Дома в Buljarica, Черногория

14 объектов найдено
Дом 7 комнат в Buljarica, Черногория
Дом 7 комнат
Buljarica, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 752 м²
Количество этажей 3
Незавершенный дом в Бульярице, Черногория. Продажа напрямую от собственника. Ключевые осо…
$692,407
Частный продавец
Языки общения
English, Русский
Дом 2 спальни в Buljarica, Черногория
Дом 2 спальни
Buljarica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Дом на продажу в Бульярике с большим урбанизированным участком, в 900 м от пляжа - отличная …
$301,210
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Buljarica, Черногория
Дом 3 спальни
Buljarica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Ухоженный дом площадью 80 м2 расположен в тихом месте. Район Булярица. В доме три спальни, г…
$200,083
Дом 2 спальни в Buljarica, Черногория
Дом 2 спальни
Buljarica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Найдите свое уютное прибрежное убежище в спокойном уголке Булярице, расположенном на Будванс…
$419,473
Агентство
Adria Stone
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Вилла в Buljarica, Черногория
Вилла
Buljarica, Черногория
Количество спален 4
Новая вилла в Булярице, поселке, расположенном на границе двух муниципалитетов - Будвы и Бар…
$424,323
Дом 12 спален в Buljarica, Черногория
Дом 12 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
A house for sale in Buljarice with a beautiful view of the sea.The house is located in an ex…
$1,76 млн
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 5 спален в Buljarica, Черногория
Дом 5 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Предлагается к продаже трехэтажный дом площадью 160 м² с участком 280 м², расположенный в жи…
$324,459
Дом в Buljarica, Черногория
Дом
Buljarica, Черногория
Площадь 180 м²
Булярица Будванская ривьера Дом на лоне природы в окрестностях Петроваца. Дом 180 м2. Пло…
$410,795
Дом 8 спален в Buljarica, Черногория
Дом 8 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
A house for sale with a view of the sea in Buljarice in a fantastic location.The house is an…
$870,409
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом в Buljarica, Черногория
Дом
Buljarica, Черногория
Property Description Будва, Булярица – Дом с бассейном …
Цена по запросу
Дом 8 спален в Buljarica, Черногория
Дом 8 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Представляем вам великолепный дом, утопающий в зелени, расположенный в тихом и живописном ра…
$918,582
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 8 комнат в Buljarica, Черногория
Дом 8 комнат
Buljarica, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Площадь: 500 м2Земельный участок: 2000 м2Спальни: 4Ванные комнаты: 4 + 1 гостевой туалетБасс…
Цена по запросу
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла в Buljarica, Черногория
Вилла
Buljarica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 3/3
Ваш уголок рая в живописной Черногории Представляем вам великолепный дом, утопающий в зелени…
$828,660
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Buljarica, Черногория
Дом 3 спальни
Buljarica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Дом с тремя спальнями. Расположен в 1,5 км от Петроваца, в 1500 метрах от моря. Общая площад…
$270,383
