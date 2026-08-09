Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Тивате, Черногория

;
виллы
152
таунхаусы
19
дуплексы
4
250 объектов найдено
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Мечтаете о доме у моря в Черногории? Эти стильные таунхаусы — идеальное решение для комфортн…
$296,014
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 312 м²
Потрясающая вилла в Тивате, в нескольких минутах ходьбы от Porto Montenegro Вилла построена …
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Тиват, Черногория
Вилла 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Откройте для себя исключительную возможность для инвестиций в Калимандж, Тиват, один из самы…
$1
НДС
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 317 м²
Жилая площадь: 317 кв.м. Общая площадь с террасами и метро: 480 кв.м. Участок: 800 кв.м. 3/4…
$2,89 млн
Оставить заявку
Дом в Тиват, Черногория
Дом
Тиват, Черногория
Площадь 200 м²
Две виллы на продажу в Красичи, всего в 10 метрах от морской передней виллы No1: 200 м2, рас…
$612,737
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Современная застройка в Каваце включает 30 домов с садами, на частной площади 23 000 м2. Тип…
$693,664
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Дом на продажу в Думидране, Тиват. Дом общей площадью 179 м2 расположен на участке площадью …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Вилла на набережной на продажу, вилла на набережной Тиват в Опатово, Тиват, расположена всег…
$1,39 млн
Оставить заявку
Дом 7 спален в Тиват, Черногория
Дом 7 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 400 м²
Исключительная вилла на продажу в Тивате предлагает прямой вид на пристань для яхт Porto Mon…
$5,78 млн
Оставить заявку
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается просторный дом с большим плодородным земельным участком в старой части поселка Рад…
$967,616
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Дом 44 спальни в Тиват, Черногория
Дом 44 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 44
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Эта недавно построенная современная вилла расположена в тихом и востребованном районе Мрцева…
$919,105
Оставить заявку
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 316 м²
Большой семейный дом в тихом районе Тивата - Градиошница. В пешей доступности имеется вся не…
$863,668
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 423 м²
Эта просторная и современная вилла расположена в маленькой традиционной деревушке Лепетане в…
$2,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Цена снижена! Дом с участком в Тивате, район Думидран. Полностью реконструированный одноэтаж…
$464,484
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Уникальный семейный дом с зеленым двориком всего в нескольких шагах от пляжа в самом красиво…
$1,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Пригород Тивата. новая вилла с бассейном и с четырьмя спальнями Окончание строительства – д…
$872,761
Оставить заявку
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 560 м²
Представляем вашему вниманию уникальную виллу в средиземноморском стиле, расположенную всего…
$4,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Идеальный дом для тех, кто ценит простор, природу и комфорт! Этот современный дом площадью 1…
$285,586
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Предлагается к продаже уютный дом с земельным участком площадью 320 м², расположенный в одно…
$171,259
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Роскошная вилла в стадии строительства в центре Тивата. Предлагается к продаже вилла готовно…
$1,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Дуплекс 1 спальня в Тиват, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2
Представляем вам современную двухэтажную квартиру площадью 76 м2, расположенную в новом жило…
$351,393
Оставить заявку
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 328 м²
Представляем вашему вниманию новую виллу, расположенную в одном из самых живописных и тихих …
$1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 105 м²
В районе фешенебельного Порто Монтенегро (г. Тиват) на самом берегу Бока-которского залива п…
$1,11 млн
Оставить заявку
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Эксклюзивная частная вилла, созданная по индивидуальному проекту для тех, кто ценит море, ти…
$3,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Расположение: Тиват Площадь виллы: 105 кв.м. Площадь участка: 100 кв.м. Кол-во спален: 3 Кол…
$1,38 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 199 кв.м…
$702,101
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Предлагается к продаже элегантная современная вилла, расположенная в одном из живописных рай…
$1,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Дом 2 спальни в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Бока Которская бухта, район Каменари. Дом c двумя спальнями на первой линии моря. Расстояни…
$610,933
Оставить заявку
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается просторный и комфортный дом площадью 200 м², где каждая деталь продумана для вашег…
$381,515
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти