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Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Д4-410. Современный таунхаус в ТиватеПродается современный таунхаус в Тивате с видом на горы…
€890,000
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Дом 5 спален в Тиват, Черногория
Дом 5 спален
Тиват, Черногория
Комнаты 7
ID 801 Продается дом в районе Опатово, рядом с Тиватом и паромом Трехуровневый дом с п…
€350,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 6
ID 789 Продается дом в Тивате, район Маричи  Расположен напротив парка Жупа Двухэтажн…
€420,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 480 м²
Напрямую от инвестора! Окончание строительства декабрь 2022! Жилая площадь: 317 кв.м. Общая …
€1,75 млн
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 273 м²
Трёхэтажная вилла площадью 273 м². Прилегающая частная территория -287 м². Частный бассейн, …
€690,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Дом с качественным интерьером в Тивате, Калимань. 5 минут пешком до пляжа, 10 минут до цент…
€550,000
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Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Площадь 164 м²
Продается просторный дом площадью 164м2 расположенный на участке 323м2. На первом этаже гос…
€400,000
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Вилла 2 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 2
Площадь 160 м²
Продается новый просторный дом площадью 160 м2, расположенный на участке 360 м2. Дом находи…
€450,000
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Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Площадь 376 м²
Продается прекрасный двухэтажный дом с участком в Тивате. Просторный дом площадью 376м2 нах…
€470,000
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Площадь 350 м²
Продается просторная вилла с большим участком в Тивате. Предлагаем вашему вниманию уникальн…
€795,000
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Вилла 5 спален в Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
Комнаты 5
Площадь 369 м²
Продается просторная вилла вблизи города Тиват. Семейная, очень уютная и просторная вилла "…
€950,000
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Дом 6 спален в Тиват, Черногория
Дом 6 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Площадь 150 м²
НУМ 1840 Продается дом для ремонта в районе Градиошница, недалеко от города Тиват. Дом и…
€260,000
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Количество этажей 2
📍Donja Lastva. Тиват, Порто Черногория - 2 км 🌊0,4 км - до набережной 🏡9 эксклюзивные резиде…
€550,000
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Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 290 м²
Вилла построена в 2019 году. Расположена на участке площадью 834 м2. Площадь виллы 290 кв.м.…
€1,20 млн
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Tesseris Monte
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Дом 5 спален в Тиват, Черногория
Дом 5 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Новая роскошная вилла площадью 320 кв.м. Терраса на юго-западную сторону, благоустроенный уч…
€640,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
D11-032. Красивая вилла на первой линииПродается - Красивая вилла, расположенная в Опатово, …
€1,20 млн
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Вилла 2 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Вилла расположена в тихом, тихом уголке с прекрасным видом на море, который идеально подходи…
€530,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 329 м²
Этаж 2/2
Готовый таунхаус с 3 спальнями (J-1), бассейном и гаражом на 2 автомобиля в новом комп…
€890,000
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Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 371 м²
Впечатляющие резиденции для гольфа на побережье Черногории Откройте для себя The Peaks, …
€3,98 млн
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Впечатляющие резиденции для гольфа на побережье Черногории Откройте для себя The Peaks, …
€1,82 млн
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Leo Estate
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этот прекрасный дом в природе является частью проекта развития, который будет включать 10 до…
€380,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этот уникальный отель расположен в непосредственной близости от моря и имеет собственный пля…
€1,000,000
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Leo Estate
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Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
Жилая площадь: 311м2 + 143м2 подвал Площадь участка: 772м2 Этажи: подвал + первый этаж + 1…
€1,80 млн
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Leo Estate
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