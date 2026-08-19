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Дома в Даниловграде, Черногория

;
виллы
9
14 объектов найдено
Вилла в , Черногория
Вилла
, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаются современные виллы в благоустроенном жилом комплексе в Даниловграде, примерно в 15 …
$772,601
НДС
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Вилла 1 комната в Даниловград, Черногория
Вилла 1 комната
Даниловград, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Очаровательный отремонтированный однокомнатный дом с частным двором доступен для продажи в Д…
$196,673
НДС
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Вилла 2 комнаты в Даниловград, Черногория
Вилла 2 комнаты
Даниловград, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Просторный дом площадью 360 м2 (первый этаж + первый этаж) с чердаком (potkrovlje) на участк…
$289,687
НДС
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Дом 1 спальня в R 23, Черногория
Дом 1 спальня
R 23, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Дом площадью 62 м2 расположен на ровном участке общей площадь 1300 м2, плюс балконы 20м2. Им…
$152,606
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Вилла в Даниловград, Черногория
Вилла
Даниловград, Черногория
Участок для продажи в Сладоево Копит - 1900м2 - Недалеко от шоссе Даниловград-Подгорица Прод…
$57,075
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Дом 3 спальни в Даниловград, Черногория
Дом 3 спальни
Даниловград, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Продажа: небольшой дом под ремонт с собственным земельным участком. Расположение: Даниловгра…
$74,987
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 1 комната в M 3, Черногория
Вилла 1 комната
M 3, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Очаровательный отремонтированный дом с одной спальней доступен для продажи в Даниловграде, п…
$196,673
НДС
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Вилла в Даниловград, Черногория
Вилла
Даниловград, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Villa Monte — cовершенно новый образ жизни с великолепными красками природы в самом зеленом …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в , Черногория
Дом 3 спальни
, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Красивый традиционный каменный дом площадью 130м2 на земельном участке 670м2. В тихом зелено…
$349,772
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Вилла в Даниловград, Черногория
Вилла
Даниловград, Черногория
Площадь 930 000 м²
vast estate of 97,000 m² in Gornji Bandići, just 15 km from the center of Podgorica.This is …
$3
НДС
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Вилла 2 комнаты в Даниловград, Черногория
Вилла 2 комнаты
Даниловград, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Spacious house of 360 m² (ground floor + first floor) with attic (potkrovlje) on a 2,341 m² …
$289,687
НДС
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Вилла 1 комната в Даниловград, Черногория
Вилла 1 комната
Даниловград, Черногория
Число комнат 1
Площадь 930 000 м²
обширное поместье площадью 97 000 м2 в Горни Бандичи, всего в 15 км от центра Подгорицы. Это…
$3
НДС
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Дом 8 спален в Даниловград, Черногория
Дом 8 спален
Даниловград, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Дом общей площадью 360м2: преземле + 1 этаж + мансарда, большой земельный участок 2341м2. Ра…
$304,669
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Дом 4 спальни в Даниловград, Черногория
Дом 4 спальни
Даниловград, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Great Investment in Danilovgrad, Montenegro: This residence boasts a tranquil setting, envel…
$128,178
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