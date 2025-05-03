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Дома с видом на горы в Черногории

Подгорица
149
Херцег-Нови
120
Улцинь
3
Рисан
27
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521 объект найдено
Дом 5 спален в Шушань, Черногория
Дом 5 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 365 м²
Строительство домов в Черногории с рассрочкой платежа. Желаете приобрети виллу с бассейном в…
$347,120
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Шале 2 комнаты в Drpe, Черногория
Шале 2 комнаты
Drpe, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
From: €650,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s breath…
$719,097
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Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Предлагаем на продажу виллу в закрытом клубном комплексе Dukley, на полуострове Zavala, Будв…
$1,25 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 6 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 6 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дом с террасой в горной деревне недалеко от Жабляка. Двухэтажный кирпичный дом площадью око…
$158,837
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Дом 11 спален в Шушань, Черногория
Дом 11 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Продается вилла (мини-отель) в Черногории с потрясающим видом на Адриатическое море, 5 минут…
$705,088
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус в Drazin Vrt, Черногория
Таунхаус
Drazin Vrt, Черногория
Количество спален 5
Площадь 139 м²
Интересный инвестиционный проект!Большой старый дом на огромном участке на второй линии от м…
$475,153
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Община Котор, Черногория
Вилла 5 комнат
Община Котор, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
wp:paragraph Эксклюзивное предложение! Вилла на Адриатическом море в поселке Крымовица! /w…
$632,315
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Дом 6 спален в Столив, Черногория
Дом 6 спален
Столив, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 277 м²
Расположение: Столив, Котор Площадь участка: 2.600 м2 Жилая площадь: 277,52 м2 (116,97 м2 …
$1,46 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 7 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Предлагаем на продажу дом с уникальным местоположением на первой линии в Доброте , площадью …
$1,94 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/3
Представляем вам уникальный жилой комплекс на живописной частной территории площадью 23 000 …
$345,781
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Дом 3 спальни в Велембуси, Черногория
Дом 3 спальни
Велембуси, Черногория
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Продается отличный семейный дом в Баре площадью 174м2 на участке 600м2. Дом расположен в…
$316,595
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID-2286 Продаются роскошные эко-виллы с видом на Будванскую Ривьеру Предлагаем к прод…
$922,978
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 5 комнат в Бар, Черногория
Вилла 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 200 кв метров на участке 400 кв метров в Барской ривьер…
$714,514
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Продается новая современная вилла в элитном поселке Костаница. Вилла находится на территори…
$715,754
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Томба, Черногория
Дом 5 комнат
Томба, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
ID-1586 Просторный дом с фруктовым садом и летней кухней в зеленом районе Бара – 385 000 …
$416,805
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 11 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 11 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ID-2180 Продается двухэтажный дом в Сутоморе в 15 минутах от моря с видом на горы. Пер…
$181,638
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 4 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Новый дом в Крашичи рядом с морем, 30-40м от моря. Идеальная локация: второй дом от дороги …
$412,205
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни в Буртаиши, Черногория
Дом 4 спальни
Буртаиши, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Двухэтажный дом в Бар Черногория Площадь: дом – 188 кв.м., участок – 484 кв.м. Планиро…
$245,752
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 комнаты в Белиши, Черногория
Дом 3 комнаты
Белиши, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продажа Бар № 2735. Площадь дома - 260m2 Площадь участка - 600m2 2 Этажа 2 Спальни 3 Ванных…
$400,250
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Дом 5 комнат в Суторина, Черногория
Дом 5 комнат
Суторина, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Продажа Херцег нови № Продается часть дом 2 этажа с видом на горы, среди зелени бамбука и ки…
$140,182
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Дом 8 спален в Buljarica, Черногория
Дом 8 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Представляем вам великолепный дом, утопающий в зелени, расположенный в тихом и живописном ра…
$853,603
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Таунхаус Петровац Предлагаем вашему вниманию современный и комфортабельный таунхаус, идеаль…
$326,313
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Агентство
Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла на первой линии  с потрясающим видом за Боко-Которский залив. Тихое место, утопающее в…
$1,37 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 комнаты в Жабляк, Черногория
Дом 3 комнаты
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новый каркасный комфортабельный дом в 2-х уровнях. Продается новый дом в стиле А-фрейм с …
$139,328
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Дом 6 комнат в Шушань, Черногория
Дом 6 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Продается новая двухэтажная вилла в местечке Шушань, Барская ривьера. Вилла площадью 280 …
$543,869
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 859 м²
Продаётся роскошная трёхэтажная вилла в итальянском стиле, разработанная известным итальянск…
$648,933
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу роскошную виллу в Крашичи, на южном берегу тиватского залива, полуостр…
$3,98 млн
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 8 спален в Шушань, Черногория
Дом 8 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Продажа: дом с апартаментами в Зеленом поясе - пригороде Бара. Дом площадью 246 м2, учас…
$216,950
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Муо, Черногория
Дом 4 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Предлагаем на продажу каменный четырехэтажный дом площадью 145 кв метров в Муо. Дом располож…
$733,030
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 9 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 9 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Новый дом 3 отдельных уровня в Жабляке. Продается новый дом в 3-х отдельных уровнях, которы…
$220,217
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