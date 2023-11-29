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Дома в Даниловград, Черногория

3 объекта найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Община Даниловград, Черногория
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Great Investment in Danilovgrad, Montenegro: This residence boasts a tranquil setting, envel…
€120,000
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Дом в Община Даниловград, Черногория
Дом
Община Даниловград, Черногория
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
D6-001. Дом на ремонтПродается усадьба площадью 3700 м2 возле Даниловграда. Поместье располо…
€147,000
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Дом 2 спальни с парковкой в Община Даниловград, Черногория
Дом 2 спальни с парковкой
Община Даниловград, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
D9-1137. Продается дом с большим участком в Даниловграде, дом на продажу 108 м2 с участком 8…
€75,000
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