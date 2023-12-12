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93 объекта найдено
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Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Доброта, Черногория
3
2
Сдается квартира-студия на длительный срок. Квартира расположена в фантастическом месте рядо…
€1,05 млн
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
3
176 м²
Трехэтажный семейный дом площадью 176 м2 в Дуб, Котор. Дом расположен на участке 466 м2 и со…
€399,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом с парковкой
Доброта, Черногория
88 м²
D11-038. Old stone house with a plot of land ideally for boutique hotel or villa on the firs…
€1,59 млн
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Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
4
4
Потрясающий дом в Доброте, Котор. Как только вы войдете внутрь, вы почувствуете, что живете …
€2,50 млн
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CRASSULA Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом с парковкой, с садом
Доброта, Черногория
Продается меблированный пентхаус класса люкс общей площадью 176м2, расположенный на 5 этаже …
€790,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 спальни
Доброта, Черногория
4
6
456 м²
Вилла Vela – исключительное жилье на побережье Средиземного моря с захватывающим видом на Ко…
€2,00 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Доброта, Черногория
5
2
156 м²
Срочная продажа дома в Доброте. Площадь дома — 156 м2. Участок 270 м2. Дом состоит из гос…
€300,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Donji Orahovac, Черногория
6
3
305 м²
Площадь дома: 250 м2 + терраса 55 м2 Площадь земельного участка: 700 м2 Количество спален:…
€950,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Donji Orahovac, Черногория
3
1
71 м²
Продажа дома в тихой части Ораховаца, всего в нескольких минутах ходьбы от моря, Черногория.…
€230,000
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First Realty
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Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
3
232 м²
НУМ 5360 Продается дом на первой линии в Доброте, Котор. Площадь дома - 232 м2, площадь у…
€1,35 млн
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Дом 2 комнаты
Donji Orahovac, Черногория
2
71 м²
Дом расположен в уютном поселке Ораховац, недалеко от всех основных туристических достоприме…
€230,000
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Вилла 3 спальни
Доброта, Черногория
3
155 м²
Продается участок вместе с проектом, оплаченным разрешением на строительство и подрядом на …
€270,000
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Дом 2 спальни с террасой, с lift, с meblirovana polnostyu
Доброта, Черногория
2
96 м²
ока Которская бухта, район Света Врача. Квартира с двумя спальнями Площадь 96 кв.м., в …
€179,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с парковка
Доброта, Черногория
5
2
210 м²
Инвестиционная недвижимость — дом у моря в Доброте (Котор) Благодаря своему расположению …
€475,000
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First Realty
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Donji Orahovac, Черногория
4
2
110 м²
Продается современный семейный домик в Черногории. Одноэтажный дом в приятном и тихом пос…
€340,000
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First Realty
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Дом 3 спальни с мебелью, с видом на море, в центре города
Доброта, Черногория
5
2
166 м²
Предлагаем на продажу аутентичный каменный дом на первой линии в Доброте площадью 166 кв мет…
€900,000
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Дом с видом на море
Доброта, Черногория
160 м²
D11-018. Каменный дом на ремонт рядом с пляжем Продается прекрасный каменный дом, расположен…
€420,000
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Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Доброта, Черногория
7
3
270 м²
Предлагаем на продажу дом с уникальным местоположением на первой линии в Доброте , площадью …
€1,80 млн
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First Realty
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Donji Orahovac, Черногория
5
2
148 м²
2
SPACIOUS TOWNHOUSE WITH POOL IN THE GREEN HILL RESORT, ORAHOVAC, KOTOR Area: 148 sqm 3 b…
€440,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Доброта, Черногория
4
2
75 м²
3
D11-003. Каменный дом в Доброте, Котор Продается дом, единственная часть которого продается,…
€300,000
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Дом 3 спальни с видом на море
Доброта, Черногория
4
2
142 м²
4
D11-002. Каменный дом недалеко от моря в Доброте, КоторПродается. Каменный дом с участком …
€580,000
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Donji Orahovac, Черногория
4
2
148 м²
На продажу предлагаем Вам роскошный таунхаус с бассейном в комплексе GREEN HILL, пос. Орахов…
€410,000
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First Realty
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Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Donji Orahovac, Черногория
5
3
2
Продается таунхаус в поселке Ораховац, Бока-Которский залив. Таунхаус площадью 178 м2 рас…
€375,000
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Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Доброта, Черногория
6
6
516 м²
Продается в Прчань большой участок 1684 кв. м. с недостроенным домом. Участок состоит и…
€800,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море
Доброта, Черногория
5
3
274 м²
D5-142. Резиденция мечты на первой береговой линии Доброта, КоторПотрясающий дом в Доброте, …
€2,50 млн
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Доброта, Черногория
4
2
1 071 м²
1
Я продаю инвестиционный участок 1071 м2 с домом на первой линии в Доброте Продается дом пло…
€750,000
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Дом 3 спальни с видом на море
Доброта, Черногория
4
1
86 м²
D5-140. Уютный каменный дом на первой линии в ДобротеПродается дом общей площадью 86 м2 в ст…
€210,000
1
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Дом 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Доброта, Черногория
4
400 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Старинный четырёхэтажный каменный особняк на первой…
€1,57 млн
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Дом 3 комнаты
Donji Orahovac, Черногория
3
148 м²
Таунхаус с бассейном в жилом комплексе в Ораховце в 400 м от моря. Жилая площадь: 148м2 Част…
€410,000
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Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Donji Orahovac, Черногория
6
3
Продается таунхаус с бассейном в Ораховце муниципалитета Котор. Жилая площадь: 148м2 Спал…
€440,000
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