Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Доброта
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Доброте, Черногория

;
виллы
35
50 объектов найдено
Вилла в Доброта, Черногория
TOP TOP
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 819 м²
Общая площадь застройки: 819 м2Площадь земли: 534 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 7+1Гаражи: 2Ка…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Площадь 414 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,82 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 414 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже виллу в закрытом комплексе Morena Kotor Bay, расположенном в Свети Стас…
$2,83 млн
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Площадь 490 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Элитный каменный особняк с пятью спальнями на первой ли…
$2,91 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Доброта, Черногория
Вилла 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Новая меблированная вилла с видом на море на первой линии в закрытом охраняемом комплексе с …
$1,97 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 спальни в Доброта, Черногория
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Каменный дом на продажу в Доброте, Котор - Первая линия к морю, 170 м2Традиционный каменный …
$2,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mbroker
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
LDV InvestLDV Invest
Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается комплекс из трех зданий в Бока-Которской бухте, Рисанский залив, Моринь, подъезд к…
$1,74 млн
Оставить заявку
Дом 7 спален в Доброта, Черногория
Дом 7 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 7
Площадь 220 м²
Прекрасный дом для любителей исключительно первой линии моря, находящийся недалеко от города…
$1,03 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
В тихом районе Котора, Доброте, продается дом всего в 30 метрах от моря. Дом общей площадью …
$987,088
Оставить заявку
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Описание объекта: Трехэтажная вилла верандного типа, террасы спускаются. На данный момент вн…
$2,13 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 2/2
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
К продаже предлагается старинный, уникальный, исторический дворец на первой линии у моря, в …
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Эта уникальная вилла расположена прямо на берегу моря, в одном из самых престижных районов К…
$2,25 млн
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 9 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Площадь: 420 м2Площадь земли: 713 м2Спальни: 4Ванные комнаты: 5.гаражджакузиБассейн для купа…
$6,81 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Вашему вниманию представляем трехэтажную виллу в удивительном местечке Кавач, Боко-Которской…
$1,04 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Этаж 3/3
Современная вилла с бассейном и видом в ДобротеРоскошная вилла в элитном комплексе из шести …
$2,83 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Этаж 4/4
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$2,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Площадь виллы: 193 м2Площадь сада: 100 м2Спальни: 3Ванные комнаты: 3Гаражное пространствоВил…
$2,42 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла 9 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 9 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Площадь дома: 380 м2Площадь земли: 651 м2Спальни: 5Ванные комнаты: 4Подлинная каменная вилла…
$2,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Элитный каменный особняк с шестью спальнями на первой л…
$3,14 млн
Оставить заявку
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Площадь 415 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Каменная вилла с шестью спальнями на первой линии у мор…
$3,14 млн
Оставить заявку
Дом в Доброта, Черногория
Дом
Доброта, Черногория
Площадь 270 м²
Расположенный чуть выше роскоши Отель Forza Mare в престижном районе Доброта предлагает редк…
$878,833
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mbroker
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Этаж 2/2
Современная роскошная вилла с 5 спальнями в элитном комплексе из 6 вилл в городе Доброта, в …
$1,82 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Вилла 1 комната в Доброта, Черногория
Вилла 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Исключительная возможность приобрести традиционный каменный дом в первой линии к морю, распо…
$2,32 млн
НДС
Оставить заявку
Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла на первой линии  с потрясающим видом за Боко-Которский залив. Тихое место, утопающее в…
$1,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Вилла 10 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 10 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
Площадь: 267 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 4 + 2Гараж: 39 м2Роскошно меблированная семейная ви…
$2,17 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Предлагается красивый двухэтажный дом площадью 265 м2 в Доброте, на берегу Которского залива…
$1,14 млн
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Donji put, Черногория
Дом 7 комнат
Donji put, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу уникальную виллу на первой линии моря в одном из самых престижных райо…
$2,08 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Продается дом в Люте, недалеко от города Котор. Площадь дома составляет 119 м2, а площадь уч…
$266,600
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Доброта, Черногория
Дом 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Площадь: 93 м2Спальни: 2Ванные комнаты: 2 2Крыша террасы: 75 м2Просторная двухкомнатная квар…
$553,104
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Realting.com
Перейти