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Дома в Спуже, Черногория

6 объектов найдено
Дом 10 спален в Спуж, Черногория
Дом 10 спален
Спуж, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продаются 3 дома на 1 участке вблизи Подгорицы и Даниловграда! Участок - 5000м2, на котором …
$237,937
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Дом 2 спальни в Спуж, Черногория
Дом 2 спальни
Спуж, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Дом площадью 75м2 на большом земельном участке площадью 1600м2. В районе Martinići. Одноэтаж…
$125,952
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Дом 4 спальни в Спуж, Черногория
Дом 4 спальни
Спуж, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Продается дом, 112м2, Спуж, Даниловград. Расположен на участке площадью 2600 м2. Дом продает…
$167,637
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Дом 2 спальни в Спуж, Черногория
Дом 2 спальни
Спуж, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Дом общей площадью 100м2 на земельном участке 623м2. На преземле: кухня- столовая, гостиная,…
$96,455
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Дом 3 спальни в Спуж, Черногория
Дом 3 спальни
Спуж, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Семейный дом площадью 160м2 на большом земельном участке 1573м2, в два этажа, с внутренней л…
$173,045
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Дом 3 спальни в Спуж, Черногория
Дом 3 спальни
Спуж, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается просторный дом недалеко от г.Даниловград (Спуж). Площадь дома около 130м2. Площадь…
$162,230
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